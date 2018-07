Gigantikusat zakózott a LogMeIn

Hatalmasat esett a LogMeIn tőzsdei árfolyama pénteken, miután a vállalat közzétette negyedéves pénzügyi jelentését. A 25,5 százalékos esés túlszárnyalta a Facebook és a Twitter meredek zuhanását is, a befektetők egyáltalán nem tolerálták a cég problémáit. Hogy ezek mik, arról Bill Wagner vezérigazgató részletesen beszélt, ám mielőtt ennek nekikezdenénk, lássuk a sarokszámokat!

A lényeges számok dolgában a LogMeIn jól teljesítette a második naptári negyedévben. A bevétel 305,7 millió dollárt tett ki, ami 7,5 százalékos növekedés, a nettó profit pedig hajszálvékony 6,6 millió lett. Az egyszeri tételeket leszámítva viszont már sokkal szebb a kép, ezek nélkül 69,8 millió dollár a profit, ami megnyugtató, a cég egészséges.

Nagyot ment a negyedévben a LastPass, az értékesítés 70 százalékkal emelkedett az előző év hasonló időszakához képest. Figyelembe véve, hogy a szolgáltatás alap verziója (ami a magánfelhasználónak tökéletesen elegendő) ingyenessé vált, ez komoly fejlődést jelent - a céges ügyfelek úgy tűnik szeretik a jelszókezelő megoldást. Az egész IAM (identity and access management) szolgáltatásportfólió pedig 18 százalékkal nőtt, ez pedig már a teljes bevétel 29 százalékát teszi ki.

A vállalat gerincét képező kollaborációs megoldásokat fejlesztő üzletág növekedése szerény 5 százalékos, de ez adja a bevétel 57 százalékát, teljesítménye tehát kritikus. A rossz hír is itt található: míg a tavalyi év hasonló időszakához képest növekedés látható, szekvenciálisan nézve, az előző negyedévhez képest már számottevő, 3 százalékos visszaesést lát a cég. Ez roppant aggasztó, a LogMeIn ugyanis SaaS-bizniszt épít, itt a szezonalitás egészen minimális, folyamatos szerződéseknél pedig a visszaesés lemorzsolódást jelent.

Mi történt?



Röviden: szinte sikerült elbaltázni a GoTo-felvásárlást. Bill Wagner, a cég CEO-ja nem kertelt az elemzői konferenciahíváson: "Ahogy telt a negyedév, egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy bizonyos üzleti gyakorlatok, amelyeket a [GoTo] felvásárlás után léptettünk érvénybe, negatívan befolyásolják az [előfizetések] megújítási rátáját." A cég egyszerre módosította a szerződéses feltételeket, állította a havi előfizetéseket évesre és az automatikus megújításnál is új korlátok keletkeztek - ez így elegendő volt ahhoz, hogy visszaessen az előfizetői szám. Wagner szerint erre rátett, hogy a versenytársak vért szimatolva rá is repültek a lehetőségre és sikerrel célozták meg a LogMeIn-felhasználó cégeket.

Az üzleti oldal is hibázott, de a fejlesztés minősége és sebessége sem érte el az elvárt szintet a vezérigazgató szerint. Wagner kiemelte, a felvásárlás nyomán átszervezett fejlesztés miatt lassan élesedtek az új funkciók és a termékbe csúszó hibákat is túl lassan javította a vállalat. Ezek együttes eredője miatt a lemorzsolódás a szokásosnál jóval magasabb volt. Van azért jó hír is, hisz az új szerződéseket az értékesítői csapat jó ütemben szállította. A termék versenyképes, az értékesítés jó - szűrte le a konklúziót Wagner.

A problémákból pedig igyekszik tanulni a cég. A harmadik negyedévtől változik a cég vezetése, Wagner pedig személyen is részt vesz az üzleti gyakorlatok újragondolásában, az árpolitika és a termékstratégia finomításában. A fejlesztés oldalán is jönnek változások, magasabb fókuszt kap a kiemelt fontosságú projektek végrehajtása a kollaborációs termékeknél. Nem jó hír viszont, hogy a változtatások csak néhány negyedév múlva hozzák meg gyümölcsüket, így a következő negyedévekben még gyengélkedhet a cég.