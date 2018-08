Kivégzi az Apple az App Store jutalékprogramját

Október elsejétől már egyáltalán nem juttat vissza a bevételből az Apple az iTunes Affiliate Programon keresztül az iOS és a macOS alkalmazásboltjára hivatkozó oldalaknak a hírlevele szerint, amellyel elég sok szerkesztőségnek okozott fejtörést a további sorsáról. A program keretében ugyanis a weboldalak, blogok vagy akár YouTube vloggerek az App Store alkalmazásait egyedi hivatkozáson (referral ID) keresztül hivatkozták, és ha a kattintást követően a látogatók le is töltötték az adott appot vagy az appon belül vásároltak a link megnyitása után, akkor az oldal is részesült a bevételből. Az iTunes Affiliate Programja egyébként nem szűnik meg teljesen, mivel a zenék, filmek, könyvek vagy a TV műsorok hirdetéséért továbbra is jár a jutalom, viszont októbertől ez az alkalmazásokra és játékokra nem vonatkozik.

Tavaly a cupertinói vállalat már rendesen megnyirbálta ezt a bevételi forrást, méghozzá a korábbi 7 százalékos részesedés helyett 2017 májusától már csak 2,5 százalékot juttatott vissza, de az is több volt a tervezett semminél. Sok oldal már akkor elkezdett új bevételi források után nézni a csökkenő bevétel és a várható forrásmegszűnés miatt, de ezt csak több-kevesebb sikerrel tudták megoldani.

Ennyi áll az Apple szűkszavú közleményében

Többek közt a TouchArcade egy bejegyzésében számol be arról, hogy a szerkesztőknek fogalmuk sincsen hogyan maradhatna fenn ezek után a már tíz éve létező online magazin. Az oldal jellemzően az Apple alkalmazásait ajánlja, és a cikkek végén az olvasók rákattinthatnak az iTunes-ra mutató linkre, majd a letöltések után a TouchArcade megkapja a részesedését. A tavalyi forráscsökkenés óta a szerkesztők bevetették a patreonos támogatási lehetőséget, és csatlakoztak az Amazon Affiliate Programjához is, de mindkettő csak rövidtávon mutatott sikert, és a fő bevétel továbbra is az Apple-től érkezett. Azonban ha ez a pénzforrás októberben megszűnik, akkor azzal az ajánlóoldalnak is vége lehet.

Más érintettek, például a The Sweet Setup ennél eredményesebb megoldást választottak, és az Apple tavalyi forráscsökkentése óta inkább saját termékek, azaz csomagban megvehető videós tréningek készítésével foglalkoztak, ezért idő közben sikerült megváltoztatniuk a fő bevételi lábat. Hasonló jó megoldás lehet még az Apple döntése miatt bajba jutott kisebb oldalaknak például az előfizetés, az olvasók ösztönzése támogatásra, a hirdetések vagy a szponzori támogatások bevezetése - sorolja még Twitteren Federico Viticci, a MacStories főszerkesztője.

Maga az Apple a közleményében arra hivatkozik, hogy az új App Store már több felfedezési lehetőséget nyújt a felhasználók számára, és ezért nincs szükség az appok ajánlására a partnerprogramon keresztül. Egy másik kézenfekvő ötletnek tűnik, hogy a profitorientált vállalatnak már nem éri meg az alkalmazásokat ajánló partnerprogram tagjainak kifizetése, bár nem nyilvános az erre fordított összeg nagysága. A Daring Fireball szerint például nehezen elképzelhető, hogy az Apple azon az aprópénzen szeretne spórolni, amelyet az értékesítést valójában növelő partnereknek ki kellett fizetnie.

Lelkes alkalmazás-tesztelők

Az App Store nemrég lett 10 éves, a mai felület pedig már köszönőviszonyban sincs az alkalmazásbolt korai verzióival. A legnagyobb hiányosságot pont az "app discovery" jelentette, hiába született hamar minden elképzelhető funkcióra app ("There is an app for that"), ha a felhasználók nem tudtak annak létezéséről. A most bezárt jutalékprogram farvizén komoly alternatív appkatalógusok, app-blogok, app-tesztelő magazinok jöttek létre, amelyek kiemelték a gyöngyszemeket a milliós app-adatbázisból és segítettek ezekre rátalálni. Ezért cserébe a fizetős alkalmazások után jutalékot húztak, ami fenntartható üzleti modellt jelentett.

Az Apple azonban az App Store utolsó áttervezésével már egyedül akarja irányítani az app discovery folyamatát, ebben pedig külső szereplőknek már nem kínál helyet. Ennek logikus következménye a jutalékprogram bezárása. Sajnos ezzel az iOS-ökoszisztéma tényleg sokkal szegényebb lesz, a játékteszteket végző kis blogok fennmaradása komoly veszélybe kerül. Az Apple-nek talán annyi róható fel még, hogy a tájékoztatás elégtelen, nem adott időt a szereplőknek az üzleti modell módosítására vagy a rendezett leállásra, helyette unfair hirtelenséggel, október elsejével csukja rájuk a kaput.