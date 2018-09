Globálisan megérkeznek a Facebook Stories hirdetések

Bejelentette a Facebook, hogy a saját Stories funkciójával már napi 300 millió felhasználó tölt fel 24 órán át látható képeket és videókat. A Facebook-féle Stories a Messenger Day és a Facebook Stories egyesítésével jött létre, mivel mindkét megoldást szembetűnően kevesen használták a Snapchat-klónoktól már megfáradt közösség tagjai - a tavalyi adatok szerint a Messenger Day-t 70 millióan. Ehhez képest a Facebook Stories májusban már 150 milliós napi aktivitásról számolt be, amihez képest a megoldás felhasználószáma megduplázódott az elmúlt pár hónapban.

Emellett a Facebook ökoszisztémához tartozik még a WhatsApp Status is már több mint 450 millió napi és 1,5 milliárd havi felhasználóval. Továbbá az Instagram Stories napi aktív használóinak száma is meghaladja a 400 milliót. Mindehhez képest viszont a sztori-formátumot eredetileg kitaláló Snapchat nagyon lemaradt a maga 188 millió napi felhasználójával, ami még csökkent is a megelőző negyedévhez képest, ráadásul a cég a Stories-aktivitásról nem is közöl külön adatot. Összességében viszont a két vállalat közti "csatát" teljesen egyértelműen a másolatot sikerre vivő Facebook nyerte, és így már a Wall Street elemzői is leértékelték az újabb kiemelkedő funkció felmutatására képtelen Snapchatet.

Bár a Facebook-féle Stories napi 300 millió felhasználója továbbra sem tűnik annyira kiemelkedő eredménynek, hiszen a teljes szolgáltatást havi 2,23 milliárdan használják a cég közlése szerint. Ahhoz képest, hogy a vállalat elég nagy erőket fektet a funkció előtérbe hozására, a Messengerben és a Facebook főoldalán is a látványos felső sorba helyezi a sztorikat, a 300 milliós szám kimondottan kicsinek számít.

A Facebook Business stílusosan Stories-on közzétett bejelentése

Néhány hazai adatot is lehet tudni a Facebook Stories népszerűségéről, mivel a Be Social több mint 5 ezer főt felmérő magyarországi facebookos kutatása erre is kitért, mely szerint összességében a hazai felhasználók háromnegyede meg szokta tekinteni az ismerősei sztori-bejegyzéseit. A felhasználók felével mindössze "előfordult már" ilyen, de csak 24 százalék szokta kifejezetten gyakran nézegetni a Stories üzeneteket. Ezen belül is egyébként a 18 éven aluliak a legaktívabbak, akiknek nagyjából 45 százaléka gyakran tekinti meg a képes-videós összefoglalókat, míg a 18-36 éveseknél már csak a negyedére jellemző, az idősebbeknél pedig tíz százalék alá esik az arány a gyakoriság szempontjából.

Mindenesetre a Facebook most már elérkezettnek látta az időt, hogy globálisan is elérhetővé tegye a Facebook Stories hirdetéseit a cégek számára. A Messenger sztorikban pedig szintén "hamarosan" feltűnhetnek majd a reklámok. A közösségi óriás már néhány éve hangoztatja a befektetők felé, hogy hamarosan betelik a Facebook felülete hirdetésekkel, de ahogy látható, ezt a problémát új hirdetési felületek létrehozásával igyekszik kiküszöbölni, mint például a Stories-ban megjelenő reklámokkal. Az Instagramon már tavaly augusztus óta a cégek rendelkezésére áll a Stories hirdetés, amelyet aktívan használnak is, úgyhogy a monetizáció szempontjából legalábbis nem tűnik kétségesnek a Facebook Stories hirdetések sikere sem.