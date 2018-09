Büntetőper indul Elon Musk ellen

Büntetést, kártérítést és Elon Musk eltávolítását kéri a Tesla éléről az amerikai tőzsdefelügyelet a tegnap este benyújtott panaszában. A rövid vizsgálat után peres útra terelt ügy drámai fordulatot jelent, az elemzők nem számítottak arra, hogy az SEC (United States Securities and Exchange Commission) ilyen gyorsan lép, és nem büntetést szab ki, hanem egyenesen a bírósághoz fordul az ügyben. A felügyelet kimondottan Elon Musk ellen indított pert, a Tesla ellen nem.

Mint arról beszámoltunk, Elon Musk még augusztus elején Twitteren jelentette be, hogy kivonja a tőzsdéről a Teslát, ehhez pedig megszerezte a tőkefedezetet is. A váratlan bejelentés nagy felfordulást okozott a tőzsdén, megrángatta a cég papírjait. Augusztus végén pedig már azt jelentette be Musk, hogy lefújta az akciót, mivel nem tudta garantálni, hogy a meglévő részvényesek valamilyen formában (ha akarnak) tulajdonosok maradhassanak. Az őrült hullámvasútra a tőzsdefelügyelet is felfigyelt, ennek első konkrét eredménye a most elindult bírósági per.

Mit mond az SEC?

A tőzsdefelügyelet által benyújtott panasz szerint "Musk állításai, amelyeket Twitteren terjesztett, hamisan jelezték azt hogy amennyiben úgy dönt, magántulajdonba tudja venni a Teslát olyan felvásárlási áron, amely jelentős árprémiumot jelent az akkori árfolyamhoz képest, és hogy ehhez a sok milliárd dolláros tranzakcióhoz rendelkezésére áll a tőkefedezet, és hogy az egyetlen jelentős akadály a részvényesek szavazása. A valóságban és tényszerűen Musk még csak nem is beszélte meg (főleg nem egyezett meg) a potenciális finanszírozóval az üzlet kulcselemeiről, beleértve az árat." A fentiek fényében az SEC szerint Musk üzenetei hamisak és félrevezetőek voltak.

Az SEC nem csak a legelső Twitter-üzenetet vizsgálta, hanem a változatos szálakon bekommentelt további üzeneteket is, amelyekben Musk kicsit jobban kifejtette gondolatait bizonyos kérdésekben. Például néhány szóban vázolta, hogy olyan tulajdonosi struktúrát szeretne, amelyben benn maradhatnak azok a részvényesek, akik hosszú távon gondolkodnak a Teslában. Egy másik üzenetben egyértelműen leszögezte, hogy "a befektetői támogatás igazolt".

A Bloomberg által megszólaltatott szakértő szerint ez roppant különös lépés az SEC oldaláról, a felügyelet általában a vizsgálat első köre után valamilyen kiegyezést ajánl az érintett félnek, nagyon ritkán zárul a vizsgálat azonnali perindítással. Ezt indokolhatja, hogy az SEC szerint különösen problémás amit Musk csinált, de az is, hogy a szokásosnál sokkal egyértelműbb a tényállás, így a felügyelet nem kockáztat sokat azzal, hogy a sokszor kétesélyes bírósági utat választja.

A beadványban a tőzsdefelügyelet a jogtalan vagyonszerzés visszafizetését és büntetés kiszabását kéri, illetve azt, hogy a bíróság távolítsa el Elon Muskot a Tesla elnök-vezérigazgatói pozíciójából és tiltsa el igazgatótanácsi pozíciójától is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vezetőként Musk nem vehetne részt a Tesla működésében - ami aggasztó lehet a reményeiket egy emberre bízó befektetők számára.

Hol a csalás?

A világon mindenhol, különösen az Egyesült Államokban szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy egy tőzsdei cég (vagy annak magas rangú vezetői) mit mondhatnak a nyilvánosság előtt - ez garantálja, hogy az érzékeny tőzsdei árfolyamot nem befolyásolják saját kényük-kedvük szerint. Musk esetében ismert, hogy finoman szólva sem szerette a shortolókat, vagyis azokat a befektetőket, akik nem az árfolyam emelkedésére, hanem esésére, tehát a Tesla ellenében fogadtak. Az ő tevékenységük komoly nyomást helyezett a részvényárfolyamra (tőkearányosan a Tesla a legshortoltabb vállalat Amerikában), ami nagyon irritálta Muskot. A bejelentés (szándékos vagy véletlen) eredménye volt, hogy a hírre megugró részvényárfolyamon ezek a shortolók rengeteget buktak, sokaknak zárni kellett a pozíciójukat. Ha ezt Musk úgy érte el, hogy alaptalan állításokat tett, akkor az kimeríti az értékpapír-csalás tényállását.

Musk az SEC bejelentésére sajtóközleményben válaszolt, ebben a lépést "megalapozatlan cselekedetnek" nevezte, amely "mély szomorúságot és csalódottságot" okoz. "Mindig az igazság, az átláthatóság és a befektetők legjobb érdekei mentén cselekedtem. Az integritás az életem legfontosabb értéke, és a tények meg fogják mutatni, hogy ezt semmilyen formában nem adtam fel" - írja Musk tömör állásfoglalása.