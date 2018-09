A Gartner is a Huaweinek adta át az okostelefon-piac ezüstérmét

Néhány napja a Gartner is megerősítette az IDC augusztus elején már közzétett méréseit, melyek szerint a Huawei megelőzte az Apple-t az okostelefon-piacon az idei második negyedévben. Ebben mind a Huawei tempós terjeszkedése (amiről tegnapi podcastunkban is megemlékeztünk), mind pedig az Apple stagnálása szerepet játszott, a Gartner számai alapján a cupertinói óriás piacrésze 0,2 százalékponttal csökkent, miközben 44,7 millió eladott készüléke alig lett több, mint az egy éve produkált érték. A visszafogott vásárlói érdeklődés a tavalyi iPhone-ok inkrementális frissítéseinek tudható be, de az elemzők szerint az iPhone X iránti kereslet is gyorsabban visszaesett, mint az előző évek csúcsmodelljeinél, főként a kínai erősödő konkurenciának hála.

Mindez a platformok egyre kevésbé izgalmas csatájában is tetten érhető, ahol az Apple mobil operációs rendszere jó ideje a dobogó második fokán áll - mára pedig nem is igazán van több lépcsője ennek a dobogónak, a piac kétszereplőssé vált, élen az Androiddal, mögötte pedig az említett iOS-szel. Utóbbi platform a kutatócég szerint 44,7 millió új eszközzel bővült 2018 második naptári negyedévben, amely bár egy hajszállal több, mint az egy évvel korábban mért 44,3 milliós érték, az Android terjeszkedése mellett nem volt elég rá, hogy meg is tartsa a rendszer piacrészét, az így a 2017 Q2-es 12,1 százalékról 11,9-re olvadt.

Eladott darabszám

A piacot szokás szerint uraló Android valamivel gyorsabban tudott növekedni, rohamtempót azonban a Google rendszere sem diktál: az egy éve jelentett 321,8 milliós darabszám most 329,5 millióra nőtt, az Android piacrésze így 0,2 százalékponttal gyarapodva 88 százaléknál állt meg. A piac tehát az év dereka felé stagnálásba ment át, az összesen 374,3 millió eladott telefon alig több mint 2 százalékos növekedést jelent - ezen a harmadik negyedévben megjelent modellek eladásai, illetve természetesen a közelgő ünnepi időszak lendíthet. Eközben az egyéb kategória lassan teljesen elkopik, míg egy éve 433 ezer, az Androidtól és iOS-től eltérő platformra támaszkodó telefon talált gazdára, az idei Q2-ben már alig több mint 112 ezer. Ezzel az egyéb szegmens szabad szemmel már nem is látható méretűre zsugorodott, a maga 0,03 százalékos piacrészével. Ebben a tempóban egy éven belül a kategória teljesen el is tűnik majd a kutatócég táblázatából.

Piaci részesedés

Noha a Gartner és az IDC pontos mérési módszerei eltérnek, a gyártók rangsorában természetesen mindkét elemzőcégnél a Samsung őrizte meg magának az első helyet - noha a Gartnernél is jól látszik, hogy a cég eladásai számottevő visszaesést produkáltak az előző évhez képest, a darabszám 82,8 millióról 72,3-ra esett, a piacrész pedig az idei Q2-re 22,6-ról 19,3 százalékra olvadt. A Galaxy S9 széria nem korbácsolta fel nagyon a vásárlói lelkesedést, hiszen nem hozott eget rengető újításokat a korábbi modellekhez képest - a cég ezért a Note9-től vár fellendülést, bár egyelőre úgy tűnik, a nyári csúcsmodell sem reformálja meg kategóriáját.

Az időszak nagy nyertese természetesen itt is a fentebb már említett Huawei, amelynek eladásai 38,6 százalékkal ugrottak meg a tavalyi eredményekhez képest, ami 49,8 millió eladott készüléket és 13,3 százalékos piacrészt jelent a cégnek. De a negyedik helyen álló Xiaomi is szépen teljesített, a kínai gyártó mintegy 9,6 százalékkal több telefont adott el mint 2017 második negyedében, 32,8 millió értékesített eszközével pedig 8,8 százalékra növelte piaci részesedését a tavaly ilyenkor mutatott 5,8-ról. Az ötödik helyen az OPPO áll, az ugyancsak kínai cég 28,5 millió telefont adott el, ezzel valamicskét növelve szeletét a piacból, 7,1-ről 7,6 százalékra.

Az egyéb kategória a gyártók rangsorának végén is egyre zsugorodik, noha azért még messze nem olyan mikroszkopikus, mint a platformok eloszlását tekintve. Az öt legnagyobb gyártón túli szereplők összesen 39 százalékot hasítanak ki a piacból, 146 millió eladott termékükkel - egy éve ez a részesedés még 42,6 százalék volt, 156 milliós eladás mellett. A nagyok tehát itt is egyre kevesebb teret hagynak a kis szereplőknek, akik főként a kínai óriások által diktált kíméletlen tempó mellett egyre inkább kiszorulnak a piacról.