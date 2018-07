USB kulcsról is fut a Visual Studio Code

Június végén elkészült a Visual Code legfrissebb, 1.25-ös kiadása. A ritmus követi a szokásos havi frissítési ütemezést, most olyan újdonságokkal, mint a "hordozható mód", a rácsos nézet és rengeteg további apróság. Így néz ki, amikor egy fejlesztői eszköz a böngészők sebességével fejlődik.

Menetrend szerint

A Visual Studio Code alig néhány éve, 2015-ben jelent meg, de mára már fontos és népszerű kódszerkesztővé nőtte ki magát - a Stack Overflow legfrissebb felmérése szerint a fejlesztők körében ma ez a legnépszerűbb eszköz (34,9 százalékos használati rátával). A siker egyik oka, hogy a Microsoft fejlesztői és a közösség rendkívüli sebességgel építi a projektet, a havi kiadási ciklussal pedig gyakorlatilag az "örökzöld" böngészők mintájára folyamatosan friss tud maradni.

A 2018 júniusi kiadást a prog.hu vette észre, a múlt havi verzió a szokásos apróbb frissítések mellett ezúttal a "hordozható móddal tűnik ki. Ezt használva a VS Code minden konfigurációs és egyéb állományt a telepítési könyvtárba helyez, amely így könnyen mozgatható akár a számítógépen, akár számítógépek között - például USB-kulcson vagy hálózati megosztott mappában. A hordozható VS Code kiadás zip-állományként tölthető le Windows és Linux rendszerekre, macOS-re pedig alkalmazásként.

Most egy alapos frissítést kapott a frontend is, a munkaterület berendezése némileg átalakult. Jön a rácsos nézet is, amellyel például 2x2-es területekre lehet osztani a képernyőt, ezzel párhuzamosan pedig a szerkesztőcsoportok (editor groups) is rugalmasabbá váltak. Apró újdonság, hogy üres területre húzva a fájlokat automatikusan megnyitja a VS Code.

A harmadik kiemelhető újdonság a "lebegő debugger" eszköztárat érinti, ennek viselkedését némileg átdolgozták a fejlesztők a visszajelzések alapján.

A változások további (hosszas) listája a VS Code kiadási oldalán meglepően olvasmányos formában, képekkel és animációkkal érhető el.