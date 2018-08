Kiszállhat a tőzsdéről a Tesla

"Megfontolja", hogy kivonul a tőzsdéről a Tesla autógyártó - jelentette be Twitteren, majd picit hosszabb emailben Elon Musk vezérigazgató. A terv szerint a gyártó 420 dolláros áron, 71 milliárd dolláros értékelés mellett visszavásárolja a részvényeket és egyelőre pontot tesz a tőzsdei jelenlét végére.

A bejelentés hírére a részvényárfolyam meredek emelkedésbe kezdett és 11 százalékot ugrott, a 340-350 dolláros árszintről egészen 380 dollárig. Jelzésértékű ugyanakkor, hogy a kivonulást egyelőre a tőzsde szkeptikusan kezeli, a meghirdetett 420 dollár/részvény árfolyamtól továbbra is nagyon messze van a papír. A befektetők óvatosságát indokolja, hogy Musk nem beszél konkrét döntésről, a terv továbbra is megfontolás tárgyát képezi.

Musk emailben röviden felvázolja azt is, hogy hogyan működne a privatizálás: eszerint minden, jelenlegi részvényesnek ajánlatot tesz 420 dolláron a cég, de a papírokat nem lesz kötelező eladni. Aki úgy dönt, hogy megtartja, az továbbra is tulajdonos maradhat a cégben, egy, a SpaceX-nél már használt, trösztalapú tulajdonosi struktúrában. Ettől várhatóan megnyugodnak majd a vállalat befektető-rajongói, akik hosszú távon gondolkodtak a cég papírjai kapcsán és most aggodalommal figyelték, hogy a várt (és erősen feltételes) felívelést majd nem-tőzsdei cégként fogja elérni a Tesla.

A tulajdonosi struktúra lehetővé teszi majd Musk szerint, hogy a maradó részvényesek várhatóan félévente fix áron kiszálljanak a cégből, a részesedésük tehát valamennyire likvid marad majd. A megközelítés nagy előnye persze, hogy nem kell az összes részvényest kifizetni, így a tranzakció tőkeigénye egészen alacsony lehet - a 71 milliárdos teljes értékelésnek várhatóan csak kis részét kell megfinanszírozni. Erre egyébként Musk szerint már van fedezet, így a kivásárlásnak ez már nem akadálya.

Némi elégtétel a vállalatvezető számára, hogy a bejelentéssel látványos kárt tudott okozni a papírt shortolók számára. A megosztó cég ugyanis nem csak részvényes-rajongókat, hanem shortoló-hatereket (vagy finomabban: szkeptikusokat) is szép számban gyűjtött, ezek napi vitái az internet változatos felületein bukkannak fel. A Tesla összeomlására (vagy legalábbis súlyos problémáira) fogadókat Musk korábban is rendszeresen trollkodta tweetjeiben, a bejelentéssel ezt egészen új szintre emelte.

Kétélű fegyver

A tőzsde kétélű fegyver. Egyrészt lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy hozzáférjenek ehhez a piachoz és részvénykibocsátással vonjanak be tőkét, másrészt viszont roppant szigorú tájékoztatási kötelezettségeket kell teljesíteni. Ez nagyon nagy terhet ró egy olyan vállalatra, amely átalakuláson, hirtelen növekedésen vagy válságos időszakon megy át, a negyedévenkénti jelentésekben nyilvánvaló váló kisebb-nagyobb végrehajtási hibákat a tőzsde szereti példásan büntetni. Ezért döntött úgy korábban a Dell, hogy kivonul a tőzsdéről a nagyobb vállalati átalakulás idejére, majd az átstrukturálást követően visszatér a piacra. A Dellnek várhatóan bejön a húzás, a cirka 100 milliárd dolláros tranzakciósorozat (25 milliárdos kivásárlás és az EMC 67 milliárdos felvásárlása) révén a cég sokkal többet ér majd, mint a kivonulás előtt.

Elképzelhető, hogy a Tesla esetében is hasznos lesz a zártabb működés, a cég az elmúlt hónapokban rendkívüli erőfeszítéseket tett, hogy megfeleljen saját korábbi, befektetőknek tett ígéreteinek - külön ideiglenes gigasátort húzott fel például, hogy a heti 5000 autós gyártási kapacitást elérje. A tőzsdétől távol az ilyen húzásokra várhatóan nem lesz szükség, a cég a rövid távú, kapkodó döntések helyett koncentrálhat a középtávú és hosszú távú sikerességre.

Az érdekesebb lesz, hogy a cég marketingjére hogyan hat majd a tőzsdei kivonulás. Musk negyedéves elemzői konferenciahívásai, a cég rendszeresen publikált értékesítési és gyártási számai, a többé-kevésbé nyilvános működés ugyanis hihetetlen mennyiségű (és értékű) publicitást generált a cég körül, teljesen ingyen - ebben talán csak az Apple körüli immár 15-20 éve folyamatos médiahisztéria számít összemérhetőnek. A privát céget várhatóan nem övezi majd ekkora érdeklődés, és a részvényes-rajongók által generált figyelem is kisebb lesz.