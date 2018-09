Segíthet az üzemidőn az okosórákba szánt legújabb Snapdragon

Nagyjából kettő és fél év szünet után érkezett meg a Qualcomm okosórákba szánt újabb processzora. A Snapdragon Wear 3100 fejlesztéseit áttekintve gyorsan nyilvánvalóvá válik, hogy a tervezőcég célja az okosórák egyik legnagyobb negatívumaként számon tartott nyúlfarknyi akkus üzemidő javítása volt. Ennek érdekében számos fejlesztést eszközölt a Qualcomm, amely szerint erőfeszítéseinek hála több órával nőhet új az processzorára épülő okosórák üzemideje. Ezzel párhuzamosan nyitottabbá is vált az új platform, a fejlesztők mostantól szabad kezet kapnak a különféle szenzorokból befolyt adatok kiértékeléséhez.

Fundamentális fejlesztések helyett a közvetlen előd Wear 2100-at pofozta ki a chiptervező. A processzormagokat, a négyes Cortex-A7 klasztert a cég egyben emelte át az elődtől, a körítésen viszont nagyot alakított. Az alacsony fogyasztás érdekében az összes fontosabb számítási feladatot fix funkciós áramkörök látnak el, amelyek minimális energiafelhasználás mellett tudnak dolgozni.Fejlesztését csak koprocesszorként aposztrofálja a Qualcomm, amelyhez a hatékonyság növelésének érdekében egy DSP is társul.

A tervezőcég szerint ennek hála üresjáratban huszadára csökkenthető az okosóra fogyasztása, amely átlagosan 5 órával toldhatja meg a működést, mely azonban még mindig viszonylag alacsony, 1-2 napos üzemidőt jelent. Pankaj Kedia, a vállalat viselhető eszközöket fejlesztő részlegének vezetője elmondta, hogy koprocesszoruk az üresjárati idő 95 százalékában át tudja venni az A7-es magok szerepét, így azok nem égetik az akkus töltést.

Ennek hála akár az eddigieknél kompaktabb, vékonyabb okosórák is érkezhetnek, hisz a hatékonyabb működést meglovagolva akár kisebb akkumulátort is építhetnek újabb termékeikbe a partnerek, lemondva a hosszabb üzemidőről. Ugyancsak a koprocesszornak köszönhető, hogy egyetlen töltéssel akár 15 órás GPS-es nyomkövetésre is képesek lehetnek a Wear 3100-re épülő termékek, amely elsősorban a sportolók (futók, túrázók) számára lehet vonzó. Emellett az új processzor látványosabb számlapi megjelenítést kínál üresjáratban anélkül, hogy az az üzemidő rovására menne. Ez a funkció (egyelőre) a Wear OS-es órák egyik előnyének számít, az Apple Watch készülékek ugyanis (egyelőre) nem képesek hasonló mutatványra.

További, az üzemidő kitolását szolgáló fejlesztés, hogy az új központi egység képes kvázi csökkentett módba tenni az okosórát. Ebben az esetben a Wear OS leáll, a készülék pedig klasszikus kvarcóraként funkcionál tovább. A Qualcomm ígéri, hogy ennek hála 20 százalékos töltöttség mellett akár egy hétig is működhet tovább az óra. Ez kétség kívül hasznos újítás, így töltő híján legalább az idő követésére használható lehet az csuklóra erősített eszköz.

Végül, de nem utolsó sorban a rendszerchip kínálta különféle szenzorok kezelésén, illetve hozzáférhetőségén is változtatott a chiptervező. Az eddigi generációkkal kénytelenek voltak a Qualcomm különféle algoritmusaira támaszkodni a partnerek, akár lépésszámlálásról, akár pulzusmérésről legyen szó. Magyarán a fejlesztők a nyers szenzoradatokhoz nem kaptak hozzáférést, csak a Qualcomm által már előrágott, bizonyos pontossággal feldolgozott adatokhoz. Ez valamelyest megkötötte a gyártók-fejlesztők kezét az órák kialakításában, az adott fizikai dizájn és a szoftver összecsiszolására ugyanis nem volt mód. A megkötés mostantól a múlté, a Wear 3100-zal kezdődően szabad kezünk van a fejlesztőknek, amelyet meglovagolva az egyes gyártók jobban differenciálhatják majd termékeiket.

A Qualcomm szerint partnerei kedvező fogadtatásban részesítették a Snapdragon Wear 3100-at. A Fossil, a Louis Vuitton, illetve a Montblanc divatmárka már be is jelentette, hogy hamarosan piacra kerülnek az új processzorra épülő termékek. Ezzel nagyjából párhuzamosan újul meg a Wear OS. A Google közel két hete jelentette be, hogy kipofozza okosórás rendszerét, amelynek keretében megújul a grafikus felület, valamint fitneszfunkciókkal és a Google Assistanttal gazdagodik a szolgáltatáskínálat. A siker ugyanakkor mindezek ellenére sem garantált, a piacvezető Apple ugyanis a hírek szerint épp holnap rántja le a leplet kívül-belül egyaránt megújult okosórájáról, a Watch Series 4-ről, amely idén is ellophatja a show-t az androidos termékek elől.