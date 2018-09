Oracle: nincs növekedés

Az augusztus végén zárt negyedévben a cég 9,2 milliárd dollár bevételt ért el, ez roppant szerény, 1 százalékos növekedésnek felel meg. A helyzeten az sem javít sokat, ha kiszűrjük az árfolyamhatást, a dollár erősödését, így a növekedés 2 százalékos. Ezzel párhuzamosan a nettó eredmény stabil, 2,1 milliárdról 2,3 milliárdra emelkedett.

Felhő? Minden felhő!

Az Oracle az előző negyedévtől fogva már nem közli külön bontásban a SaaS és IaaS-bevételeket - amíg ezek látványosan növekedtek, addig a cég azt kommunikálta a befektetők felé, hogy erre figyeljenek, ez adja majd a cég jövőjét. Ahogy azonban a bázisév egyre szebb számokat mutatott, a növekedési ütem is igen látványosan megtört, így a cég úgy döntött, hogy ennek az átláthatóságnak legyen vége, az igazi felhős bevételek immár beolvadnak a hagyományos szoftverek közé. Az Oracle védekezése szerint ezt a megváltozott licencfeltételek is indokolják, a megvásárolt licencek ugyanis tetszőleges környezetben, felhőben és on-premises is futtathatóak, így nincs értelme a megkülönböztetésnek. Ez persze nem magyarázza, hogy a saját értékesítésű felhős szolgáltatások, a SaaS és a PaaS/IaaS miért nem kap továbbra is bontást.

A felhős szolgáltatásokat és a támogatási díjat tehát új kategória, a "cloud services and license support" fogja össze - ez adja hagyományosan a vállalat gerincét, a bevétel 72 százalékát. A kategória most 6,6 milliárd dollár bevételt generált, ami (fix árfolyamon számolva) szerény, 4 százalékos növekedésnek felel meg.

A "cloud license and on-premise license" tétel, amely a már említett, kétféleképp használható licenceket fogja össze, mindössze 867 millió dollárt generált, ami (az árfolyamhatás kiszűrése mellett) megfelel a tavalyi év hasonló időszakában elért eredménynek. Hasonló méretű a hardver és a szolgáltatások üzletág is, mindkettő szerény zsugorodást mutat, a 904 illetve 813 milliós bevétel 3 illetve 4 százalékos esésnek felel meg.

A negyedéves jelentésekkel minden cég szokott többé-kevésbé trükközni, a Microsoft például az androidos telefonok után szedett gigantikus licencbevételt tüntetni el teljesen a könyvelésben. Az Oracle húzása és a felhős bevételekről tett kijelentések miatt a céget már perbe fogták a részvényesek, ha ez eljut a tárgyalásig, akkor a bíróság akár kártérítést is megítélhet.

A Bloomberg szerint pedig Thomas Kurian múlt héten bejelentett (egyelőre ideiglenes) távozásához is az vezetett, hogy nem értett egyet az alapító Larry Ellisonnal a felhős stratégiát illetően. A lap szerint Kurian amellett kardoskodott, hogy a versenytársak felhős platformjait, az Amazon Web Servicest vagy a Microsoft Azure-t is kezelje elsőrendű platformként az Oracle és tegye elérhetővé szoftvereinek futtatását ezeken a felhős infrastruktúrákon is. Az Oracle jelenleg saját felhőjét tekinti elsődlegesnek, az "idegen" felhőben való futtatásról pedig árdiszkriminációval "beszéli le" az ügyfeleket.

Kurian nem kis név, az Oracle termékfejlesztésért felelős felsővezetője, gyakorlatilag nála fut össze minden szál, elvesztése, főleg ilyen okokból, súlyos diszfunkcionalitást jelezhet a cégnél. Hiányában az eddig neki jelentő szervezeti egységek közvetlenül Ellisonnal jelentenek majd.