Újrarajzolja fitneszplatformját a Google

Teljesen újragondolja a Google Fit működését a cég - jelentette be a Google a héten. Nem csak a működés, a felület is alaposan megújul a bejelentés szerint, amely végre okot adhat a felhasználóknak, hogy a számtalan fitnesz-alkalmazás mellett a Google-ének is adjanak egy esélyt.

Körök, körök

A fitneszappoknál az Apple tette népszerűvé a napi célokat, az Apple Watch egyik érdekes UX-innovációja a napi aktivitást mérő kis körök "bezárása", vagyis a mozgás különböző dimenzióit mérő szintek elérése volt. Ezt gyakorlatilag egyben nyúlja most le a Google, a Fitben is megjelennek az aktivitással arányosan bezáruló körök. A Google kettőt hoz, mindkettőt el is nevezte: a Move Minutes értelemszerűen a mozgással eltöltött időt méri majd, legyen az bármilyen mozgás (a sétálás is ide számít majd). A másik a Heart Points, amely viszont az intenzívebb fizikai aktivitást méri.

Érdekes döntés viszont a Google részéről, hogy dobja a bevett mérőszámokat (lépésszám, elégetett kalóriák), helyettük két absztrakt mutatót kínál a felhasználóknak. Ez annak beismerése is lehet, hogy a jelenlegi szenzoraink ezeket a direkt mutatókat nagyon pontatlanul mérik, különböző szenzorok között hatalmas szórás van. Ha pontos lépésszámot nem is, általában véve aktivitást viszont sokkal pontosabban tudunk mérni - erre tesz próbát a Google két új köre. Ezek egyébként az American Health Association és a WHO ajánlásait tükrözik, jelentős tudományos konszenzus van mögöttük: átlagosan heti 150 perc mozgást és 75 perc intenzívebb mozgást irányoz elő.

A Google bejelentése szerint a Fit annyi szenzor adatából dolgozik, amennyi épp rendelkezésre áll. Működik csak telefonnal is, ilyenkor a hiányzó adatokat csak becsüli. Okosórát használva már sokkal pontosabb tud lenni. Az adatokat viszont nem csak saját hatáskörben gyűjt, az Apple Health-hez hasonlóan ez is fitneszplatform, tehát más appokból is képes átszívni aktivitásra vonatkozó információt.

Fitnesz-háború

Kész tényként érdemes kezelni, hogy az általános okosóra-koncepció nem lett igazán népszerű. A változatos fejlettségű fitnesz-kiegészítők viszont az elmúlt években látványos fejlődésen mentek keresztül és a felhasználók szokatlanul nagy részét tudták megszólítani - olyanokat is, akik igazán nem számítanak tipikus mozgásmániásoknak. A jelenség némi fejvakarásra késztette az összes szereplőt, az Apple például újrapozicionálta a Watch-ot és fitneszorientáltabb funkciókat kapott az "okosság" mellett-helyett.

A Google lassabban lépett, a Fit egyelőre inkább mostohagyerek a cégen belül, amely például nincs is benne az androidos gyártók által kötelezően telepítendő appok listájában. A Wear OS-nek sem kiemelt része a Fit, az appnak rengeteg különböző fitneszalkalmazással kell megküzdenie mind Androidon, mind a Wear OS-en. Mindez annak ellenére, hogy a Fitet a cég az első perctől platformként pozicionálta, ahonnan a többi fitneszapp adatokat hívhat le (tömeget, életkort, stb.), illetve adatbázisába eltárolhatja a követett mozgást. A Fitet azonban a felhasználóknak továbbra is manuálisan kell telepíteniük, ehhez pedig (legalábbis eddig) nem adott túl sok érvet, érdekes funkciót a Google.

Az új Fit várhatóan jövő hét elején rajtol el széles körben. Az alkalmazás továbbra is kizárólag androidos telefonokra és Wear OS-re érhető el, iOS-en is van azonban kimenete: a Wear app felületén lehet ránézni iPhone-ról a körökre.