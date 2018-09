Hamarosan megvillanthatja összehajtható okostelefonját a Samsung

Hamarosan megmutathatja első összehajtható okostelefonját, vagy legalábbis annak prototípusát a Samsung. A CNBC információi szerint a készülék a vállalat novemberi fejlesztői konferenciáján kerülhet színpadra. Az egyelőre homályos, hogy piacképes termékről, vagy csupán a fejlesztési folyamat egyik előrehaladott állomásáról hull majd le a lepel, mindenesetre valamit biztosan felvillant majd a Samsung. Ezt maga a vállalat vezérigazgatója, DJ Koh hintette el, aki rébuszokban csupán annyit közölt, hogy a titokzatos eszköz fejlesztési folyamata rendkívül komplikáltnak bizonyul(t), komoly kihívás elé állítva óriási erőforrásokkal és hatalmas szellemi tőkével rendelkező konglomerátumát.

Ez utóbbit támaszthatja alá, hogy a Samsung már nagyjából 2012 óta, azaz legalább hat éve kísérletezik hajtogatható OLED kijelzővel, amely fejlesztési folyamatból mindeddig nem sikerült összerakni a hőn áhított összehajtható készüléket. Az iránnyal egyébként nincs egyedül a dél-koreai vállalat, amely mellett többek között a Lenovo és az LG is dolgozik hasonló megoldásokon. Előbbi elsősorban okostelefon és tablet formájában kamatoztatná majd a munkálatok eredményeit, utóbbi pedig televíziós palettáját próbálja felrázni a hajtogathatósággal.

A kihívások nagyságaira a Microsoft Andromeda projektje mutathat rá, amelyet a legutóbbi pletykák szerint már el is engedett a redmondi vállalat. Ahogy a HWSW még július elején megírta, Mary Jo Foley a ZDNet Microsoft-téren hagyományosan jól értesült újságírója szerint a vállalat a korábbi tervekkel ellentétben nem építi be az eredetileg az Andromedához fejlesztett funkciókat a Windows 10 következő, Redstone 5 néven ismert kiadásába, amelyből többen arra következtettek, hogy a cég elkaszálhatja a messiásként várt projektet.

Iparági pletykák szerint ugyanis nem sikerült a fentebb is említett szoftveres funkciókat még a megfelelő minőségűre csiszolni, ezáltal azok lekésik a legújabb Windows rajtját, másrészről a projekt koordinálása kapcsán is akadnak problémák - a legegyszerűbb ok azonban Foley értesülései szerint, hogy a vállalat nem igazán lát megfelelő vásárlói igényt egy kisméretű, két kijelzővel szerelt eszköz piacra dobására. Felmerült ugyanakkor a kérdés, hogy ebben az esetben a cég miért eddig miért ölt erőforrásokat a projektbe, amit ha a hivatalos álláspont nem is, a szabadalmak és egyes szoftveres újítások egyértelműen tükröznek.

A Microsoft ugyanis állítólag egy egészen új termékkategóriában gondolkodik, nem feltétlenül az okostelefonok piacára lőne a készülékkel (még ha az egyébként elviekben lehetővé is teszi a telefonálást). Az okostelefonos piacon mindeddig lényegesen komolyabb sikereket elért Samsungot ez láthatólag nem hatotta meg, sőt. Erről árulkodnak DJ Koh szavai, aki szerint hamarosan megmutatkozó, állítólag 7 hüvelykes fejlesztésük kétség kívül hozza majd a sokak által várt wow-hatást az utóbbi időben igencsak ellaposodott okostelefonos piacon.