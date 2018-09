EU: helyi tartalmakat kell támogatni a Netflixnek és az Amazonnak

Lezárultak a tárgyalások az Európai Unió, valamint a Netflix, az Amazon és más videostreaming szolgáltatók között az európai tartalmak kvótájáról, melynek eredményeként az on-demand katalógusoknak legalább 30 százalékban kell majd helyi videókat tartalmazniuk - írja a The Variety. A szabályozásról szóló szavazást az EU decemberre ütemezte be, de az Európai Bizottság kommunikációs hálózatok szabályozásáért felelős igazgatója, Roberto Viola szerint ez már "puszta formalitás" lesz.

Onnantól kezdve, hogy az EU elfogadja a szabályozást, az egyes tagállamok 20 hónapos határidőt kapnak az új szabályokat átültetésére a nemzeti jogba. Ennek során az országok például választhatnak, hogy a helyi tartalmakhoz 30 vagy pedig 40 százalékos kvótát szeretnének rendelni. Továbbá az EU-s tagországok dönthetnek, hogy az országban készített produkciók beleszámítanak-e a kvótába, vagy pedig a német modellt szeretnék követni, amelynek keretében a streaming cégek a helyi előfizetési díjakból bizonyos összeget a nemzeti filmalapokba fizessenek be. Kritikus vélemények szerint ugyanis önmagában a kvóta mindössze a gyengébb helyi tartalmak elterjedését eredményezné.

Németország már 2016 óta megköveteli a streaming cégektől is - a német televíziós és mozis hálózatokhoz hasonlóan -, hogy fizessenek be a helyi filmalapba vagy pedig támogassák a helyi filmek gyártását. A Netflix megpróbált a német szabályozásnak ellenállni, miközben arra hivatkozott, hogy nem egy német cégről van szó, és amennyiben ezt alkalmazza, akkor az unión belül az egyes tagországokra más-más szabályok fognak vonatkozni. Az EU viszont kiállt Németország mellett a Netflix tiltakozásakor, és most úgy tűnik, hogy a vállalatnak a jövőben már nem kell eltérő szabályokat sem alkalmaznia az EU-n belül.

Összességében az EU jelenleg sincs túl messze a 30 százalékos kvóta elérésétől Viola elmondása szerint - a Reuters még 2016-ban a streaming szolgáltatásokban az európai filmek 27 százalékos arányáról számolt be, miközben a Netflixen 21 százalék volt az érték. Azóta viszont a Netflix (és az Amazon Prime is) nagy összegeket fektetett a különböző nemzetiségű tartalmak gyártásába, mivel meglátta benne az üzletet és a lehetőségeket is. A Financial Times szerint a cég ebben az évben pontosan 1 milliárd dollárt akar költeni az európai filmekre az eredeti tartalmak gyártására félretett 8 milliárd dollárból.

Az aktuális filmes arányokról viszont az EU várhatóan jövő hónapra ígér pontos adatokat. A jelentés Viola szerint ugyan nem bír majd "jogi értékkel", de segíteni fog a tagállamoknak a nemzeti szabályozás bevezetésében. Mint a Bizottság felelős igazgatója hozzátette, igazságtalannak és paradox helyzetnek tartja, hogy a digitális világban a platformok gyűjtik be a bevétel legnagyobb részét, míg csak egy kisebb szelet marad azoknak, akik valójában a tartalmakat előállítják.

A szabályozás decemberben egyébként egy nagyobb csomag részeként érkezik, melynek javaslatát áprilisban tette közzé az Európai Bizottság. Az EU ugyanis az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelvet vizsgálta felül, annak érdekében, hogy az vonatkozzon az audiovizuális tartalmakat terjesztő online platformokra is. Tehát a kvóta teljesítésén kívül az irányelv része lesz többek közt a kiskorúak eredményesebb védelme a káros tartalmak ellen, továbbá szigorúbb szabályok jelennek meg a gyűlöletbeszéd és a terrorista bűncselekmények elkövetésére való nyilvános uszítás ellen. Tehát az új irányelvek elfogadására várhatóan decemberben kerül majd sor, és ennek sikere esetén legkésőbb 20 hónap múlva jelenik meg a szabályozás a nemzeti jogban is. Úgyhogy nagyjából még két évet kell várnunk, hogy a video streaming szolgáltatásokban a magyar tartalmak is nagyobb eséllyel jelenjenek meg.