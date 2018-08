HPE: húzott a dollár, vastagabb lett a profit

A gyengülő dollár hajtotta meg a HPE bevételeit, a 7,8 milliárd dollár 4 százalékos növekedést jelent a július 31-gyel zárult negyedévben (az előző év hasonló időszakához képest). Ennek nagy része viszont a változó devizaárfolyamoknak tudható be, az árfolyamhatás kiszűrésével a növekedés roppant szerény, 1 százalékos csak. Az adózott profit viszont nagyot nőtt, a tavalyi, hajszálvékony 165 millió dollárról egészen 451 millióig.

Hybrid IT - most a szerverek húznak

A HPE gerince a Hybrid IT nevű divízió, ebbe vonta össze a cég a szerveres, tárolós, adatközponti hálózatos és a PointNext brand alatt futó vállalati szolgáltatásokat. Ezek egyenként nagyon más irányba tartanak: a szerveres (Compute) üzlet az árfolyamhatás kiszűrésével 2 százalékot tudott növekedni, minden más esett viszont: a Storage és a PointNext már 2-2 százalékot zsugorodott. A legnagyobb vesztes viszont egyértelműen az adatközponti hálózatos portfólió, ez 10 százalékos esést könyvelt el. "Szerencsére" ez nem jelentős tétel már a HPE-nél, mindössze 1 százalékot tesz ki a Hybrid IT portfólióból - gyakorlatilag fel is adta a cég ezt a területet.

A divízió egyébként 6,2 milliárd dollár bevételt generált összesen, ennek 56 százalékát teszi ki a szerver, további 14 százalék a tároló, 29 százalék a szolgáltatások. A bevétel 3 százalékot nőtt, ez viszont kizárólag az árfolyamhatásnak tulajdonítható, enélkül éves összehasonlításban stagnált a bevétel. Az üzemi eredmény viszont negyedévek óta egyre magasabb, most 10,6 százalékos, 661 millió dolláros értéken áll.

Lassan milliárdos biznisz az Aruba

Külön üzletágként, "Intelligent Edge" formájában különül el a felvásárolt Aruba a HPE-n belül. Ez lassan milliárd dolláros üzletté növi ki magát, ebben a negyedévben már 785 milliós bevételt könyvelt el, ez 10 százalékkal magasabb, mint tavaly ilyenkor. A vállalati szintű WLAN-megoldás mellé a HPE szolgáltatást is értékesít, ez a bevételnek már 10 százalékára rúg - és gyorsabban is növekszik, mint a teljes üzletág. Az üzemi eredmény viszont jó, 91 millió dollár, ami kicsinek tűnik, de magasabb eredményhányadot tükröz, mint a cég egésze.

Érdemes még megemlíteni az egyes régiók teljesítményét. A HPE igazi globális vállalat, bevételének 40 százalékát adja az amerikai régió (Észak és Dél-Amerika), ez 3 százalékos zsugorodást könyvelt el (ugyanennyi az eredmény konstans árfolyam mellett is). Látványos az árfolyamhatás az EMEA régióban, ahol a 3 százalékos növekedéshez további 6 százalékpontot ad a gyengülő dollár. Az APJ (Kína-India-Japán és a szomszédos országok) 6 százalékos növekedést mutattak, amihez további 2 százalékpontot adott a dollár árfolyama.