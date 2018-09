Az Xbox kontroller a legnépszerűbb a Steam felhasználók között

Noha a PC-s játékosok, különösen az FPS játékok esetében szeretik a konzolhasználók orra alá dörgölni az egér-billentyűzet kombó előnyeit a kontrollerekhez képest, sok esetben maguk is valamilyen hasonló vezérlőt használnak. A Valve kutatásában a kontrollerrel játszó Steam felhasználók szokásait vette górcső alá, megvizsgálva, hogy jellemzően milyen konzolos vagy egyéb vezérlőt csatlakoztatnak a játékosok PC-hez.

A kutatás a 2015-ben rajtolt, mára Steam Input névre hallgató funkció adataira épít, amellyel a felhasználók különböző beviteli eszközeik gombjait vagy egyéb kezelőszerveit az egyes címekhez szabott beviteli jelekké, például billentyűleütésekké alakítja. A létrehozott konfigurációkat a felhasználók meg is oszthatják egymás között - ezekre az elmúlt három éveben összegyűlt, megosztott információkra építette fel a Valve frissen közzétett kutatását. A cég így nem csak azt tudta meg, hogy mely eszközöket kedvelik inkább a felhasználók, de azt is, hogyan használják azokat.

A Valve adatai szerint 2015 óta nem kevesebb mint 30 millió játékos regisztrált legalább egy kontrollert a platformon, több mint felük pedig kettő vagy több eszközt is használ. A kutatásban érintett játékosok elsöprő többsége valamilyen konzolos kontrollert használ, ezek között is az Xbox vezérlők a legnépszerűbbek, 64 százalékkal: a játékosok 45 százaléka, vagyis 27,2 millió fő csatlakoztatott Xbox 360, 19 százaléka (11,5 millió felhasználó) pedig Xbox One kontrollert PC-jéhez, ezeket követik 20 és 7 százalékkal, azaz 12,2 millió és 4,1 millió játékossal a PlayStation 4 és PlayStation 3 vezérlői. A kutatásban a maradék 8 százalékot, azaz 4,9 millió játékost az egyéb kategória tömöríti, ide tartoznak a különböző, dedikált PC-s vezérlők mellett a Valve saját fejlesztésű, nagyméretű touchpadjaikról ismert Steam Controllerei is. Ilyet valamivel több mint másfélmillió felhasználó csatlakoztatott számítógépéhez.

Az Xbox kontrollerek vezető pozíciója nem meglepő, hiszen a Microsoft már több mint egy évtizede biztatja a fejlesztőket a vezérlője mögött is dolgozó protokoll, a XInput használatára. Sokan fel is ültek a vonatra, mára pedig rengeteg címnél alapvetőnek számít az Xbox kontrollerek támogatása - ez pedig a játékosok oldalán a vásárlásokban is megmutatkozik.

A PlayStation 4 vezérlőjéhez már messze nem tartozik ilyen kiterjedt támogatás - ezért is meglepő, hogy az eszköz mégis jól látható szeletet tudott kihasítani magának a PC-s kontrollerek tortájából. A PS4 vezérlők használatához a legtöbben valamilyen kiegészítőszoftvert is bevetnek, amely Xbox kontrollernek megfelelő bevitellé konvertálja a PS4-es hardverből érkező jelet. Az áthidalós megoldás persze a felhasználói élményben is megmutatkozik, a játékokban kontrolleres kezelésre váltva ugyanis azok az Xbox vezérlőkre vonatkozó utasításokat és tippeket dobják fel, amit a játékosnak kell "lefordítania" a PS4 nyelvére. Persze miután a PlayStation 4 jóval népszerűbb mint az Xbox One, nem csoda hogy sokan rendelkeznek hozzá tartozó kontrollerrel, amely mellé nem akarnak másodikat venni csak a PC-s játékhoz.

Persze hogy melyik eszközt szabták igazán a PC-s játékhoz a használati statisztikákban is megmutatkozik: a Steam előző hónapra vonatkozó számai alapján a teljes aktív kontrolleres játékidő közel 20 százalékáért feleltek az Xbox One-hoz tartozó eszközök, míg a PS4-es kontrollereknek ennek kevesebb mint felét, alig 9 százalékot sikerült elérni. Meglepő viszont, hogy a Nintendo Switch-hez kapható Switch Pro kontrollerek az Xbox 360-as eszközökkel szinte fej-fej mellett, 13 százalék környékén teljesítettek, szorosan nyomukban a hasonló eredményt mutató Steam Controllerrel. Ezt követte 11 százalék környékén a PS3 kontroller, illetve 10 százalékkal az egyéb kategória.

A többi versenyzőhöz képest relatíve új Switch Pro sikere kifejezetten érdekes, főleg figyelembe véve hogy tavalyi megjelenését követően sokáig nem is volt hozzá megfelelő támogatás a Steam oldalán, így több funkciója nem is volt használható a platformon. Idén ugyanakkor ezt a hiányosságot a Valve orvosolta, ami az eszközregisztrációkban is gyorsan megmutatkozott.

De hasonlóan látványos a Steam Controllerek tisztességes játékideje is - a vezérlőkkel a játékosok ráadásul nem csak sokat játszanak, de az összes kontroller közül messze a legtöbbféle játékkal használják azokat. A Steam Controllert a felhasználók több mint ezer különféle címnél izzították be, míg a lista ezüstérmese, az Xbox 360 vezérlője is alig hatszáz játékot ért el. Az is említést érdemel, hogy a Valve kontrollerével indították el messze a legtöbb olyan játékot, amelyhez egyáltalán nem tartozott hivatalos kontrollertámogatás - ez jól mutatja az eszköz vásárlóinak kísérletezőkedvét, de azt is jelezheti, hogy a kvázi hibrid készülék valóban jobban válthatja ki a billentyűzet-egér kombót (fejlesztői támogatás híján), mint a klasszikus vezérlők.