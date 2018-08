Szabadalmi csatát nyert az AMD a Vizióval szemben

Megsértette a Vizio az AMD egyik szabadalmát a modern GPU-kkal kapcsolatban, ezért az amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (ITC) elrendelte, hogy a televíziógyártó szüntesse meg néhány készüléktípus importját az Egyesült Államokba - írta az Anandtech és itt olvasható a hivatalos határozat. Az AMD 2017-ben indította a pert az LG-vel, a MediaTekkel, a Sigma Designs-szal és a Vizióval szemben, amely szerint az említett vállalatok megsértik a cég több szabadalmát az általános számolóegységre (unified shader), a párhuzamos grafikai futószalagra és az általános számolóegységeket alkalmazó grafikus architektúrára vonatkozóan.

Az LG már tavaly októberben az ITC-n kívül megegyezett a vállalattal, amelynek meg is látszott a pénzügyi vonzata a tavaly októberi pénzügyi negyedéves jelentésben. Azonban a MediaTek, a Sigma Designs és a Vizio jogsértése kapcsán folytatódott a vizsgálat, melynek mostani eredménye szerint az ITC jogosnak találta, hogy a Sigma Design, és ezáltal a Sigma rendszerchipjeit (SoC) használó Vizio készülékei megsértették a párhuzamos grafikai futószalagokra vonatkozó US7633506-os szabadalmat - a másik két szabadalmat viszont nem sértették meg a döntés szerint.

Ennek eredményeként az ITC elrendelte, hogy a Vizio fejezze be az érintett televíziók importját az Egyesült Államokba az AMD követelésének megfelelően, továbbá hagyja abba a szabadalomsértő készülékek gyártását is. A dokumentum azonban nem tartalmazza, hogy mely termékek sértették meg pontosan a szabadalmat, és így melyeket nem szállíthatnak tovább Amerikába. Azonban az Anandtech szerint nem valószínű, hogy új modellekről lenne szó, mivel a Sigma éppen a felszámolás közepén tart. Azonban az ITC ez esetben nem várakozott évekig a határozattal, tehát elképzelhető, hogy néhány érintette készülék még most is forgalomban van.

Az ITC határozata nem említ bármilyen bírságot, amelyet a Sigma Designnak vagy a Viziónak ki kellene fizetni az AMD számára. Ha valóban csak régebbi televíziós modellek importtilalmáról van szó, akkor elképzelhető, hogy a Vizio elfogadja az ítéletet, de akár fellebbezésre is sor kerülhet vagy az LG-hez hasonlóan megpróbálhat kiegyezni az AMD-vel, hogy elkerülje a későbbiekben a hasonló pereket.

AMD: licencelésben van pénz

Az AMD korábban meghirdetett stratégiai iránya, hogy a cég változatos szellemi tulajdonát is elkezdi fokozatosan monetizálni. Ennek keretében először a kínai partnerek számára licencelte a Zen architektúrához kapcsolódó tudását, másrészt elkezdett változatos iparági szereplőknél kopogtatni licencdíjért. Ez persze sokkal hangsúlyosabb, ha az AMD valamivel fenyegetni is tudja őket, ehhez jön nagyon jól a Vizio-termékek kitiltása. Az AMD ugyanis ezt a fegyvertényt, az ITC határozatát tudja majd lobogtatni: aki nem fizet, annak igenis tud komoly kellemetlenséget, akár jelentős kieső veszteséget is okozni, követelései megállják a helyüket a kereskedelmi bizottság szerint is. A precedens fényében várható, hogy újabb iparági szereplők írnak majd alá licencelési megállapodást az AMD-vel, így ez a kis(ebb) processzorgyártó számára masszív siker.