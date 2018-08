Elrajtoltak a Mozilla heti szintű Firefox-használati jelentései

Elhúzza a függönyt a Mozilla a Firefox használati adatai elől: a vállalat bejelentette, új Firefox Public Data Report jelentésében heti szinten frissülő, átfogó képet ad majd a böngésző asztali verziójának globális használatáról. A jelentés a két éve elérhető Firefox Hadrware Reportot egészíti ki, amely a szoftver felhasználóinak hardvereiről közöl heti szinten adatokat.

A Public Data Report összesen 10 paramétert mér, ezek értékei nem csak globálisan követhetők végig, de a tíz legtöbb Firefox felhasználóval rendelkező országra lebontva is - az Egyesült Államok, Oroszország, Lengyelország, Olaszország, Indonézia, India, Németország, Franciaország, Kína és Brazília statisztikái követhetők nyomon külön-külön.

A jelentésben az éves és havi aktív felhasználószámok alakulása is végigböngészhető, továbbá az is, hogy napi szinten átlagosan hány órát használják a felhasználók a szoftvert - globálisan egyébként nagyjából 5 órás átlag jellemző. A Mozilla a használat intenzitását is méri, vagyis azt, hogy a megnyitott böngészőt milyen arányban használják aktívan is a felhasználók. Ebben a tekintetben az európai országok vezetik a listát, amelyek lakói a teljes idő 35-40 százalékában aktívak a böngészőben. A szervezet az új profilok létrehozására vonatozó rátát is méri, ehhez lényegében a számítógépen a Firefox kiegészítőinek tárolására szolgáló könyvtár létrehozását figyeli - így a Mozilla anélkül kaphat aránylag jó képet az új telepítésekről, hogy a felhasználók személyes adataira szüksége lenne.

A Public Data Report a Firefox verziók használati arányát is követi, valamint azt, hogy milyen nyelveken használják a felhasználók a böngészőt - ezt a listát nem meglepő módon az angol vezeti, 40 százalékkal, nyomában pedig ott van a 11 százalékos német és a 6,5 százalékkal bronzérmes francia nyelv is.

A jelentés arra is kitér, hogy a felhasználók hány százaléka használja az Always On Tracking Protectiont, azaz a folyamatosan aktív követésvédelmet. A kiegészítők, vagy add-onok használatáról is szolgál adatokkal az új felület, egyrészt megmutatva, hogy a felhasználók mekkora része használja azokat (jelenleg nagyjából 35 százalék), illetve hogy az adott héten melyek a legnépszerűbb kiegészítők. A listát e cikk keletkezésekor nem meglepő módon az Adblock Plus vezeti, amelyet az ugyancsak reklámblokkoló uBlock Origin követ.

A Mozilla igyekszik hangsúlyozni, hogy a fenti statisztikákhoz nem gyűjt semmilyen érzékeny adatot, és a begyűjtött információk is anonimizáltak - de az érdeklődők a böngészőben az about:telemetry oldalon részletesen megtekinthetik, milyen telemetriai információkat gyűjt a böngésző.