Ismét az okostelefonok fogták vissza az LG második negyedévét

Közzétette idei második üzleti negyedéves jelentését az LG, a koreai vállalat az időszakban éves 3,2 százalékkal megnövekedett bevételről számolt be, ami 13,9 milliárd dollárnak felel meg - sajnos ez profitra már nem fordult le, a vállalat nyeresége mintegy 36 százalékot zsugorodott a tavalyi Q2-höz képest, így 292,5 millió dollárnál állt meg. A visszaesés elsősorban az idén is vánszorgó mobilkommunikációs részlegnek, illetve a fejlesztés alatt álló járműkomponens-divíziónak köszönhető.

A cégnek a legtöbb bevételt szokás szerint a háztartási gépeket és légkondicionáló berendezéseket tömörítő divízió hozta, az 4,7 milliárd dollárt termelt, ami 4,3 százalékkal több mint egy évvel korábban. A divízió egy hajszállal az üzemi nyereséget is emelni tudta, az 2 százalékot gyarapodott, így valamivel több mint 409 millió dollárt zsebelhetett be a cég. A részlegnek komoly lendületet adtak a légkondicionálók, a vállalat jelentésében ezeket emeli ki, mint a szegmens legnépszerűbb termékeit - a kánikula úgy látszik sokakat meggyőzött a vásárlásról. A cég szerint egyébként főleg a divízió prémium termékei lettek kelendőbbe az időszakban, ami ugyancsak segített az üzemi profit növelésében. Noha a következő negyedévben már nem számít jelentős légkondicionáló-eladásokra a cég, várakozásai szerint a csúcskategóriás eszköznek hála folytatni tudja majd a növekedést a szegmens.

Az otthoni szórakoztatóelektronikai eszközöket gyártó részleg sem esett vissza, továbbra is a gyártó másik erős pilléreként tekinthetünk rá: 4,1 százalékos gyarapodással a szegmens bevétele 3,4 milliárd dollárra kúszott fel, az üzemi nyereség pedig valósággal kilőtt, több mint 44 százalékkal szárnyalva túl az előző év eredményeit, ami 363,5 millió dollárt jelent. A szekeret itt is a prémium eszközök húzták, élükön az OLED tévékkel, amelyekre a labdarúgó-világbajnokság miatt a szokottnál is lelkesebben csaptak le a vásárlók. A következő negyedévben a cég globálisan visszaeső tévékeresletre számít, a felső kategóriás termékek azonban várakozásai szerint tartják majd a teljesítményüket.

A mobilkommunikációs részleg, amely az LG okostelefonjaiért is felel, folytatta az elmúlt időszakokban megszokott zsugorodását, bevétele a 2017-es Q2 óta mintegy 19,2 százalékot zuhant, egészen 1,85 milliárd dollárig. A szegmens egy ideje már csak üzemi veszteséget tud felmutatni, ez most 32 százalékkal lett fájdalmasabb a tavalyinál, ami több mint 165 millió dolláros mínuszt jelent. Ez egyrészt a középszintű modellek iránti csökkenő keresletnek köszönhető, másrészt a cég új csúcsmodelljének marketingköltségei is megviselték a részleget. A jövőre nézve sem jobbak a kilátások, a vállalat továbbra is erős konkurenciára számít, amire új modelljeivel igyekszik majd választ adni.

A feltörekvőben lévő, járműkomponenseket fejlesztő szegmens is üzemi veszteséget termelt, ez azonban jobbára a kutatás-fejlesztésbe visszaforgatott összegeknek tudható be. Bevétel terén a részleg nőni tudott 3,9 százalékkal, így 778 millió dollárt sikerült összehoznia. Az üzemi veszteség látványosan, majdnem 75 százalékkal ugrott meg, 29 millió dollárra. Ez a cég szerint elsősorban a gyártáshoz szükséges nyersanyagok áremelkedésének tudható be.

Arányaiban a legnagyobb bevételnövekedést a B2B üzletág produkálta, 10,7 százalékkal kerekedett ki a szegmens forgalma, 525,5 milliárd dollárra. A növekedés az üzemi nyereségben is tetten érhető volt, több mint 73 százalékkal ugrott meg ez az érték, 34,8 millió dollárra. Ahogy eddig, a fő húzóerőt itt a nagyméretű kereskedelmi kijelzők jelentik, de a nagy teljesítményű napelemek is sokat nyomtak a latban. A szegmensben a cég a harmadik negyedévben is számottevő növekedést vár, főként miután az tervezi, több termékét új piacokon is elérhetővé teszi.