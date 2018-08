Vizuális alkalmazásfejlesztő platformot vett a Siemens

Alkalmazásfejlesztő platformot tett bevásárlókosarába a Siemens, a német cég a napokban jelentette be, mintegy 600 millió euróért felvásárolja a holland alapítású Mendix vállalatot. A megállapodás értelmében a Mendix a fenti összeg mellett "számottevő", több éven átívelő befektetést is kap a Siemenstől kutatás-fejlesztési célokra. Ennek megfelelően a német óriás nem olvasztja be szervezetébe a bekebelezett céget, az anyavállalat szárnyai alatt továbbra is változatlanul folytatja majd munkáját, megtartva különálló márkáját és jelenlegi, mintegy 400 főt számláló alkalmazotti gárdáját is.

A 2005-ben Rotterdamban alapított, mára azonban bostoni székhelyű Mendix egy minimális programozási ismereteket igénylő "low-code" webes és mobilalkalmazás-fejlesztő platformot kínál, amely már az SAP és az IBM felhős szolgáltatásaival is mély integrációval rendelkezik. A cég megoldásával minimális kódolással, vagy akár anélkül kattintgathatók össze a vállalti szoftverek, egy vizuális felületen. A cég termékét már több mint négyezer vállalat használja, köztük a Philips és a KLM. A Mendix munkáját a Siemens Digital Factory (DF) divíziója alatt folytatja, platformját azonban a vállalat minden részlegében használatba veszi.

Az akvirált céggel a Siemens elsősorban a MindSphere adoptációját gyorsítaná fel a piacon, azáltal, hogy a Mendix termékével jelentősen leegyszerűsíti az ahhoz szükséges felhős fejlesztéseket. A MindSphere a vállalat nyílt, felhős IoT platformja, vagy ahogy emlegetni szereti "operációs rendszere" amelyet kifejezetten ipari felhasználásra szán. A termékkel a vállalat igyekszik a gyártósorok, közlekedési eszközök és egyéb ipari készülékek lehető legnagyobb részét lefedni, az ennek megfelelően egy sor kommunikációs protokollt és kiterjedt partner-ökoszisztémát is támogat. A termékkel az ipari eszközökből kinyert adatok az SAP és az IBM analitikai rendszereibe is becsatornázhatók, akár a gyártási folyamatok optimalizálása vagy épp prediktív karbantartás céljából.

A két cég egyébként eredetileg egy stratégiai együttműködés kapcsán indított tárgyalásokat - úgy tűnik itt annyira megtalálták a közös hangot, hogy a partnerség akvizícióvá nőtte ki magát. A Siemens a későbbiekben is a Mendix gyors növekedésére számít, nem csak jelenlegi felhasználóbázisának köszönhetően, de az új ügyfelekkel is, akikhez a Siemensen ügyfélbázisán keresztül fér hozzá. A várakozások szerint a felvásárlás 2019 első negyedévében zárul le.

Az akvizíció a Siemens ugyancsak frissen közölt, Vision 2020+ névre hallgató ütemtervébe is illeszkedik, amely külön hangsúlyt fektet az IoT integrációs szolgáltatásokat érintő befektetésekre. Ennek megfelelően nem lenne meglepő, ha következő időszakban a vállalat folytatná bevásárlókörútját, és további cégekkel erősítené portfólióját.