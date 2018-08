Kikerüli a Fortnite a Google Play Store jutalékát

Bejelentette az Epic Games, hogy a népszerű Fortnite játék meg fog jelenni Androidra is, ami önmagában nem nagy újdonság és még a megjelenés időpontját sem közölte a cég, viszont a kiadás formájával viszonylag nagy meglepetést okozott. Azért, hogy az Epic Games elkerülje a Google Play Store-nak fizetendő jutalékot, az alkalmazást inkább a saját terjesztésben, weboldalán keresztül és dedikált telepítővel teszi közzé.

A cégnek a 30 százalékos Play Store-jutalék szúrja a szemét, ezt ugyanis nem csak az alkalmazások vásárlása után, hanem az in-app költések után is be kell fizetni a platformtulajdonosoknak, az Apple-nek (iOS-en) illetve a Google-nek (Androidon). Ezért cserébe a fejlesztő használhatja a platform elsődleges disztribúciós platformját (az alkalmazásboltot), annak gondozott-válogatott kínálatával és egyéb szolgáltatásaival (például automatikus frissítések).

Az iOS-en ez nem opciós lehetőség, a natív alkalmazások fejlesztőinek nincs alternatívájuk, kötelező az App Store-részvétel és kötelező a 30 százalékos díj is. Ezzel szemben Androidon a Google Play megkerülésével is lehet az appokat telepíteni a telefonra, mint ahogy a Fortnite is tenni akarja - köszönhetően a rendszer korai, nyílt gyökereinek. Így ha egy fejlesztő elég erősnek érzi magát, akkor kiadhatja saját hatáskörben is alkalmazását vagy játékát, igaz, ilyenkor magának kell implementálnia a hiányzó szolgáltatásokat (mint az említett frissítési funkciót).

Az Epic döntése logikus, iOS platformon, konzolon és PC-n a Fortnite már olyan népszerűséget szerzett, hogy tulajdonképpen nincs szüksége a Google Play-re ahhoz, hogy a felhasználók megismerjék és letöltsék a játékot, amely csak iOS-en már több mint 100 millió dolláros bevételt hozott a megjelenést követő első 90 napon a SensorTower adatai szerint. Viszont míg az Apple levonhatja a sápot ebből az összegből, addig a Google ezt nem teheti majd meg, mivel a Fortnite Androidra csak az Epic Fortnite Installerrel egy APK fájlon keresztül lesz letölthető, ami tulajdonképpen egy olyan alkalmazásbolt, ahonnan majd egyelőre csak egy appot lehet letölteni.

Az Epic Games alapító Tim Sweeney a The Verge-nek és a TouchArcade-nek adott magyarázatában elsősorban azt emeli ki, hogy "minél közvetlenebb kapcsolatot igyekszik kialakítani" a cég a felhasználóival, ahol csak lehetséges, ami egészen átlátszó indoknak tűnik. Sweeney azonban még azt is hozzáteszi, hogy a 30 százalékos "adót" túlságosan magas költségnek tartja ahhoz, hogy a játékfejlesztők a maradék 70 százalékos bevételből fedezzék a fejlesztés, a működtetés és a támogatás költségeit. Míg a költségek megosztását az igazgató a konzolokon a hardveres beruházások miatt racionálisnak tartja, addig véleménye szerint a nyílt platformokon a 30 százalék aránytalan a szolgáltatás költségeihez képest, ami például a fizetések feldolgozását, a letöltési sávszélesség biztosítását és az ügyfélszolgálatot foglalja magába. Arra viszont már nem tér ki a cégvezető, hogy ez a költség az iOS platformján ugyanúgy jelen van, és ugyanúgy igazságtalannak tarthatná.

Egyelőre még nem lehet biztosat tudni, hogy az Epic Games alkalmazásboltjában a jövőben az androidos Fortnite-on kívül szeretne-e más játékokat is megjelentetni, mivel a lehetőség innentől kezdve adott lenne. A Mac Rumors szerint a vállalat inkább a Google Play-t és a Apple App Store-t szeretné a megmozdulással kedvezőbb díjszabásra ösztönözni, mint ahogy az Epic Unreal Engine Marketplace is a közelmúltban áttért arra a modellre, hogy míg a piactér 12 százalékot tart meg, addig a fejlesztőknek 88 százalék marad a bevételből. Arról viszont szintén nem lehet tudni, hogy ha már az Epic Games a Google Play megkerülésével spórol 30 százalékot a bevételből az iOS-en futó változathoz képest, akkor vajon hajlandó lesz-e legalább olcsóbban adni a felhasználóknak a megvásárolható virtuális termékeket.