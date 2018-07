Nem törődik a Facebook a filmes szerzői jogokkal

Úgy tűnik, hogy a Facebook nem különösebben törődik a filmes szerzői jogokkal, legalábbis a felhasználói évek óta nyíltan üzemeltethetnek olyan csoportokat, ahol illegálisan letölthető filmeket osztanak meg egymással - mutat rá a Business Insider. Méghozzá nagyon egyszerű ezekre a csoportokra rátalálni, elég például a "free full movies 2018" vagy akár magyarul az "ingyen filmek" kifejezést beírni. A csoportok egyáltalán nem rejtettek, és vannak köztük több éves múltra visszatekintőek is, ami eleve jól mutatja a Facebook hozzáállását a kérdéshez.

Ráadásul a csoportokban nem csupán olyan megosztott linkek találhatóak, amelyek külső oldalra mutatnak a kalózpéldányok eléréséhez. Előfordulnak olyanok is, ahol a tagok kifejezetten a Facebook platformjára töltik fel az illegális tartalmakat. A probléma természetesen nem új keletű, mivel például a YouTube-on és más fórumokban is lehet ilyen tartalmakat találni, de a Facebook most a Business Insider kérdésére nyíltan kimondta, hogy nem a cég felelősségének tartja a feltöltött tartalmak jogszerűségének ellenőrzését.

A cég szóvivőjének nyilatkozata szerint a vállalat csak abban az esetben indít vizsgálatot és távolítja el a tartalmat, ha a szerzői jog tulajdonosa kéri erre. Ennek megkönnyítése érdekében 2016-ban jelentette meg a Faceook a Right Manager eszközt, amellyel a jogtulajdonosok beállíthatják, hogy milyen tartalmak megjelenéséről kérnek értesítést, és jelenthetik az eltávolítást a közösségi oldal számára - az eszköz viszont nem működik olyan jól, nem jelez minden. Az amerikai Digital Millennium Copyright Act (DMCA) szabályozás minderre lehetőséget ad a vállalatnak, mivel a szabályozás értelmében egy cég csak akkor cselekszik jogszerűtlenül, ha tud az illegális tartalomról, és figyelmen kívül hagyja. Így viszont a Facebook hivatkozhat arra, hogy bejelentés nélkül nem volt tudomása akár a kalózfilmekről vagy más illegális tartalmakról, mivel nem lehet benne biztos, hogy a tartalmat jogszerűtlenül töltötték fel a felhasználók - mondta a szóvivő.

Ehhez hasonlóan működik például a Google is, amelynek átláthatósági jelentéséből rendszeresen követhetőek az eltávolított tartalmak - jelenleg már több mint 3,5 milliárd URL eltávolítását kérte a cégtől (2011 óta) közel 1,9 millió domainen 145 ezer jogtulajdonos. Ilyen jellegű jelentés egyébként a Facebookon is található, de csak 2017-re vonatkozóan. Ezek szerint tavaly nagyjából 255 ezer tartalomeltávolítási kérelem érkezett be a közösségi óriáshoz, amelynek közel 68 százalékát kezelte, és így összesen 1,93 millió tartalmat vett le az oldalról, köztük bejegyzéseket, fotókat, videókat, oldalakat, csoportokat, eseményeket.

Bár az eltávolítások száma egészen magas, de arányaiban mégsem tűnik annyira soknak, ahhoz képest, hogy mennyi szerzői jogot sértő tartalom fordulhat elő valójában a közösségi oldalon. A Facebook hozzáállása azért sem tűnik túl helyénvalónak, mivel közösségi alapelvei közt is egyértelműen külön pontként szerepel a szellemi tulajdon védelme, mely figyelmezteti a felhasználókat, hogy feltöltés előtt ellenőrizzék a jogosultságukat a tartalom megosztására. "Elkötelezett módon segítjük a magánszemélyeket és a szervezeteket szellemi tulajdonhoz fűződő jogaik tudatosításában és védelmében." - teszi hozzá a vállalat. Ráadásul a felhasználási feltételek sem engedélyezik elméletben a szellemi tulajdont sértő tartalmak közzétételét. Ezek szerint viszont a cég úgy látja, hogy kimerül a felelőssége a szabályzatok közlésével, és az utólagos eltávolítással a jogtulajdonosok kifejezett kérésére.

Facebookról eltávolított tartalmak száma 2017-ben

Ez az, ami az Európai Uniós szerzői jogi reformmal megváltozna, ha végül az Európai Parlament képviselőinek végül sikerülne megegyezésre jutni a legutóbbi formájában elutasított reformjavaslatról. A közvélemény és a cégek által sokat vitatott jogszabálytervezet ugyanis részben az is tartalmazta, hogy az online platformok tulajdonosainak már a felhasználók feltöltésekor automatikusan szűrnie kellene a jogvédett tartalmakat, és megakadályozni azok közzétételét. Ennek elfogadása jelentős anyagi és fejlesztési terheket róna az oldalakra, így többek közt a Facebookra is, és a jövőben az EU-s tartalmak kapcsán már nem hivatkozhatna a DMCA-ra. Egyelőre viszont a szerzői jogi reform csak a levegőben lóg, és addig a Facebook folytatja a gyakorlatát, hogy szemet huny az illegálisan feltöltött filmek fölött.

Előfordulhat még, hogy végül a filmkiadóknak sikerülhet érvényt szerezni a saját jogaik fölött, mivel a Facebook egyre aktívabban próbálkozik a videós szolgáltatások bevezetésével, és a szerzői jogi problémák nem vetnek erre túl jó fényt. Egyelőre viszont a cég abban a fázisban van, mint eleinte az álhírek kapcsán, hogy önmagát inkább online platformnak próbálja beállítani médiavállalat helyett, és így tolja el a felelősséget. Azóta viszont már például a szenátusi meghallgatáson Mark Zuckerberg kimondta, hogy a cégnek felelősséget kell vállalni a platformon található tartalmak kapcsán, ami egyébként a filmekre és más jogvédett tartalmakra is vonatkozhatna.