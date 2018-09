A fejlődő régiók tolták meg az okosóra-piacot

Folytatta komótos növekedését a viselhető eszközök piaca, az IDC elemzése alapján a szegmens az idei második negyedévben 5,5 százalékot gyarapodott a tavalyi év hasonló időszakához képest, ami összesen 27,9 millió eladott készüléket jelent. Ezzel a piac mintegy 4,8 milliárd dollárosra hízott, ami viszont már 8,3 százalékos növekedés: a nagyobb értékbeli előrelépés a jellemzően borsosabb árú okosórák előretörésének tudható be. A növekedést elsősorban a fejlődő piacok hajtották, mint az ázsiai-csendes óceáni térség, Kelet-Európa, a Közel-Kelet, Latin Amerika vagy Afrika, amelyek mintegy 14 százalékos éves növekedést produkáltak, ellensúlyozva a fejlett nyugat-európai és észak-amerikai piacok és Japán 6,3 százalékos éves visszaesését.

A gyártók rangsorának élén nem meglepő módon továbbra is az Apple áll, amely még az idei Q2-ben is nagyon látványos, 38,4 százalékos éves növekedést tudott letenni az asztalra, 4,7 millió eladott készülékkel és 17 százalékos piaci részesedéssel, amely 4 százalékponttal több, mint a 2017 Q2-es érték. A cég sikerében kulcsszerepet játszott az LTE-képes Apple Watch, amely iránt láthatóan az ünnepek után sem csökkent a kereslet. A cégnek ugyancsak lökést adhat a hamarosan érkező watchOS 5, az Apple legújabb okosórás rendszere ugyanis csak a frissített első generációs hardvereket, azaz az Apple Watch Series 1 készülékeket támogatja majd, a ténylegesen első körben kiadott okosórákat nem - utóbbiak tulajdonosai tehát kénytelenek lesznek új modellt vásárolni, ha a legfrissebb szoftvert akarják használni.

A Xiaomi szerezte meg a második helyet a szegmensben, 15,1 százalékos piacrésszel és 4,2 millió eladott készülékkel. Ez a kínai vállalatnál is szép, 19,8 százalékos növekedést jelent az időszakban - a gyártó az előretöréshez alaposan felfrissített termékportfólióját, esetében a viselhető eszközök korántsem merülnek ki az eleinte megismert okoskarperecekben, azok mellett a gyerekeknek szánt okosórák, sőt az okos cipők is feltűntek kínálatában. Mindezek mellett a hangsúlyosabb európai és közel-keleti terjeszkedés is biztató képet fest a cég jövőjéről, igaz ezen a téren még inkább a telefonokra fókuszál.

A Fitbitnek sikerült megtartania a bronzérmet, noha jókora visszaesés után: a cég eladásai éves szinten 21,7 százalékot zuhantak, és 2,7 millió darabnál álltak meg, ezzel pedig piaci részesedése is 9,5 százalékra zsugorodott a tavalyi 12,8 százalékról. A gyenge teljesítményben szerepet játszott az egyszerűbb fitneszkövetők iránti csökkenő érdeklődés, az IDC szerint ugyanakkor a cég Versa okosórája jól teljesített, csak abból 1,1 milliót adott el a cég az idei második negyedévben.

A negyedik hely a Huaweit illeti, amely az időszakban rakétaként lőtt ki, 118,1 százalékos növekedéssel több mint duplázva eladásait. Ez 1,8 millió eladott készüléket jelent, amelynek több mint felét a Honor almárka alatt megjelenő modellek teszik ki. A cég elsősorban Kínának köszönheti a tisztességes teljesítményt, ugyanakkor ezen a területen is egyre inkább nyit a nyugati piacok felé.

A TOP5-öt a Garmin zárja, amely tavaly óta szinte változatlan, 5,3 százalékos szeletet kanyarít ki magának a piacból. A cég 1,5 millió eladott készülék után 4,1 százalékos csökkenéssel zárta a negyedévet, és esetében is a sokrétűbb képességekkel rendelkező modellek törtek előre. Az "egyéb" kategória a piac maradék 46,6 százalékáért felel, ez tömöríti a legnagyobb 5-ön kívül eső gyártók összesen 13 millió eladott készülékét. Ahogy az okostelefon-piacon, itt is egyre kevesebb hely marad a nagyok mellett, a kategória 6,2 százalékot zsugorodott egy év alatt.

Az elemzők várakozásai tehát pozitívak, a szakértők nem aggódnak a fejlett piacokon tapasztalható visszaesés miatt, az IDC szerint egyszerűen arról van szó, a telítődött régiók fokozatosan átállnak az új generációs, fejlettebb képességeket és pontosabb méréseket kínáló okosórákra. A felhasználói igények egyre látványosabban tolódnak el az okosabb, kiterjedtebb funkcionalitással rendelkező eszközök felé, míg az egyszerűbb okoskarperecek iránti kereslet mérséklődik.