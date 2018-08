Pénztárcabarát telefonnal bővül a HTC U12 szériája

Lerántotta a leplet a life széria legújabb modelljéről a HTC, a csúcskategóriánál eggyel visszafogottabb hardverrel szerelt, ennek megfelelően eggyel visszafogottabb árcédulával is érkező U12 Life külsőre még az eddigieknél is erősebben hajaz a Google Pixel okostelefonjaira, noha sajnos a készülék már nem ápol olyan szoros kapcsolatot a keresőóriással, mint elődje.

A tavaly megismert U11 life modell hátlapján ugyanis ott virított az Andorid One logó, a szoftverfrissítéseket a készülék ennek megfelelően közvetlenül a Google-től kapta, rendkívül tempósan, legyen szó Android verzió- vagy biztonsági frissítésekről. Az U12 life esetében sajnos már nem ez a helyzet, az eszköz ráadásul nem is a legfrissebb, 9-es Android kiadással érkezik, fedélzetén Android 8.1 Oreót találunk, a HTC-től megismert Sense UI-jal kiegészítve. Utóbbi szerencsére egyáltalán nem tolakodó, a gyártó nem piszkál bele sokat a vanilla Android felületbe.

Míg tavaly a life modell 5,2 hüvelykes kijelzőjével a mai piacon kifejezetten kompaktnak számító kialakítást kapott, idén az U12 life-nál nem fogta vissza magát a gyártó és egy méretes, (szokás szerint 18:9-es képarányú) hat hüvelykes panelt tett a telefonba, 1080x2160 pixel felbontással. Az eszközön a mérete mellett a hátlap dizájnja a legfeltűnőbb, az ugyanis szinte egy az egyben átvette a Pixel telefonokból megszokott kialakítást, azaz a hátlap felső harmada fényes felületet kap, míg alatta mattabb hatású borítás húzódik. Ez utóbbit az üveg hátoldalon a cég sűrű vízszintes csíkozással oldotta meg.

A borítás mögött egy Qualcomm Snapdragon 636 lapka található, négy, 1,8 gigahertzen ketyegő Kryo 260 maggal. A telefon kétféle memória-tárhely párosítással kerül piacra, a 128 gigabájt tárterület mellé 6 gigabájt RAM, míg a 64 gigabájtos tárhelyhez 4 gigabájt memória jár. A tárhely persze microSD kártyával bővíthető.

Az U12 life hátlapján egy függőlegesen elrendezett kamerapárost találunk, amely egy 16 és egy 5 megapixeles szenzorból tevődik össze, az előlapon pedig egy 13 megapxieles kamera figyel. A telefon egy tekintélyes, 3600 mAh kapacitású akkut kapott, amely USB-C aljzaton keresztül tölthető - a csatlakozóval átellenben, a telefont felső élén pedig kellemes meglepetés, hogy újra feltűnik a 3,5 milliméteres jack aljzat is. A "hagyományos" csatlakozót már a tavalyi U11 life-ról is száműzte a cég, most azonban az visszatérhetett, miután a gyártó szerint a jelentősen nagyobb készülékházban már jutott neki hely.

Az új HTC modell a vállalat zászlóvivőjénél, az U12+-nál jelentősen olcsóbban kerül majd piacra, árcédulája bruttó 350 euró környékén alakul. Magyarországon várhatóan 2018 októberétől lesz kapható a telefon.