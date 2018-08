Izmos ThinkPaddel és új Yoga Bookkal támad a Lenovo

Erős notebook-dömpinggel támadta be az IFA-t a Lenovo, a gyártó a kiállításon új erőmű-ThinkPadet, egy unortodox Yoga hibridet és mindjárt három Chromebookot is villantott, amelyek között ugyancsak jutott hely a hibrid modelleknek. De kezdjük a sort az új ThinkPaddel, amely egész pontosan ThinkPad X1 Extreme névre hallgat. Már az elnevezésből sejthető, hogy a gyártó itt igyekezett minél izmosabb vasat a lehető legvékonyabb házba begyömöszölni. Lényegében a néhány hete bemutatkozott ThinkPad P1 munkaállomást karcsúsította le a cég, illetve néhány extrával is kiegészítette.

A 15,6 hüvelykes notebook Full HD, illetve 3840x2160 pixel felbontású IPS panellel is megvásárolható lesz, előbbi 300, utóbbi 400 nites maximális fényerőt produkál. Az X1 Extreme akár hatmagos Intel Core i7-8850H lapkával is elérhető, 2,6 gigahertzes alap- és 4,3 gigahertzes maximális órajellel. A gépben emellett akár 64 gigabájt 2666 megahertzes DDR4 RAM-nak is jut hely, továbbá igény szerint 2 darab, egyenként 1 terabájtos M.2 SSD is elfér benne. A csomagból a dedikált grafika sem marad ki, a ThinkPadben egy 4 gigabájtos Nvidia GeForce GTX 1050 Ti dolgozik, amely, ahogy azt a Lenovo is igyekszik hangsúlyozni, VR headsetekkel is megbirkózik, mint az Oculus Rift. A notebookról továbbá egyszerre 4 darab különálló 4K monitor is meghajtható.

A kijelző fölött egy 720p felbontású webkamera is helyet kapott, a cégtől ismert "ThinkShutter" fantázianevű takaróretesszel egyetemben,valamint IR kamera is kérhető a gépre a Windows Hello támogatáshoz. Érdekesség továbbá, hogy utóbbi szenzor a Mirametrix Glance tekintetkövető megoldást is támogatja, amely a felhasználó szemeit követve vált fókuszt a megnyitott ablakok között - ez különösen a többmonitoros környezetekben jöhet kapóra. A gép oldalain két hagyományos USB 3.1 Gen1 aljzatot találunk, továbbá két Thunderbolt 3 támogatással ellátott USB-C csatlakozó is jutott rá. Emellett egy HDMI 2.0 aljzat, egy SD kártyaolvasó és egy Ethernet aljzat is elfért a készüléken.

Mindezt a vállalat egy a Full HD kiadás esetében 18,4, a 4K verziónál 18,7 milliméter vékony házba préselte be. Előbbi konfiguráció 1,7, utóbbi pedig 1,8 kilogrammot nyom - a munkaállomás-vas tehát képességeihez viszonyítva nem követel magának túl sok helyet a táskában. Az X1 Extreme ára nettó 1860 dollárról indul, az AnandTech szerint továbbá decemberben Core i9-8950HK processzorral szerelt variáns is érkezik majd belőle.

Kijelzők mindenhol

A gyártó 2016-ban megismert Yoga Book készüléke is kapott frissítést, változatlan néven. A két éve bemutatkozott hibrid különlegessége, hogy a billentyűzet helyére itt a cég egy méretes érintőfelületet tett, amelyen igény szerint a háttérvilágítás bekapcsolásával megjeleníthető volt egy virtuális billentyűzet is. A Lenovo az idei modell esetében egy lépéssel tovább vitte a koncepciót, és a gép alsó felére egy méretes E-ink érintőkijelzőt épített. Ezen ugyancsak megjeleníthető a billentyűzet, és ahogy az előd "halo" néven ismert "klaviatúrája" esetében, itt is minden gomb lenyomását rezgő visszajelzés és kattanás kíséri.

