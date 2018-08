Nem állt meg a Twitter részvényárfolyamának zuhanása

Folyamatosan esik a Twitter részvényárfolyama a júniussal záruló pénzügyi negyedéves jelentés négy nappal ezelőtti bejelentése óta. A cég a tőzsdei értékelésének már több mint 25 százalékát elvesztette ez idő alatt, mivel a részvények ára nagyjából 43 dollárról idő közben csaknem 31 dollárra esett. Most is, mint minden esetben elmondható, hogy a pillanatnyi értékeltség nem egyenlő a vállalatértékeléssel, de az elemzők szerint a havi aktív felhasználószám drasztikus, egy milliós csökkenése egy nagyon rossz jelzőszám, így nem lehet rövid időn belül a részvényárfolyam újbóli emelkedésére számítani.

A Twitter ugyanis az idei második pénzügyi negyedéves jelentésében hiába mutatott kiemelkedő eredményeket, mert ez a befektetőket ezúttal kevésbé érdekelte. A mostani volt a cég történetében összesen a harmadik profitot felmutató negyedév 100 millió dollárral, ami elég nagy emelkedésnek számít az egy évvel ezelőtti 116 millió dolláros veszteséghez (!) képest. Természetesen eközben a bevétel is elég erős, 24 százalékos emelkedéssel összesen 711 millió dollár. Ebből a hirdetések 601 millió dollárt hoztak a cégnek .

Jól látszik a részvényárfolyamon, hogy mikor jelentette be a Twitter felhasználószám-csökkenést

A Twitter korábbi eredményeihez képest nagyon is jónak számító negyedévben viszont egy nagyon fontos mutató csökkent, méghozzá a havi aktív felhasználószám egy millióval lett kevesebb. Összesen az előző negyedéves 336 millióhoz képest most 335 milliót jelentett a cég, ezen belül is az amerikai felhasználószám esett 69 millióról 68 millióra - ráadásul ez pontosan ugyanennyi volt egy évvel ezelőtt is. A nemzetközi felhasználók száma az előző negyedévhez hasonlóan 267 millió maradt, míg az egy évvel ezelőttihez képes 9 millióval nőtt a számuk. Nagyon gyenge próbálkozás, hogy a Twitter a napi aktív felhasználói szám növekedésével igyekszik érvelni, ami most éppen 11 százalékot emelkedett a cég közlése szerint. Azt viszont a bejelentés egyáltalán nem közli még nagyságrendileg sem, hogy mennyi napi aktív twitterezővel rendelkezik.

A jelentős felhasználószám csökkenés vélhetően a Twitter botokhoz és spamekhez kötődő tisztogatásának eredménye. A 70 millió profilt érintő tisztogatásról egyébként a cég korábban úgy nyilatkozott, hogy egyáltalán nem befolyásolja a napi és a havi aktív felhasználók számát. Az indoklás szerint a felfüggesztett és lezárt fiókok eddig sem voltak a jelentések részei, mivel jellemzően már több mint egy hónapja felfüggesztette azokat a rendszer, vagy már a regisztrációkor észlelte, és így soha nem számítottak a felhasználói statisztikába.

A mostani jelentésből viszont úgy látszik, hogy legalább egymillió profil mégis valójában ebbe a kategóriába tartozhatott, és nem valódi növekedést jelentett a korábbi negyedévben. Az elemzői konferenciahíváson Ned Segal pénzügyi igazgató részben ezzel érvelt, másrészt a GDPR negatív hatásával, harmadrészt pedig azzal, hogy a Twitter SMS szolgáltatás szerződéseit nem minden piacon újította meg vagy pedig fizetőssé tette - ez utóbbi Magyarországon eleve nem elérhető. Segal szerint ebből a három okból szerepel 3 millióval kevesebb felhasználó a jelentésben.

Emiatt viszont a Wall Street-i cégek figyelmeztetik ügyfeleiket a CNBC jelentése alapján, hogy kerüljék a Twitter részvények vásárlását, mivel az elemzők szerint az árfolyam a közeljövőben nem fog újra emelkedni. A Twitternek ugyanis először a felhasználószámokat kellene rendbe tenni az értékeltség újbóli emelkedéséhez, de nagyon úgy tűnik, hogy a cégnek az Egyesült Államokban egy év alatt egyáltalán nem sikerült új felhasználót bevonzania, és jelenleg a nemzetközi felhasználószám is stagnál. Úgyhogy jelenleg kétségesnek tűnik, hogy a közösségi oldal képes lesz-e még növelni a felhasználói táborát.