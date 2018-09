Mobilról böngésznek, asztalon vásárolnak itthon

Az internetes kereskedelem egyre inkább a mobilos vásárlás felé kezd tolódni, mivel a felhasználók jellemzően mobilról böngészik az ajánlatokat, viszont még mindig általában az asztali gépen nyomnak rá a vásárlás gombra - írja a GKI Digital és a Bónusz Brigád közös sajtóközleménye. A jelenségre többek közt már a "State of Cross-Device Commerce" jelentés is rámutatott tavaly, bár nem teljesen ezzel az eredménnyel, mivel nemzetközi kutatásuk szerint jellemzőbb az asztali böngészést követő mobilos vásárlás (35%), mint a mobilról indított és asztali gépen befejezett (25%).

A "cross-device tranzakciók" vagyis a vásárláshoz egyszerre több eszközt használók aránya viszont a nemzetközi eredmények szerint is kifejezetten magas Kelet-Közép-Európában - itthon 40%, míg Amerikában 31%.

A magyar online kiskereskedelem forgalma 2014-hez képest a GKI felmérése szerint közel megduplázódott. A legutóbbi adatok szerint míg a kiskereskedelem egésze 2017-ben hozzávetőleg 6 százalékkal bővült egy év alatt, addig az online piac 18 százalékkal növelte bevételeit, így a teljes magyar kiskereskedelmi forgalom 4,3 százaléka származik internetes értékesítésből. A dinamika viszont lassul, a tavalyi bővülést már nagyobb mértékben magyarázta a vásárlási gyakoriság növekedése. A felmérés szerint 2013-ban egy aktív vásárló még csak 9 alkalommal vásárolt a neten, de 2017-re már 11,2-re nőtt ez az arány. Ezzel együtt az online vásárlói bázis közel 7 százalékkal nőtt, így jelenleg 3 millió fő körül van a neten vásárolók száma.

Itthon még csak böngészünk mobilon

Az online vásárlásokon belül kifejezetten nagy szerepe van a mobilos vásárlásnak is. A Bónusz Brigád saját megfigyelése szerint a forgalom 2017 szeptemberétől kezdett a mobileszközök felé tolódni, melynek következtében már az új felhasználók nagy része is mobilról érkezik. A forgalom ekkor átlépte az 50 százalékot, de az arány hétvégente még magasabb, vagyis úgy tűnik, hogy hétvégente már nem ülnek gép elé a felhasználók, hanem inkább csak mobilról fogyasztják a tartalmakat. A GKI rámutat, hogy a mobilhasználók aránya folyamatosan nő, 2018 augusztusában már közel a látogatók háromnegyede telefonján nézegette a Bónusz Brigád ajánlatait.

A vásárlók viszont mobilról inkább csak böngészik a termékeket és szolgáltatásokat. A Bónusz Brigád esetében a leginkább mobilról látogatott kategória a termékajánlatok, ahová majdnem stabilan a látogató 70 százaléka érkezik okostelefonról. Továbbá az utazásokat és a szolgáltatásokat kínáló kategóriákban is 50 százalék felett van a mobilosok aránya, és ez esetben is folyamatos eltolódás figyelhető meg az utóbbi egy évben a mobil felé.

A cég hazai tapasztalata szerint viszont maga a vásárlás folyamata jellemzően inkább asztali gépről vagy laptopról történik. Az adatok szerint a fogyasztók 30 százalék fejezi be a vásárlást mobilról, míg a többiek a vásárlás gomb megnyomásához inkább a hagyományos eszközt választják. A tavalyi eszközök közötti vásárlást vizsgáló nemzetközi kutatásból viszont láthattuk, hogy ezzel a hazai vásárlók eltérnek a globális trendtől, amelyben a vásárlást a fogyasztók egyre inkább mobilon is fejezik be.