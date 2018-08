Jön a 15. Hacktivity

2018-ban tizenötödik alkalommal rendezik meg Magyarország legjelentősebb professzionális kiberbiztonsági konferenenciáját, a Hacktivityt, amely hagyományosan az információbiztonsági szakma hivatalos és alternatív képviselőit hozza össze a terület iránt érdeklődőkkel, kötetlen, de mégis ismeretterjesztő és néha mélyen technikai előadások formában.

A jubileumi Hacktivityre 16 országból érkezik 38 nemzetközileg elismert előadó, hogy egyebek mellett olyan aktuális IT-biztonsági témákról értekezzenek, mint az okosautó vagy drónhackelés, a hajók szatelites hálózatokról történő feltörése, a biometriás azonosítási eljárások átverése, számítógépes játékok meghekkelése (2 előadás és egy workshop is lesz a témában), telefonok feltörése, crypto pénzek biztonsága és lehetséges hackelése. Ebben az évben keynote-előadóból három is lesz: a konferenciát Mike Ossmann, a hackRF megalkotójának prezentációja nyitja, de fő előadó lesz Rodrigo Branco, az Intel vezető IT-biztonsági kutatója és Brian Gorenc, korábban a ZDI, most pedig a Trend Micro exploit-szakértője. A komoly szakmai programok mellett a humor is szerepet kap majd, visszatér ugyanis a Hacktivity színpadára a tavalyi évben óriási sikert arató, Comedy Hackerként ismertté vált előadó, Tobias Schrödel is.

Az előadásokon túl az idei évtől kezdve 40 perc helyett 2 órás, átfogó workshopok várják a látogatókat 7 különböző témában, de a szervezők gondoltak azokra is, akik komoly IT-biztonsági továbbképzésen szeretnének részt venni. Ismét lehet ugyanis jelentkezni háromnapos tréningekre, amelyek október 9 és 11 között, közvetlenül a konferencia előtt zajlanak majd. Az induló képzésekről, workshopokról és az előadásokról a rendezvény honlapja nyújt bővebb tájékoztatást.

A Hacktivity konferencián képviselteti magát a HackerSpace Budapest, a HackerSpace Szeged és a SecureITeam is, akik az úgynevezett HackCenterben várják azokat az érdeklődőket, akik izgalmas feladatok, kihívások teljesítésével tesztelnék le a tudásukat, vagy csak megoldást szeretnének kapni egy-egy problémára. A HackCenter lehetőséget ad eszmecserére, tanulásra, ötletelésre, de 5-10 perces pop-up előadások is színesítik majd a terem programját.

2017-től kezdve minden évben több, mint 1 millió forint értékben belépőjegyeket ajánl fel a konferencia a hazai felsőoktatási intézmények tehetséges hallgatói és előadói számára. A jegyekhez az erre a célra létrehozott Hackademy partnerprogramhoz való csatlakozáson keresztül lehet hozzájutni. A program összesen 50 darab jegyet bocsájt a partnerek rendelkezésére (20 jegy az oktatók részére, 30 diákjegy). A Hackademy partnerprogramhoz bármely olyan magyar felsőoktatási intézmény csatlakozhat, amelynek van IT irányú képzése. Jelentkezni az info@hacktivity.com e-mail címen lehet.

A konferenciára a jegyek már kaphatóak a rendezvény oldalán. Az időpont tehát október 12-13, a helyszín a budapesti MOM Kulturális Központ lesz. További információk, program és jelentkezés a hivatalos oldalon.