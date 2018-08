Shielded VM-mel bővül a Google Cloud Platform

Új biztonsági funkcióval bővíti felhős szolgáltatását a Google. Ahogy már az elnevezés is utal rá, a Shielded VM a cloudban futó virtuális gépek bástyáit hivatott erősíteni, például rootkitekkel, malware-ekkel, vagy más, adatlopásnak utat nyitó támadásokkal szemben. A GCP-ben egyelőre beta állapotban elérhető funkciónak hála a szolgáltatás képes lehet riasztást küldeni, amennyiben a virtuális gép integritásában bármi gyanús bukkanna fel. Emellett a Shielded VM megakadályozhatja, hogy a védelem alatt álló gépet klónozva (snap-shotting) más, az eredetitől eltérő kontextusban futtassák a támadók.

A Shielded VM a gyakorlatban a hypervisor oldaláról érkező támadások (illetve a puszta betekintési szándék) ellen nyújt védelmet, az ilyen virtuális géphez a publikus felhő üzemeltetője sem fér hozzá. Ehhez a szerverek UEFI-jében található Secure Boot, illetve vTPM (virtual Trusted Platform Module) biztonsági funkciók együttesére alapozik. Ezeknek hála a rendszer képes "lepecsételt" titkosítási kulcsot generálni, illetve azt biztonságosan tárolni, majd pedig azt a VM-ek biztonságos bootolásához felhasználni. Ily módon biztosítható, hogy a virtuális gép kizárólag hitelesített szoftvert futtasson, illetve elérhető az úgynevezett Measured Boot funkció is.

Utóbbi egy naplózási szolgáltatás, amely jegyzi az indításnál betöltődő komponensek sorrendjét, illetve azok különböző paramétereit (pl. betöltéshez szükséges idő), amelyek későbbi esetleges eltéréseiből következtetni lehet egy lehetséges behatolásra. Ez utóbbit a Google már bedrótozta Stackdriver monitorozó és menedzsment eszközébe, amelynek GUI-ján könnyű nyomon követni a kritikus értékek alakulását.

Ily módon a Secure Boot és Measured Boot erős védelmet nyújthat a különféle, a VM indulásakor betöltődő rootkitek, bootkitek, valamint kernelszintű malware-ek ellen. Ehhez társul még, hogy a vTPM segítségével a VM komplett virtuális meghajtója titkosítható, így az adatokhoz csak a gép anomáliáktól mentes bootolási folyamatát követően lehet hozzáférni. Ezzel gyakorlatilag biztosítható, hogy a preparált vagy klónozott virtuális gép tartalmához nem szerezhet elérést a támadó.

A Shielded VM egyébként már nem számít újdonságnak a publikus felhő világában, az ugyanis például a Microsoft Azure-ben már jó néhány éve elérhető. A Google fejlesztése tehát kézenfekvő, hisz a keresőóriás, mind pedig annak felhős konkurense folyamatos fejlesztésekkel igyekszik növelni felhős szolgáltatásának biztonságát. A Microsoft például tavaly ősszel jelentette be Confidential Compute megoldását, amely lehetővé teszi, hogy a platformon futó alkalmazások által használt adatok akkor is titkosítva maradjanak, mikor azokat az app éppen a memóriában dolgozza fel. Az adatok így nem csak tárolás, illetve hálózati átvitel közben védhetők, azaz még maga a Microsoft sem fér hozzájuk, ennek megfelelően pedig kormányzati kérésre sem tudja kiadni azokat - a megoldás nem utolsó sorban a potenciális támadók ellen is nagyobb védelmet biztosít.

Ezt májusban a Google Asylo követte, amelyet ugyancsak a kiemelten biztonságos, "confidential computing" alkalmazásokhoz fejlesztettek ki. A Google megoldása egy nyílt forrású frameworkot és egy SDK-t is tartalmaz, amelyeket a keresőóriás kifejezetten a megbízható végrehajtási környezetekben, vagy TTE-kben (Trusted Execution Envrionment) futtatott appok fejlesztésére szán. A TTE-k arra szolgálnak, hogy saját végrehajtási környezetekkel, enclave-ekkel az egyes szoftverstackek alsó rétegeit védjék a támadásoktól, mint a hypervisor, az operációs rendszer, vagy akár a driverek és firmware-ek.

Ezen átlagosnál nagyobb biztonsághoz ugyanakkor TTE-hez szabott alkalmazás vagy konténer szükséges, amely nem minden esetben áll rendelkezésre. Ezek hiányában jöhet kapóra a Shielded VM, amely az operációs rendszerek biztonsági rései mellett akár a hanyagságból a támadó kezére jutott hitelesítőadatok felhasználásával szemben is védelmet nyújthat.