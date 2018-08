Pocsék kihozatallal gyártja az első QLC-s NAND-okat az Intel-Micron

Csapnivaló az Intel-Micron kooperációban készülő QLC NAND lapkák kihozatala - állítja megbízható iparági forrásokra hivatkozva a TweakTown. A rendre jól informált magazin szerint a 300 milliméteres waferre felkerülő NAND-ok mindössze 48 százaléka felel meg a kívánalmaknak, tehát a "megrajzolt" lapkák több mint fele selejtes, így azokat nem lehet SSD-kben felhasználni. A háttérben tervezésből fakadó probléma állhat, amely esetében csak a következő generációval javulhat számottevően a selejtarány. A rendkívül gyenge kihozatal miatt a szóban forgó két gyártó jó eséllyel megtartja magának a jól sikerült lapkákat, így harmadik fél még egy jó darabig nem építhet majd termékeket QLC NAND-okra, ami korlátozhatja az árversenyt.

A hivatalosan természetesen nem megerősített 48 százalékos kihozatal gyengeségét jól szemlélteti, hogy 64 rétegű TLC 3D NAND gyártásában 90 százalék körül mozog az egyetlen waferből kinyerhető jó lapkák aránya. A QLC tehát úgy fest igencsak feladta a leckét az Intel-Micron együttesének, amely most komoly árat fizet az első "négybites" NAND piacra dobásáért. A fejlesztés a TLC-hez viszonyítva 33 százalékkal növeli a bitsűrűséget, ezért cserébe azonban számottevően csökken a tempó, illetve a cellák terhelhetősége. A szóban forgó hírek szerint pedig per pillanat jóformán semmilyen pozitív hozománya nincs a QLC NAND-ok gyártásának, hisz amit a két cég nyer a réven, az elveszti a vámon, a 33 százalékkal magasabb bitsűrűség nem kompenzálja a gyenge kihozatalt. Az Intel és a Micron azonban az első generációs fejlesztéssel megszerzett tapasztalatokat a jövőben kamatoztathatja, így a várhatóan jövőre megjelenő 96 rétegű utóddal javulhat majd a kihozatal.

Az Intel-Micron problémáját látván nem csoda, hogy a piacvezető Samsung mindeddig nem jelentkezett saját QLC-s NAND-jával. A dél-koreai konglomerátum láthatóan óvatosan áll a technológiához, az vélhetően csak egy elfogadható szint elérése után indítja be a lapkák tömegtermelését. Hasonló utat jár be a WDC/Toshiba is, amelyek közül előbbi bő egy hónapja jelentette be kapacitásrekorder fejlesztését. A 96 rétegű QLC lapka 166 gigabájt adat tárolására képes, azt azonban egyelőre csak SD kártyákba és pendrive-okba teszi a gyártó, vagyis olyan adattárolókba, amelyek az SSD-khez viszonyítva jellemzően alacsonyabb terhelést kapnak.

Ezzel szemben Intel QLC NAND-ja pár hete már SSD formájában is napvilágot látott. Ahogy arról a HWSW még a rajt előtt beszámolt, a 660p típusjelölésű NVMe meghajtók kifejezetten kedvező árazásban részesültek, az 512 gigabájtos modellért például mindössze nettó 100 dollárt kér az Intel. A termék egyik érdekessége, hogy QLC NAND-ok lassabb tempóját dinamikus SLC pufferrel kompenzálták a tervezők. A technológia szabad kapacitás függvényében képes SLC módba kapcsolni a NAND egy részét, így gyorsítva a meghajtó működését.