Eladatlan telefonok és adóterhek alatt nyög a Samsung

A Samsung összesen 52,3 milliárd dollárnak megfelelő bevételt könyvelhetett el az idei Q2-re, ez 4 százalékot meghaladó visszaesést jelent az előző év hasonló időszakához képest - derült ki a cég napokban közzétett negyedéves jelentéséből. A csökkenés a profit esetében is tetten érhető, az 9,8 milliárd dollárnak felelt meg, ami hajszállal ugyan, de kevesebb mint a 2017 második negyedében jelentett összeg - a csökkenés itt nem egész 0,1 százalék, a cégnek tehát aránylag jól sikerült kezelnie a visszaeső forgalmat, még ha növekedést nem is tudott produkálni.

A legtöbb bevételt szokás szerint a félvezetőkért és kijelzőpanelekért is felelős komponensgyártó részleg (Device Solutions) hozta a Samsungnak: a divízió összesen 24,8 milliárd dollárt termelt, 10 százalékkal többet mint egy éve, melynek oroszlánrészét, mintegy 19,7 milliárdot a félvezetőknek köszönheti - ez utóbbin belül is messze a memóriák vitték a prímet, több mint 16,5 milliárd dolláros forgalmukkal mintegy 33 százalékot ugrottak a 2017-es Q2-höz képest. A részleg felelt továbbá a cég üzemi nyereségének elsöprő többségéért az időszakban, ami közel 10,5 milliárd dollárt jelent, ez 20 százalékkal több mint amit a részleg egy éve produkált. Az összegből egyébként majdnem 10,4-et hoztak a félvezetők, és 125,3 millió dollárt a kijelzőpanelek. A vállalat szerint a részleget elsősorban a 64 gigabájtnál nagyobb, nagy sűrűségű szervermemóriák, illetve a 128 gigabájtos mobilokba szánt NAND tárolók iránti igény hajtotta. A hajlékony OLED panelekre egyelőre viszont aránylag kicsi az érdeklődés, ami valamelyest visszafogta a divízió teljesítményét.

Az okostelefonos fejlesztéseket is tömörítő IM (IT & Mobile Communications) szegmens teljesítménye viszont nem szárnyalt a második negyedévben, bevételei éves szinten mindegy 20 százalékot zuhantak, így kevesebb mint 21,5 milliárd dollárnál álltak meg. Üzemi nyereség terén a visszaesés még látványosabb, a szegmens több mint 34 százalékos csökkenést produkált, ezzel 2,3 milliárd dollárt tudott felmutatni. A karcsú teljesítmény részben a vártnál kisebb keresletnek tudható be a gyártó S9 és S9+ csúcsmodelljei iránt, de a cég a kapcsolódó marketingköltségeket is megérezte. Az már a Galaxy S9 széria bemutatkozásakor is sejthető volt, hogy a készülékek visszafogottabb érdeklődést generálnak majd a piacon mint az egy évvel korábban a cég megszokott telefondizájnját alaposan átrajzoló S8 sorozat, hiszen bár az S9 médiavisszhangja igen pozitív volt, az értékesítés elmaradt a gyártó várakozásaitól.

Ami a szórakoztatóelektronikai divíziót illeti, a bevételcsökkenés ezt a részleget is utolérte, a cég azonban üzemi nyereség terén még tudott fordítani a szerencséjén. A 2018-as Q2-ben a szegmens 9,3 milliárd dollár bevételt hozott össze, 4 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban - cserébe viszont üzemi nyereségét több mint 45,7 százalékkal tudta növelni, közel 456,5 millió dollárra. A legtöbb vizet a cég malmára a tévék hajtották, főként a prémium termékek, mint az új QLED, illetve ultranagy kijelzős modellek. Érdekes módon a vállalat légkondicionálói nem voltak kelendők a nyári meleg dacára, ami némileg visszafogta a szegmens lendületét.

A fentiek mellett a cég által 2016-ban bekebelezett, autóelektronikára fókuszáló Harman is megér egy említést: bár nem igazán tett hozzá az időszakban a cég bevételnövekedéséhez, üzemi nyereség terén egészen látványos ugrást tudott elérni, noha ez még mindig aprópénz a többi divízió teljesítményéhez képest. A részleg a tavalyinál 1 százalékkal vékonyabb, 1,9 milliárdos bevétel mellett kereken 300 százalékkal nagyobb üzemi profitot termelt, igaz, ez még így is csak szűk 35,7 millió dollárt jelent.

Mint arra a Bloomberg cikke is rávilágít, a céget végső soron nem is a gyengén teljesítő divíziók - főként az okostelefonos részleg - teljesítménye fogta vissza az időszakban, hanem a vállalat által kicsengetett súlyos adók. Ez abból is jól látszik, hogy a Samsung a visszaesett bevétel dacára a teljes cég szintjén is növekedést tudott felmutatni üzemi nyereség terén, az csaknem 5,7 százalékkal lett több mint tavaly - de hiába, a cég ugyanis majdnem 3,9 milliárd dollárt fizetett ki társasági adókra, ami adózás előtti nyereségének közel 28,3 százalékát jelenti, ami az elmúlt tíz évben a legnagyobb érték amiről a cég beszámolt.