EKG-t is készít az új Apple Watch

Nem csak az új, méregdrága iPhone-ok mutatkoztak be az Apple tegnapi sajtóeseményén, a vállalat okosórájának legújabb verzióját, az Apple Watch Series 4-et is leleplezte. Az új telefonok esetében hiányoltuk az inkrementális újításokon túli izgalmasabb, innovatív előrelépéseket - főleg a hajmeresztő árcédula mellett - úgy látszik azonban a gyártó ezeket inkább órákra tartogatta.

A kijelzőterület maximalizálása az okosóráknál is egyre inkább előtérbe kerül, ennek megfelelően a frissített Apple Watch-nál is 30 százalékkal felhizlalta azt a gyártó, az előrelépés tehát számottevő. Az eszköz továbbra is kétféle méretben lát napvilágot, 40, és 44 milliméteres házban, miközben az előző generációhoz vásárolt óraszíjakkal kompatibilis maradt. Kifejezetten jó hír, hogy a ház valamivel vékonyabb lett, a Series 3 11,4 milliméteres vastagságához képest a maga 10,7 milliméterével, üzemideje azonban a gyártó ígérete szerint nem csökkent - persze ezek szerint sajnos nem is javult az előző generációhoz képest, a cég továbbra is "akár 18 órás", vagyis mindössze egyetlen napos üzemidőről beszél. Az Apple Watch-ot leginkább megkülönböztető kezelőszerv, azaz a Crown néven ismert tekerőgomb sem úszta meg a tatarozást, az az új modellben 30 százalékkal zsugorodott, illetve kattanó fizikai visszajelzést is ad (haptic feedback) használatkor.

A motorháztető alatt a cég vadiúj S4 chipje dolgozik, amely egybe csomagolja a cég saját fejlesztésű, kétmagos, 64 bites processzorát, illetve GPU-ját. Az új SiP-vel (Silicon in Pacage) az Apple szerint kétszeresére ugrik az új eszköz teljesítménye az előző generációhoz képest. Ezzel a cég okosórájánál is teljesen saját fejlesztésű vasra váltott, az előző generáció ugyanis még egy Imagination SGX variáns GPU-t használt. Az óra továbbá izmosabb hangszórót is kapott, amelytől a gyártó szerint "drámaian" jobb hangminőség várható, ami a Siri használatakor és telefonhívásoknál jöhet jól, ahogy az eszköz átellenes oldalára helyezett mikrofon is, amellyel a várakozások szerint kevésbé lesznek visszhangosak a hívások.

Az új, nagyobb kijelzős modelleken érkező WatchOS 5 rendszeren a gyártó a felhasználói felületet is átrajzolta, a virtuális számlapon már nyolc mini-app, vagy ahogy az Apple nevezi őket "komplikáció" is elfér, így egy felületen tekinthetők át olyan adatok mint az idő, időjárás, UV-index, a fontosabb kontaktok vagy akár a különböző fitneszmérések eredményei. Ezekhez az pulzust figyelő optikai szenzor továbbra is megtalálható az eszközön, amely túl alacsony vagy magas szívritmus esetén is automatikusan figyelmeztet.

A szívritmus azonban már nem csak az optikai szenzorral ellenőrizhető, ezzel pedig el is érkeztünk az Apple Watch Series 4 legnagyobb újításához, azaz a beépített EKG-képességekhez - hasonló konzumer eszközben elsőként. A viselő ujját bő 30 másodpercig a Crown felületére téve készíthet elektrokardiogramot, amely bár nem kórházi pontosságú mérés, az optikai szenzornál jóval pontosabb eredményeket produkál, még az Egyesült Államok Élelmiszerbiztonsági és Gyógyszerészeti Hivatala, az FDA is zöld utat adott a készüléknek. Az Apple nem csak az eddig is erősen hangsúlyozott fitnesz, de az egészségügy terén is egyre látványosabban próbálja megvetni a lábát viselhető eszközével, a hasonló újítások pedig az orvosi távfelügyeleti alkalmazások és hasonló megoldások fejlesztői számára is vonzó célponttá teheti a a készüléket. Persze miután egyelőre csak az FDA bólintott rá a cég EKG megoldására, az Egyesült Államokon kívül a cég, valószínűleg nem hirdetheti majd azt orvosi felügyeletre alkalmas termékként, legalábbis egyelőre.

Az Apple szerint az órában lévő giroszkóp és gyorsulásmérő is pontosabb lett, a hatékonyabb tevékenységkövetéshez. Az egyes edzésformákat az óra automatikusan felismeri, az azokban elért eredményeket pedig más felhasználókéval is lehetőség van összemérni. Mindezt a gyártó a megszokott vízálló házba csomagolta, így továbbra is elindulhatunk úszni is az Apple Watch-csal. Az óra mindezek mellett az elesést is érzékeli, ilyenkor felajánlja hogy kapcsolatba lép a vészhelyzet esetére beállított kontakttal. Amennyiben a felhasználótól egy perc alatt nem érkezik reakció, utóbbit az óra automatikusan értesíti és a felhasználó pozícióját is elküldi számára. A watchOS 5-tel ráadásul a várva várt, már az első generációval beígért walkie-talkie funkció is megérkezik az órára, amely LTE-n vagy Wi-Fi-n keresztül használható.

Az Apple Watch Series 4 modelljei a következő hetekben lesznek előrendelhetők, a GPS-es modellek ára hazánkban bruttó 148 ezer forintról indul. Az LTE-képes modellek hazai megjelenéséről egyelőre nincs hír, azokról az Apple közleményében csak annyit mond, első körben 16 országban lesznek kaphatók, szemben a GPS-essel, amely 26 országban jelenik meg. Persze nem kizárt, hogy később hazánk is felkerül az LTE-s listára, ám ehhez először az eSIM technológiát támogató szolgáltatóra lesz szükség. Az új óra bemutatkozásával párhuzamosan az előző generáció, azaz a Series 3 kezdőárát bruttó 103 ezer forintra csökkentette az Apple.