Nemsoká alapértelmezetten tiltja a tracking scripteket a Firefox

Hamarosan alapértelmezetten blokkolja majd a trackereket a Mozilla böngészője. A szervezet a napokban jelentette be, a Firefox a közeljövőben kérdés nélkül blokkolja majd az online követés számottevő részét, továbbá jól áttekinthető kezelőfelületet is ígér a felhasználóknak, amelyen kezelhetik, pontosan mely adataikat teszik elérhetővé a látogatott oldalak számára.

A követés visszaszorítása nem csak a felhasználók privát szférájának védelme miatt fontos, de a weboldalak teljesítményén is javít. A Mozilla blogposztjában idézett Ghostery tanulmány szerint egy átlagos weblap betöltődési idejének mintegy 55,4 százaléka a külső felektől származó trackerek töltésére megy el, ami különösen a gyengébb online kapcsolattal rendelkezőknek lehet bosszantó. A Firefox Nightly kiadásában már most elérhető egy szelektív követésblokkoló funkció, amely kifejezetten azokat az elemeket blokkolja, amelyek lelassítják az oldalakat. Utóbbi megoldást a Mozilla fejlesztői szeptember hónap során széles körben, egy Shield tanulmány keretei között tesztelik majd, és ha az jól teljesít, az idén októberre ütemezett Firefox 63-ban már alapértelmezetten aktív lesz a funkció.

A Shield tanulmányok során a szervezet az érdeklődő felhasználók számára elérhetővé tesz bizonyos tesztelés alatt álló funkciókat, amelyeket aztán a visszajelzések, tapasztalatok fényében kapcsol be szélesebb körben is. A tesztelésben bárki részt vehet, ahhoz az about:preferences#privacy oldalon kell engedélyezni a Firefox számára a tanulmány fázisban lévő funkciók telepítését és futtatását. Ezt később a böngésző automatikusan meg is teszi, bizonyos esetekben azonban engedélyt kér egy-egy tesztfunkció telepítéséhez, ha annak adatgyűjtési gyakorlata eltér a böngészőétől. Hogy épp milyen tanulmányokban vesznek részt, a felhasználók az about:studies oldalon ellenőrizhetik.

A Firefox Nightlyban egy ideje már ugyancsak elérhető az cross-site tracking, azaz a felhasználókat a különböző weboldalakon keresztül is követő megoldások blokkolása: a szoftver nem ad szabd utat a cookie-knak, és megtagadja a tárhely-hozzáférést a harmadik felektől származó követőelemektől. Ez a funkció is Shield teszt elé néz szeptemberben, a várhatóan jövő januárban megjelenő Firefox 65-től pedig a Mozilla tervei szerint pedig mindenki számára elérhető lesz.

Noha pontos dátumról vagy verziószámról még nem beszélt a kezdeményezés kapcsán, a Mozilla a fentieken túl más, a felhasználók számára káros gyakorlatokat is igyekszik megfékezni: a Firefox későbbi verziói ennek megfelelően alapértelmezetten blokkolják majd a felhasználókat viselkedésük, illetve hardverkonfigurációik alapján beazonosító és követő fingerprinting megoldásokat és a kriptobányász scripteket is. A Firefox tehát a következő hónapokban komoly védvonalakat emel majd a felhasználók privát szférája köré, amelyek birtokában még ha nem is lehetetlenül el teljesen az egyes webhelyek számára az adatgyűjtés, legalább a felhasználó engedélyét kell kérniük hozzá.