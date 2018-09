Gépi tanulásos termékajánlót tesztel az Amazon

Az Amazon webáruháza kapcsán talán az egyik legrégebbi kritika, hogy bár az oldal hatalmas termékválasztékot kínál, abban nem mindig triviális megtalálni a vásárló számára ideális elemeket. Ezt a problémát a cég most gépi tanulással orvosolná, amellyel megtámogatva új, kísérleti termékajánló felületet indított. A Scout néven elérhető megoldás az egyes termékkategóriákon belül hivatott segíteni a felhasználónak tetsző termékek megtalálásában, egy faék egyszerűségű felületen keresztül.

A Scout indítását a vállalat nem verte nagy dobra, rögtön élesben kezdte tesztelni weboldalán, ahol először a CNBC bukkant rá. Az oldalon többféle kategória termékei között válogathatunk, e cikk keletkezésekor otthoni bútorokat és kiegészítőket, illetve női cipőket tartalmazó blokkok voltak az oldalon, a lap alján ugyanakkor az Amazon azt ígéri, a felület hamarosan további kategóriákkal bővül. A Scout mögött dolgozó gépi tanulási algoritmus a vállalat szerint "több ezer vizuális tulajdonság" alapján ajánl a felhasználók preferenciáihoz igazodó termékeket.

A felületen az egyes blokkokon belül alkategóriák is választhatók, a "Bútorok" szegmensén belül például lehetőség van étkező- vagy kávézóasztalok, ágyak és egy sor további bútordarab között is válogatni. A kiválasztott alkategóriára kattintva az oldal feldob abból néhány darabot, amelyet a felhasználó pozitívan vagy negatívan értékelhet. A nem tetsző modellek eltűnnek a listáról és a rendszer a pozitívan értékelt termékekhez hasonló, további elemeket dob fel, amelyekkel aztán tovább szűkíthető a kiszemelt bútorok vagy egyéb termékek köre.

A vállalat azért döntött a felület rajtjakor a bútorok és cipők feltüntetése mellett, mert ezek tipikusan a látványra építő termékek, amelyekről a felhasználó már egy-egy fotó alapján is képes véleményt formálni. Műszaki cikkek esetében például már jóval kevésbé lenne használható egy hasonló felület, hiszen ott nem csak az egyes termékek külseje alapján dönt a vásárló, jellemzően egy sor további információra is szüksége van. De az Amazon számára nem csak a felhasználók nagyobb kényelme és potenciálisan nagyobb vásárlási kedve miatt lehet hasznos a Scout: a vásárlók szokásairól és preferenciáikról begyűjtött plusz adatok is értékesek lehetnek a cég számára, például a későbbi pontosabb termékajánlások során. A vállalat továbbá láthatóan igyekszik nem csak a vásárlás, de az "inspirálódás" idejére is átcsábítani a felhasználókat saját felületére, többek között a Pinterestről és hasonló oldalakról, amelyeket sokan ötletgyűjtésre használnak például lakberendezéshez.

Hasonló kezdeményezése egyébként a vállalatnak már korábban is volt, a bő két éve elérhető Interesting Finds lapon naponta frissített, válogatott terméklistában böngészhetnek a felhasználók, ahol saját kedvenceiket külön is elmenthetik - ezek alapján pedig további személyes ajánlásokat tesz az oldal. A Scout is hasonló irányt képvisel, noha az Interesting Findsnál azért határozottabb elképzeléseket feltételez. A tesztfázisban lévő megoldás az Amazon weboldalán, illetve mobilalkalmazásában is elérhető.