A strapabíró telefonokra is kiterjeszti vállalati ajánlásait a Google

Újabb okostelefonoknak oszt ki Android Enterprise Recommended plecsnit a Google, a vállalat ezúttal kifejezetten a strapabíró "melóstelefonok" közül válogatta ki az ajánlásra alkalmas modelleket. Az Android Enterprise Recommended program idei kezdeményezés a Google részéről, a februárban indított minősítési rendszer célja, hogy garantálja a céges felhasználók részére, hogy olyan készüléket vásárolnak, amely nagyvállalati környezetben is jól használható és biztonságos.

A keresőóriás a programot most egy új "Rugged" kategóriával bővíti, amelybe az olyan, céges felhasználásra is ajánlott eszközöket gyűjti össze, amelyek a fizikai igénybevétel során is megállják a helyüket. A vállalat kapcsolódó weboldalán már megtalálhatók a kategória minimális rendszerkövetelményei, eszerint legalább 2 gigabájt RAM-ra és 16 gigabájt belső tárhelyre van szüksége egy készüléknek a plecsnihez. Emellett a MIL-STD-810G vagy IEC 62-2-32 ellenállási tesztnek is meg kell hogy feleljenek a telefonok, azaz több leejtést is gond nélkül át kell vészelniük 1,2 méter magasból betonra. A cég, ahogy az lenni szokott, a nagyvállalati rendszer-beléptetési megoldásokat is megköveteli a gyártóktól, a telefonok felé a zero-touch enrollment és a QR-kódos beléptetés támogatása is követelmény.

Hogy a Google áldását megkapják, a készülékeknek a fentieken túl Android 7.0 vagy annál frissebb rendszert kell hogy futtatniuk, amelyet a gyártó legalább egyszer frissít új főverzióra, továbbá, ahogy az irodába szánt modellek esetén is, a telefonoknak a biztonsági frissítéseket azok megjelenésétől számított maximum 90 napon belül meg kell kapniuk. Komoly plusz követelmény azonban a gyártók felé, hogy itt azt is kiköti, hogy az eszközöknek legalább 5 éven keresztül biztosítani kell ezeket a biztonsági frissítéseket.

Az Android Enterprise Recommended program új listájára a Zebra portfóliójából került fel a legtöbb modell, a cég TC25, TC51, TC56, TC70x és TC75x készülékei is megkapták az ajánlást, továbbá a Honeywell Dolphin CT40, CT60 és CN80 telefonjai is. A lajstromon a Sonim XP8, a Point Mobile PM45 és az októberben megjelenő Datalogic Memor 10 is ott van. A Google emellett már a Panasonic-kal és más gyártókkal is közösen dolgozik az új eszközök felvételén a programba, ezekre a keresőóriás szerint a következő hetekben-hónapokban lehet számítani.

Nem csoda, hogy a Google az irodák biztonságában használt modellek mellett a "harctéren" szolgáló készülékek felé is nyit vállalati programjával, az IDC szerint ugyanis a strapabíró androidos telefonok szegmense a következő öt évben stabil, 23 százalékos éves növekedés elé néz. Ezeket a modelleket pedig jellemzően nem magáncélra, sokkal inkább céges környezetbe, külső helyszínen dolgozó munkaerő (futárok, mérőóra-leolvasók, építőmunkások) vásárolják, logikus tehát, hogy ezek a telefonok is megkapják saját kategóriájukat a Google céges ajánlásai között. A vállalat eddig egyébként kifejezetten pozitív visszajelzéseket kapott a februárban rajtolt kezdeményezés kapcsán, mind partnereitől, mind a vásárolóktól, akiknek komoly segítség lehet a hosszú távon is megbízható céges eszközök kiválasztására.