Megérkezett a belsős Stack Overflow

A cég nem először vág bele a privát Stack Overflow-ba, egy ideje már elérhető az Enterprise kiadás. Ez azonban kimondottan nagy szervezeteket céloz és eddig csupán néhány nagyvállalat vezette be, mint a Bloomberg vagy a Microsoft, a kisebb fejlesztőcsapatoknak ez az opció nem volt elérhető. Ezt a rést szeretné betömni a Stack Overflow for Teams most. Az Enterprise változathoz képest ez a megoldás a stackoverflow.com felületén fut (nem on premises), a bejelentkezett felhasználók pedig a belsős anyagokhoz ugyanúgy hozzáférnek majd, mint a publikus információkhoz, ugyanazon a felületen.

A megoldás a Stack Overflow és a fejlesztők legnagyobb problémáját igyekszik egyszerre megoldani: a belsős egyedi technológiákkal kapcsolatos kérdésekhez az SO nem tud segítséget nyújtani (ráadásul ezek az esetek többségében nem is publikusak), ami korlátozza a platform hasznosságát. A fejlesztőcsapatok számára ugyanez a probléma, a saját fejlesztésű megoldásokra nehéz jól használható tudásbázist építeni, ami eléggé friss és skálázódó ahhoz, hogy hosszabb távon is hasznos maradjon.

A Stack Overflow for Teams (SOT? SOfT?) lényege, hogy nem nyúl a nagy Stack Overflow receptjéhez, tehát marad a kérdezz-felelek formátum a szokásos felületen. Ez azonban mostantól két részre tagolódik, a publikus kérdésekhez-válaszokhoz értelemszerűen mindenki hozzáfér majd, az egyes csapatok anyagaihoz azonban csak a csapattagok. Hogy melyik kérdés hová tartozik, arról a kérdező dönthet, ezek a beszélgetések innen a csapat leválasztott, biztonságos adatbázisába kerülnek.

A SOfT számára a legnagyobb kihívást a hagyományos belső wikik illetve az új generációs kollaborációs platformok, a Slack-szerű csevegőfelületek jelentik. A cég szerint a wikikhez képest a SOfT frissebb információt tartalmaz majd, a Slacknél pedig sokkal könnyebben kereshető és rendszerezettebb lehet. A fejlesztőcsapat reményei szerint a SOfT skálázódni is tud, ahogy a kis csapatok nagyra nőnek, a tudásplatform is tud velük együtt nőni és meg tudja könnyíteni az onboarding folyamatát is. A SOfT integrációkat is hoz majd, első körben pont a Slack felé, így a kérdések és válaszok mindkét felületről elérhetőek lesznek majd.

A Stack Overflownak fontos része a tagok nyilvános profilja, ez a Teams esetében is így lesz, az előfizető szervezet jó betekintést nyer abba, hogy a csapat mely tagjai milyen területekkel és témákkal foglalkoznak szívesen, mire válaszolgatnak, így például könnyebb lesz bizonyos szakértőket azonosítani a szervezeten belül.

Az árazási modell viszonylag egyszerű: fizetni felhasználónként kell, az első tíz után havonta 10 dollárt, efölött pedig havi 5 dollárt. Ez lényegesen olcsóbb, mint az Enterprise változat felhasználónkénti évi 200 dolláros licencdíja.