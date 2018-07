Ingyenes licencekhez férhetnek hozzá a hazai látássérültek

Látássérülteket támogató eszközökhöz juttat hozzáférést európai uniós projekt keretében Informatika a Látássérültekért Alapítvány és a Belügyminisztérium. Az egy évre szóló ingyenes licencet minden érintett személynek Magyarországon, azaz nagyjából 300 ezer főnek. Az "ország licenccel" a projekt elsődleges célja, hogy minden állampolgár számára akadálymentesen elérhetőek legyenek az elektronikus közszolgáltatások, de ezenkívül a szoftverek segítséget jelenthetnek a látássérülteknek a munkavégzéshez, tanuláshoz, valamint a szabadidő eltöltéséhez is.

A program összesen három szoftverre terjed ki, amelyet 2018. július 24-től 2019. június végéig igényelhetnek az érintettek, majd az első aktiválástól kezdve egy éven át használhatják ingyenesen azokat. A kezdeményezés részeként elérhetővé válik a JAWS for Windows 2018 képernyőolvasó program 32 és 64 bites változatban, amely felolvassa a monitoron megjelenő üzeneteket és a klaviatúrán leütött billentyűket. Továbbá két képernyőnagyító program, a MAGic 13.1 (32 és 64 bites változatban) és a ZoomText 2018 (32 bites változatban), amelyek értelemszerűen a számítógép képernyőjén látható dolgokat nagyítják fel, ezzel segítve a gyengénlátókat.

A licenceket a "Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása" európai uniós projekt keretében szerezte be a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató 38,5 millió forint értékben. Azt viszont a közlemény nem említette, hogy az egy éves licenc lejárata után a vakok és gyengénlátók a továbbiakban is kapnak-e segítséget a szükséges szoftvereke eléréshez, vagy hogy más csoportok is részesülnek-e támogatásban a projekt keretében.

Részlet a ZoomText szoftver menüjéből

A szoftvereket tehát egy évig felhasználhatja minden Magyarországon élő vak, gyengénlátó és olvasásban akadályozott magánszemély, továbbá az őket foglalkoztató cégek, szervezetek, valamint a látássérült és olvasási nehézséggel élő diákokat tanító intézmények. A licencek a Magyarország.hu vonatkozó aloldalán keresztül igényelhetők egy viszonylag egyszerűen kitölthető űrlap segítségével és az Informatika a Látássérültekért Alapítvány oldaláról tölthetőek le.