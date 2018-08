Rekordeladásokkal számol az őszi iPhone-ok kapcsán az Apple

Az elvárásokról többek között a cupertinóiak processzorait gyártó TSMC, illetve a készülékek összeszerelését végző Foxconn pénzügyi prognózisa árulkodik, mindkét tajvani vállalati új rekordot jelentő forgalommal számol az év utolsó negyedévére, az okostelefonoknak hála. Amennyiben a pletykák szerinti három friss modell eladása valóban eléri az említett darabszámot, úgy az Apple megközelítheti, vagy akár kicsivel át is lépheti az iPhone 6-tal elért 74,8 millió darabos értékesítést, amely rekordot 2015 utolsó negyedévében állított fel a vállalat. Utóbbitól függetlenül bevételben borítékolható az új csúcs, érkező készülékeivel ugyanis várhatóan még magasabbra teszi az átlagos eladási árat a cupertinói vállalat, amely a legutóbbi negyedévben 724(!) dollár volt.

A piacvezető TSMC 10,4-10,5 milliárd dolláros forgalommal számol az év utolsó negyedévre, amely új rekordot jelentene a tajvani bérgyártó számára. Mindezt nagy részben 7 nanométeres node-jának köszönhetné a vállalat, amely tavasz végén állította a tömegtermelésbe legújabb fejlesztését. A Digitimes szerint a 7 nanométeres termelésből befolyt bevétel már idén eléri a teljes forgalom 20 százalékát, vagyis nagyjából 2 milliárd dollárt, nagy részt az Apple-nek hála. A szóban forgó csíkszélességen készülnek az A12-es processzorok, amelyek a szeptemberben megjelenő új iPhone-ok egyik sarokkövének számítanak. A cupertinóiak legújabb üdvöskéi az azok összeszerelését végző Foxconnra (és Pegatronra) is kellemes hatással lehetnek. Előbbi a három modellből kettő összeszerelését végzi, a harmadiknak pedig nagyjából 30 százalékát szereli össze a bérgyártó. Ennek hála már júliusban új magasságokba emelkedett a Foxconn bevétele, amely tendencia a Digitimes szerint az év végéig megmarad.

A derűs kilátásokat az Apple módosított termékstratégiája táplálhatja. A vállalat ugyanis iparági pletykák szerint három készülékkel készül a (várhatóan) szeptemberi bemutatóra. A több szempontból is legnagyobb durranást az egyelőre csak iPhone XI Plus fantázianéven futó készülék jelentheti majd. Az eddigi spekulációk szerint az okostelefon az eddig bemutatott Plus készülékek elgondolásán megy tovább, vagyis a kvázi alapmodell kijelzőátlóját megtoldva a phablet kategóriát célozza az Apple. A növekedés jelen esetben a korábbiaknál kisebb mértékű, 0,7 hüvelykes lehet - a híresztelések alapján ennyivel lesz majd nagyobb az iPhone X kijelzőjénél az érkező legújabb Plus modell (1242x2688 felbontású) OLED panelje. Ez kereken 6,5 hüvelyket jelentene, amely az átlót tekintve már a Galaxy Note9 6,4 hüvelykes értékét is felülmúlná. Fontos, hogy mindezért cserébe a készülékház területe nem változna számottevően, maradna a nagy iPhone-oknál megszokott méret, illetve az X-nél megismert vékony káva és felső bevágás (notch). Az iPhone 6 Plusnál tapasztaltak alapján a készülék igen sikeres lehet majd, a távol-keleti piacokon (pl. Kína) jellemezően az ilyen nagy okostelefonokat preferálják a vásárlók.

A maga nemében ennél is érdekesebb lehet lehet az új olcsó(bb) iPhone, amelynek formaterve szintén az iPhone X-zel bevezetett koncepciót viszi tovább (a Face ID-val együtt), ám a kedvezőbb árért cserébe néhány ponton kompromisszumot köt az Apple. Az első helyen egy az OLED-nél valamelyes gyengébb minőségű, LCD panel szerepel, amely egyes pletykák szerint meglepően nagy, 6,1 hüvelykes lehet. Jó eséllyel a hátlapi kamerák számát is egyetlen darabra korlátozná az Apple, a készüléket körülölelő acél helyére alumínium kerülhet, a korábban látottak alapján pedig valószínűleg a manapság igencsak drága memória kapacitása sem egyezik majd a csúcsmodell(ek) értékével. A készülékkel kapcsolatban ismét szóba került a két SIM kártya (Dual SIM) fogadásának lehetősége, amelyet a hírek végre beépíthet az Apple. Pletykák szerint ugyanakkor csak a Kínának szánt modellbe kerül be a lehetőség, a nagy kijelzőhöz hasonlóan ugyanis a Dual SIM is komoly népszerűségnek örvend a hatalmas felvevőpiacot jelentő távol-keleti országban.

A legkevesebb újítást várhatóan az iPhone X közvetlen utódja hozza majd. Az iPhone XI (vagy bárhogyan is nevezzék majd) sem képátlóban, sem pedig felbontásban nem újít, ezen a téren csak az iPad Próknál megismert 120 hertzes képfrissítés (ProMotion display), illetve az Apple Pencil támogatás lehet az egyetlen fejlesztés, ám ezt iparági források egyelőre nem erősítették meg. Ezzel szemben a már említett új, 7 nanométeres gyártástechnológiával készülő A12 processzor bizonyosan bekerül ebbe a modellbe is, illetve ugyancsak van esély rá, hogy az Apple a jelenlegi 3-ról 4 gigabájtra növelje a memória kapacitását. Ezek mellett minden bizonnyal tovább javul a kamera, hisz ezen funkción eddig jóformán minden generációváltáskor fejlesztettek. Pletykák szerint az új készülék kezdőára 100 dollárral lesz alacsonyabb közvetlen elődjéénél, amely így nettó 900 dollárról indulhat majd. Eközben az olcsó(bb) iPhone 700, az "iPhone XI Plus" pedig 1000 dolláros árszintről indulhat majd.