A Yoga szériától megszokott módon az alsó panelt és a kijelzőt 360 fokban hátrahajtható zsanérok kötik össze, így a gép tetszőleges pozícióban használható. A kijelző 10,8 hüvelykes, 2560x1600 felbontást kapott, a panel továbbá akárcsak az E-ink felület, támogatja az érintőtollas bevitelt is. A hibridbe a Lenovo egy kétmagos Intel Core i5-7Y54 chipet tett, 1,2 gigahertzes alapfrekvenciával és 3,2 gigahertzes csúcsórajellel, továbbá 4 gigabájt LPDDR3 memóriát és egy 256 gigabájtos SSD-t, amely microSD-vel bővíthető. A 9,9 milliméter vékony, 775 grammos gépen a cég két USB-C aljzatot helyzett el, amelyek USB 3.1 Gen1 szabványt támogatnak. A hibrid Windows 10 Home rendszerrel lesz elérhető, továbbá LTE-képes kiadás is érkezik majd belőle. A rajt idén októberben várható, a gép ára nettó 999 dollárnál kezdődik.

A frissített Yoga Book, akárcsak elődje, merész próbálkozás a cég részéről - noha az E-ink panellel szerelt gépben valószínűleg többen látnak majd fantáziát, mint a halo billentyűzetes hibridben. A klaviatúra környékén elhelyezett E-ink kijelző koncepciója ugyanakkor eddig nem igazán hozott sikert a cégnek: biztosan sokan emlékeznek még a 2014-es ThinkPad X1 Carbonra, amely a funkciógombok sorát cserélte E-ink érintőkijelzőre - az újítás egyáltalán nem lett népszerű a felhasználók körében. Persze az is igaz, hogy a Yoga Book nem kifejezetten az üzleti felhasználókat, "powerusereket" célozza mint a ThinkPad sorozat, így nem is kell az ő elvárásaikhoz igazodnia a gyártónak.

Hajlékony Chromebookok az iskolakezdéshez

A Lenovo mindezek mellett egy Chromebook-trióról is lerántotta a leplet, amelyek egyike ugyancsak megkapta a Yoga címkét, és a vele járó, teljesen visszahajtható kijelzőt. De induljunk a hagyományos modellektől, amelyek C330 és S330 névre hallgatnak. A nem meglepő módon főként az oktatási szegmenst célzó eszközökben hasonló hardver dolgozik, a C330 azonban 11,6 hüvelykes, 1366x768-as felbontású érintőkijelzővel (amely szintén hátrahajtható a Yoga modellekhez hasonlóan), míg az S330 14 hüvelykes Full HD-ban is elérhető panellel érkezik, érintéstámogatás nélkül.

Lenovo Chromebook S330

A motorháztető alatt mindkét esetben egy négymagos MediaTek 8173C dolgozik, két 2 gigahertzes Cortex-A72 és két 1,3 gigahertzes Cortex-A53 maggal. RAM-ból a gépek 4 gigabájtot kaptak, továbbá 64 gigabájt maximális eMMC tárhelyet. Csatlakozókból egy USB 3.1 Gen1, egy HDMI, és egy USB-C aljzat került a gépekre, utóbbi töltést is támogat, továbbá egy SD kártyaolvasó és egy 720p webkamera is található rajtuk. A C330 nettó 280, az S330 nettó 250 dolláros áron kerül piacra, ugyancsak októberben.

A trió legérdekesebb darabja azonban a Yoga Chromebook, amely az első, 4K kijelzővel szerelt Chromebook címét is megnyerte. A 15 hüvelykes hibridből persze Full HD kiadás is elérhető, a panel mindkét esetben IPS. A gépben egy négymagos Intel Core i5-8250U processzort találunk, továbbá 8 gigabájt DDR4 RAM és akár 128 gigabájt tárhely is elfér benne. Itt is a fenti csatlakozópalettát találjuk, egy plusz USB-C aljzattal megspékelve. Láthatóan a cég a géppel már nem annyira az iskolákat veszi célba, sokkal inkább az otthoni felhasználókat, netán egyetemistákat, akik valamivel komolyabb teljesítményre vágynak, ugyanakkor a Google Pixel gépeinek vaskos árát azért még nem szeretnék kicsengetni. A Yoga Chromebook októberben, nettó 600 dolláros áron lesz megvásárolható.