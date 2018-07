2018-ban is vár a legnagyobb magyar demoscene party

Elindult a Function 2018 weboldala, amely ebben az évben is a legnagyobb magyar multiplatform demoscene közösségi eseményt hirdeti. A rendezvényen a demók, a képek és a zeneművek ezúttal is több kategóriában mérettetnek meg egymással, úgyhogy az alkotók hozhatnak magukkal kézzel készített képeket, grafikákat, fotókat, zenét, maximum 64 megabájtos játékokat, demókat vagy pedig 256 bájtos, 4 kilobájtos vagy 64 kilobájtos intrókat. A belépéshez azonban nem kötelező az alkotás benyújtása, hanem működvelőként is lehet érkezni, és találkozni a kezdő és profi alkotókkal.

A Function 2017-es alkotásai itt elérhetők

A sok éves múltra visszatekintő rendezvényen rendszerint több százan vesznek részt az underground számítástechnikai szubkultúra kedvelői közül, magyarok és külföldiek egyaránt. 2018. szeptember 7-9. között a Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (1118 Budapest, Dayka Gábor utca 4.) ad helyet a rendezvénynek, amelyről bővebb információ a Function 2018 oldalán található.