Jön a gigabites feltöltés a Telekomnál

Szeptember elejétől új vezetékes szolgáltatások jelennek meg a Magyar Telekom kínálatában, legfőképpen a cég vezetékesinternet-portfóliója változik majd - derült ki a szolgáltató által az ügyfelek számára kiküldött tájékoztatóból. A HWSW úgy tudja, hogy a portfólióváltás, portfóliótisztítás eredményeként a legtöbb vezetékes otthoni és vállalati internetelőfizetés esetén emelkedik majd az elérhető sávszélesség - technológiától függően mind letöltési mind feltöltési irányban.

A legjelentősebb változás lapunk információi szerint a legmodernebb, optikai (FTTH) hálózatokon szolgáltatást igénybe vevő előfizetőket érinti. Itt a két legnagyobb sávszélességű csomag esetén egyaránt 1 Gbps-re növeli a feltöltési irány sávszélességét a szolgáltató, így lesz olyan díjcsomag a kínálatban, ami mindkét irányban 1 Gbps-t biztosít az ügyfeleknek, illetve a 2 Gbps letöltési sávszélességet nyújtó csomag feltöltési oldalát is megemeli a cég. Ezzel a Telekom leginkább a nagy visszirányú forgalmat bonyolító, jellemzően p2p alkalmazásokat futtató felhasználóknak kedvez, egyben ezek a díjcsomagok kínálják majd a lakossági és KKV-piacon a legnagyobb feltöltési sávszélességet.

A jelenlegiek helyébe két további díjcsomag érkezik a fentieken túl. Mind koaxiális (ED3), mind optikai hálózaton elérhető lesz egy 300 Mbps és 150 Mbps sávszélességű letöltést biztosító díjcsomag, a feltöltési sebesség FTTH hálózatoknál 50 és 75, a lényegesen kisebb visszirányú kapacitással rendelkező HFC esetén pedig 5 és 20 Mbps lesz. A Telekom nem változtat a kábelhálózaton jelenleg elérhető leggyorsabb, 500/22-es csomag sávszélességén, illetve a díjcsomagot továbbra is csak korlátozottan teszi elérhetővé, ahol a hálózat bővítése a szükséges mértékben megtörtént.

Az átalakuló portfólió érinti majd a tévés- és vezetékestelefon-kínálatot is, ezekkel kapcsolatosan további részletek egyelőre nem állnak rendelkezésre. Az új ajánlatokkal együtt változik majd a Magenta 1 kedvezményrendszer is, úgy tudjuk, hogy a Telekom a jelenleginél nagyobb értékű kedvezményt biztosít majd az előfizetőnek abban az esetben, ha a vezetékes szolgáltatások mellett a mobilos előfizetést is a cégtől veszi igénybe. A jelenleg értékesített díjcsomagokra októbertől már nem köthető új, határozott idejű szerződés, a kínálatban szereplő lassabb díjcsomagokat kivezeti a cég, de a meglévő szerződések a határozott idő lejártát követően is érvényben maradnak. Automatikus sávszélesség-emelést nem hajt végre a szolgáltató.