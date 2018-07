Jobban sikerült a vártnál a Qualcomm idei harmadik negyedéve

Várakozáson felül teljesített a Qualcomm a 2018-as harmadik üzleti negyedévben, miközben visszalépett az NXP tervezett felvásárlásától. A chipgyártó nem akar tovább várni a kínai szabályozók jóváhagyására, így eláll a 2016-ban tett tekintélyes, 47 milliárd dolláros vételi ajánlattól. A cég inkább 20 milliárd dollár értékben részvényvisszavásárlási programba fog, amelyet a tervek szerint még a következő üzleti év vége előtt lezár majd - az NXP-üzlet lefújásáról már korábban részletesen beszámoltunk.

A vállalat az idei harmadik üzleti negyedévben 5,6 milliárd dolláros bevételt jelentett, ez éves szinten 4 százalékos növekedésnek felel meg - de az előrelépés a profit terén igazán látványos, utóbbi nem kevesebb mint 41 százalékot lőtt ki az elmúlt év során, így 1,2 milliárd dollárnál állt meg. A fenti bevétel legnagyobb részéért a vállalat QCT (Qualcomm CDMA Technologies) divíziója felelt, amely több mint 4 milliárd dollárt hozott a konyhára, a licenceléssel foglalkozó QTL szegmens (Qualcomm Technology Licensing) pedig bő 1,4 milliárd dollárt termelt az idei Q3-ban.

A következő negyedévre ugyanakkor nem túl rózsásak a Qualcomm várakozásai, a cég prognózisa szerint a tavalyi 5,9 milliárd dolláros eredményt legjobb esetben is csak tartani tudja a vállalat, de akár 14 százalékos visszaesésre is felkészült, azaz 5,9-5,1 milliárd dollár közé jósolja a bevételt. Eközben a vállalat az Apple-lel is tovább folytatja jogdíjakkal kapcsolatos pereskedését, amelyeket a Qualcomm szerint a cupertinói cég - illetve annak bizonyos alvállalkozói - nem fizettek meg számára az iPhone-okban használt egyes komponensekkel (rádiós technológiákkal) kapcsolatban. A jogi csatározás az idei harmadik negyedévben a cég mintegy 140 millió dollárját emésztette fel, és várhatóan a Q4-ben sem lesz olcsóbb, hacsak nem sikerül időközben pontot tenni az ügy végére.

A nézeteltérés eredményeként a Qualcomm szerint az Apple az idei, illetve később piacra kerülő iPhone-okban már kizárólag Intel modemeket használ majd. A Qualcomm szereti hangsúlyozni, hogy saját chipsetjei gyorsabbak a riválisénál, egy ideje azonban az Apple mindkét gyártó termékeit használja. A cupertinói óriás eredetileg 2017-ben perelte be először a chipgyártót, mondván, túl magas árat kér LTE modemjeiért, amelyek mára elengedhetetlenek az okostelefonokban - a Qualcomm erre azzal kontrázott rá, hogy az Apple egyébként is több pénzzel tartozik neki elmaradt jogdíjak miatt, a cég továbbá megsértette egyes szabadalmait, sőt ahogy a The Verge kitér rá, a Qualcomm vádjai szerint az Apple a cég bizalmas, jogvédett információit is megosztotta az Intellel.

A csata még mindig zajlik, és bár az iPhone-ok elvesztése fájdalmas lehet a cég számára (mint azt a Q4-es prognózis is mutatja) az Apple sem jár sokkal jobban, miután a Qualcomm már idén elérhetővé teszi 5G chipjeit, az Inteltől azonban csak jövőre várhatók az új generációs modemek. A vita már a Qualcomm idei egyébként kifejezetten pozitív negyedévére is rányomta a bélyegét, hiszen a vállalat szerint az Apple és alvállalkozói részéről még 500 millió dollár kifizetése várat magára.