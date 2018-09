Már élesben teszteli a Facebook a társkereső megoldását

Megjelent Kolumbiában a Facebook májusi F8 konferencián beígért társkereső megoldása, amellyel a keresőóriás a saját felhasználóinak szeretne segíteni megtalálni az igazit - jelenti a TechCrunch. A szolgáltatás nyilvánvaló konkurenciát akar állítani a Tindernek, de a cég a versenytársától eltérő funkciókat alkalmaz benne. Nincs közös "jobbra húzás" sem, hanem az érdeklődést üzenetküldéssel lehet kifejezni. A Facebook Dating nem is különálló appban jelenik meg, hanem a Facebook alkalmazáson belül, de csak a belépést kezdeményező felhasználóknak, vagyis az egyedülállók nem szerepelnek automatikusan a társkeresők között. A vállalat azt is kifejezetten hangsúlyozza, hogy a megoldással nem az alkalmi kapcsolatkeresést szeretné elérni, hanem a sokat hangoztatott "jelentőségteljes kapcsolatokat" építené, és segítené az adatbázisban található 200 millió egyedülálló státuszban lévő felhasználót a társkeresésben.

Ennek érdekében a randipartner kiválasztása nem is csak a külső alapján történik, hanem a rendszer eleve a birtokában lévő rengeteg információ alapján igyekszik javaslatokat tenni, például lokációs adat, közösen kedvelt oldalak, megtekintett videók. Attól függően, hogy melyik felhasználó milyen információkat szeretne megosztani - a Facebook profiloldaltól eltérő felületen - megjeleníthető többek közt a munkahely, iskolai információk, vallás, magasság, vannak-e gyerekek, és ezenkívül külön lehet jelölni a szexuális orientációt és egyéb nemi identitást. A cég szerint ugyanis a saját profil helyett elképzelhető, hogy valaki más szeretne mutatni magáról egy partnernek, esetleg a barátai előtt nem vállalja teljesen a szexuális beállítottságát.

A fotók között sem csak profilkép jelenik meg, hanem mást is fel lehet tölteni, vagy korábbi facebookos és instagramos bejegyzések közül választani. Ezenkívül pedig 20 kérdésre lehet válaszolni a felhasználó személyiségével kapcsolatban, például hogy néz ki egy tökéletes nap. Ha egy profil az adatok alapján szimpatikus, akkor a másik fél üzenetet küldhet, továbbá feloldhatja a közös csoportokra és eseményekre vonatkozó információkat is, hogy akár a találkozót is könnyen meglehessen ejteni - miközben természetesen a távolságot is figyelembe lehet venni a társkeresésnél.

A megoldás nem mutat barátokat - sem blokkolt személyeket a felhasználóknak -, hanem csak az ismerősök ismerősei vagy egyéb idegen felhasználók szerepelhetnek az érdeklődési kör és megadott információk alapján a lehetséges partnerek közt. Egyrészt hogy a társkeresés ne derüljön ki, ha a felhasználó nem szeretné, másrészt a saját ismerőseinek megtalálásához nem kell segítség a cég szerint. Ezenkívül a társkereséshez kapcsolódó tevékenységek sem jelennek meg a hírfolyamban vagy a felhasználó profiloldalán.

A kapcsolatfelvétel is a Messengertől különálló csevegőrendszeren keresztül történhet, amelyben csak szöveget és emojikat lehet küldeni. Így próbálja kiküszöbölni a közösségi óriás, hogy egyes felhasználók például illetlen képek küldésére használják a rendszert. Továbbá a szolgáltatás igyekszik kiküszöbölni, hogy a felhasználók olyan személyt próbáljanak követni, aki nem érdeklődött irántuk, és nem válaszolt az üzenetükre. Azonban a Facebook hozzáteszi, hogy folyamatosan figyelemmel követi az esetleg felmerülő visszaéléseket és adatvédelmi problémákat.

Segíthet megmozgatni a fiatalokat?

A "jelentőségteljes kapcsolatok" építését segítő eszközt a Facebook részben azért vetette be, hogy elterelje a figyelmet a sorozatos adatvédelmi problémákról, bár a társkeresésben különösen ügyelni kell majd a visszaélések elhárítására. Másrészt pedig ahogy a legutóbbi pénzügyi negyedéves jelentés kapcsán is kiderült, lassul a közösségi óriást felhasználói bázisának a növekedése, és kevesebben is facebookoznak napi szinten.

Úgyhogy a vállalatnak ki kellett találni egy új megoldást, amellyel az aktivitás ismét növelhető. Egyelőre a Dating felületén nem találhatóak hirdetések és nem is kínál fizetős prémium funkciókat, de ez később még változhat. A befektetőket valószínűleg az is meg fogja nyugtatni, ha az új funkcióval sikerül aktivizálni a felhasználókat, és esetleg a fiatalabb közönséget újra bevonzani a felületre. A megoldást sikerét még egyáltalán nem lehet biztosra venni, főleg az érzékeny adataikat a vállalattól érthető módon féltő felhasználók miatt.

Jelenleg tehát a társkereső szolgáltatás csak Kolumbiában elérhető, de hogy miért épp ott? A TechCrunch-nak nyilatkozó termékfejlesztési igazgató, Nathan Sharp szerint Dél-Amerikában kulturálisan teljesen elfogadott az online társkeresés. Nem mellesleg Kolumbia havi 30 millió aktív facebookozóval rendelkezik, akiken így jól tesztelhető a megoldás. A tesztidőszak után azonban a vállalat mindenképp szeretne terjeszkedni. Elképzelhető, hogy csak fokozatosan jelenik meg régiónként a funkció, de előbb-utóbb biztosan eljut Magyarországra is.