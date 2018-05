Még lehet regisztrálni a DigitAll digitális innovációs konferenciára

Az IVSZ 2013 óta szervezi meg a mostanra a digitális innováció területén hazánkban a legrangosabbnak számító DigitAll (korábban Vállalati Innováció Konferencia) rendezvényt, amelynek idén, 2018. május 24-én az Akvárium klub ad helyet. A konferencia két üzenetet fogalmaz meg a közönség számára, az egyik szerint "az innovációt nem lehet csak egy kicsit csinálni", ami azért jelent általában problémát, mert az innováció és a technológiai fejlődés üteme jellemzően gyorsabb mint a menedzsment tempója. A korábbi berögzült működés helyett viszont az innováció csak akkor lehet sikeres, ha a vállalati kultúra része, és ehhez ad tippeket a DigitAll rendezvény. A másik fontos üzenet pedig az, hogy aki az innovációból kimarad, az le is fog maradni. A konferencia ezért célul tűzte ki a legfontosabb mai digitalizációs technológia és az ehhez kapcsolódó jó gyakorlatok bemutatását.

Ennek megfelelően a DigitAll három témakörre fog épülni, egyaránt nagyvállalatok digitalizációért felelős felsővezetőinek és a mai legmenőbb technológiákat használó startupok képviselőinek az előadásaival. A "digitális történetek nagyvállalati szemmel" a sikereket, a kudarcokat és a jó gyakorlatokat mutatja be a különböző ágazatok vezérigazgatóin keresztül, úgy mint bankok, gyógyszeripar, telekommunikáció és pénzügy. Egy másik témakör a "megkerülhetetlen technológiákról" szól, amelyek a jövőben nagy hatással lehetnek a vállalati folyamatokra, mint például a mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, az IoT vagy a blockchain. A "Digitális híd - Egymásra hangolva" szekció pedig a startupok és a nagyvállalatok közötti együttműködés lehetőségeit járja körbe, mint amilyenek például a nagyvállalati inkubátor, a startup stúdió, a venture fund vagy a hackathon.

Az egyik legfontosabb nyitó előadást a "tech újságírás fenegyereke", Alex Barrera tartja, aki egyszerre a The Aleph Report főszerkesztője, a Press42.com ügyvezetője és a @tech_eu társalapítója. Véleménye szerint "a startupok kemény gyomrosokat tudnak adni a nagyvállalatoknak" és tipikusan a piac alsóbb szegmenseit veszik célba, miközben a vállalatok (tévesen) nem veszik azokat komolyan - mondta egy interjúban, és előadásában is ehhez hasonló kemény véleményekre lehet majd számítani. A digitalizációs eseményen azonban a "másik oldalt" azaz nagyvállalatok szempontjait is hallhatjuk, például Kim Larsentől, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettesétől, aki bemutatja a konferencián, hogy hogyan áll a cég a mesterséges intelligenciához.

A DigitAll részletes programja itt található, mely tehát 2018. május 24-én reggel 9 órától délután 4-ig az Akvárium klubban lesz. A rendezvényre a belépő 20 ezer forint plusz Áfa áron kapható a honlapon.