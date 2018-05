Többfelhasználós AR élményekkel jön az ARCore 1.2

Megérkezett a Google AR keretrendszerének legújabb frissítése, amellyel a három hónappal ezelőtt elrajtolt ARCore 1.2-es verziószámot kapott. A kiadás több újdonságot is hoz, a többfelhasználós AR élményektől a sík felületek hatékonyabb felismerésétől át egészen az egyszerűsített fejlesztési folyamatokig. A keretrendszert, amelynek 1.0-s kiadása február végén jelent meg, a Google látványos tempóban fejleszti, így igyekszik versenyben maradni az Apple-lel szemben, amely saját platformjához tartozó hasonló ARKit megoldását gyorsabban tudta partnereivel piacra vinni, elég az IKEA lakberendező appjára gondolni.

A keresőóriás mindenesetre tempósan felzárkózott, az ARCore-t már most is egy sor app használja, a virtuális Jengától az eBay dobozolós alkalmazásáig. A frissítés még több lehetőséget nyit meg a fejlesztők előtt az AR megoldások létrehozásában, kezdve a többfelhasználós AR élményekkel. A kollaboratív AR appokban a felhasználók két külön készülék kameráján és kijelzőjén követhetik ugyanazt a virtuális tartalmat, így például együtt rajzolhatnak térbeli képeket, vagy épp játszhatnak virtuális amőbát. Mindez a cég Cloud Anchors megoldására épít, amellyel az egyes készülékek a virtuális tartalmak pozíciójára vonatkozó adatokat a felhőben szinkronizálják. Az ARCore a tartalmakat elhelyezését a kameraképen megjelenített valós térben a sík felületek, mint a padló megkeresésével kezdi, amelynek sarokpontjait megtalálva jelöl ki egy sík talapzatot a rajzolt objektumoknak. Ezt a pontfelhőt teszi elérhetővé a rendszer egyszerre több eszköz számára a cloudos háttéren keresztül. Miután az app az adatokat az interneten keresztül szinkronizálja, így a többfelhasználós játékhoz értelemszerűen folyamatos online kapcsolatra is szükség van.

A megoldás szintén komoly erőssége, hogy nem csak különböző androidos eszközökkel használható, a Google azt iOS-en is elérhetővé tette, a virtuális tárgyak tehát egyszerre járhatók körbe androidos telefonnal és iPhone-nal is. A vállalat ehhez a már említett ARKithez is készített egy Cloud Anchor libraryt, az iOS-es eszközök a pozícióadatokat ennek segítségével szerezhetik meg, minden más feladatot pedig a szokott módon, az Apple ARKitjével végezhetnek.

Az ARCore emellett már az egyes sík felületeket is jobban felismeri, míg képességei eddig a vízszintes felszínekre korlátozódtak, mint az asztallapok, netán padlók, most már az eddig nehézségeket okozó függőleges felületeket, falakat is képes kezelni, még akkor is, ha azok valamilyen egyedi textúrával rendelkeznek. Ezzel akár vásárlás előtt megnézhető lehet, hogy mutatna egy adott kép vagy lámpa a kiválasztott falon - de persze sok más felhasználási mód előtt is utat nyit a frissítés. Ez azért is fontos lépés a Google részéről, mert a függőleges felületek kezelése az Apple tarsolyában már hónapok óta ott van.

Szintén érdekes újdonság az Augmented Images, amely képfelismeréssel is kiegészíti a keretrendszert. A fejlesztők megadhatnak különböző kétdimenziós képeket - egy-egy apphoz akár ezret - amelyeket felismerve a rendszer elindíthat különböző AR tartalmakat. Valamilyen termék dobozán például megeleveníthetők ezzel a nyomtatott képek, vagy akár azok virtuális belsejébe is betekinthet a felhasználó. Mindehhez pedig már nincs szükség QR kódokra, vagy egyéb feltűnő jelölésekre a fizikai tárgyakon.

A fejlesztők a Sceneform SDK-nak is örülhetnek, amellyel különböző API-k, mint az OpenGL nélkül tudnak 3D élményeket készíteni, legyen szó a nulláról épített appokról vagy már létező alkalmazások frissítéséről. Lényegében egy Android Studio pluginről van szó, amely a 3D fejlesztés terhét veszi le a fejlesztők válláról, egy sor előre elkészített térbeli UI elemmel megpakolva.

Az 1.2-es verzióval a Google kifejezetten erős újításokkal vértezte fel keretrendszerét, noha nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy már az Apple fejlesztői konferenciája, a WWDC sincs messze, ahol minden bizonnyal szintén számíthatunk újdonságokra az ARKit kapcsán. Mindezek mellett bár az ARCore használatához nem szükséges olyan különleges hardver, mint például az előd Project Tango esetében, ezzel együtt nem minden androidos készülék támogatja még a frameworköt. A gyártók ugyanakkor csúcsmodelljeiket már rendre ARCore támogatással adják ki, a Samsungtól az LG-n át a OnePlusig, az Ars Technica szerint jelenleg 100 millósra rúg a keretrendszert támogató eszközök telepített bázisa.