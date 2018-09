6,7 milliárd dollárért viheti az IDT-t a Renesas

Egy szabad szemmel jól látható, 6,7 milliárd dolláros összegért cserébe kebelezheti be az amerikai IDT-t (Integrated Device Technology) és annak körülbelül 1700 alkalmazottját a Renesas. Az akvizícióval komolyan kiterjesztheti termékpalettáját az elsősorban az autóiparnak termelő japán vállalat. Az IDT ugyanis komoly know-how-val és részesedéssel rendelkezik az analóg áramkörök piacán, amely többek között a manapság egyre keresettebb, vezeték nélküli hálózatos chipeknél és szenzoroknál is kamatoztatható. A bekebelezés előtt álló amerikai vállalat emellett az adatközpontokban is jelen van egy, a kiszolgálókhoz szükséges memóriamodul-komponenssel (RDC, Registered Clock Driver). A felvásárlás sikeres lezáráshoz természetesen most is több hatósági jóváhagyásra lesz szükség, amelyek zökkenőmentes megszerzését követően jövő júniusban zárulhat le a tranzakció.

Az akvizícióval elsősorban az autóiparban elfoglalt pozícióján szeretne erősíteni a Renesas. Bár a japán vállalat már így is előkelő helyet foglal el a piacon (pl. 2014-ben a legnagyobb autóipari félvezető-beszállító volt), néhány fontos termék még hiányzik a palettáról ahhoz, hogy a legnagyobb rivális NXP-t sikerüljön átugrani. Utóbbi, a Qualcomm sikertelen akvizíciós próbálkozását követően magára maradt vállalat jelenleg a különféle járművekhez szükséges mikrokontrollerek nagyjából 30 százalékát szállítja, amely a komplett piac majd harmadát jelenti. Az NXP ugyanakkor viszonylag szerény kompetenciával rendelkezik a különféle analóg áramkörök (pl. szenzorok) piacán, amelyekkel többek között különféle környezeti hatásokat (hang, fény, hőmérséklet) lehet digitalizálni. Ugyancsak ilyen chipekre van szükség a vezeték nélkül, rádiós hálózatok működtetéséhez, amely komponensekre a prognózisok alapján ugyancsak megugorhat majd az igény a következő évtized autóiparában.

A Renesas érezhetően már erre, vagyis az önvezető járművek korszakára készül. Ezt támasztja alá a vállalat egy tavalyi bejelentése, amely értelmében 200 partnerrel megalapította az önvezető autók fejlesztését gyorsítani hivatott R-Car Consortiumot. Ennek legfőbb célja, hogy összehozza az iparágban dolgozó szakértőket, mérnököket és kutatókat Japán, Európa, az Egyesült Államok, Kína és Dél-Korea vállalataitól és kutatási intézményeiből, hogy felgyorsítsák a terület - egyébként is feszített tempójú - fejlődését. A konzorciumban hardvergyártók mellett szoftverfejlesztő cégek is helyet kaptak. A szerveződés ráadásul nem csak a nevét tudja felmutatni, a Renesas a tagok kompetenciáira építve már egy teljesen önvezető prototípust is bemutatott.

Amennyiben valakinek a Renesas neve nem csengene ismerősen, egy tokiói központú, japán félvezetőgyártóról van szó, amely az egyik legnagyobb autóipari beszállító, illetve a világ legnagyobb mikrokontroller-gyártója. A cég chipjei sok egyéb jármű mellett a BMW több modelljeiben is megtalálhatók. A vállalat egyébként a jövőre vonatkozóan olyan lapkákat ígér, amelyek minden lehetséges vezetési környezetben megállják a helyüket - ezzel már a teljes mértékben sofőr nélküli járműveknek készítve elő a terepet. A Renesas nem titkolt célja, hogy a compute modult (pl. NVIDIA Drive PX) leszámítva komplett elektronikát szállítson majd az önvezető járművekhez. A cél megvalósításáért tavaly már elköltöttek 3,2 milliárd dollárt a japánok, amelyért cserébe az elsősorban különféle tápellátó áramköröket és vezérlőket tervező Intersil és annak nagyjából 1000 alkalmazottja került a cég kötelékébe.

A Hitachi, a Mitsubishi, illetve NEC Electronics örökségéből született cégnek mára sikerült magához térnie a 2011-es földrengés és cunami után, hét éve ugyanis a természeti katasztrófák miatt huszonkettőből öt gyára vált használhatatlanná. Ezt követően a vállalat nem csak egyes komplexumaitól, de személyzetének jelentős részétől is megvált, valamint hogy rendezni tudja sorait, az okostelefon-, illetve játékkonzol-piacoknak is hátat fordított.