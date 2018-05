Hozza a kötelezőt az LG legújabb csúcsmobilja

Több mint egy év szünet után mutatta be legújabb csúcskategóriás okostelefonját, vagyis a G6 utódját az LG. A G7 ThinQ fantázianéven érkezett készülék gyakorlatilag hozza a kötelezőt, így a hátlap alatt az aktuálisan elérhető legerősebb Qulacomm Snapdragon alkalmazásprocesszor húzódik, miközben az előlapi kávát meglehetősen vékonyra szabták a dél-koreai mérnökök, a felső részről pedig az iPhone X-nél megismert bevágás sem maradt le. Mindez ugyanakkor összességében azt is jelenti, hogy ismét nehéz lesz kitűnni a konkurens csúcskészülékek sűrű sorából.

Az eddig látott fotók alapján az alapvető formaterv nem változott a G6-hoz képest, viszont ahogy már elhangzott, számottevően csökkent az előlapi káva területe, amelynek (illetve a 4,3 milliméterrel megtoldott magasságnak) hála a kijelző 5,7 hüvelykes képátlója 6,1 (pontosabban 6,09) hüvelykre nőtt. Ezzel párhuzamosan a képarány 18:9-ről 19.5:9-re, a HDR10 kompatibilis IPS LCD kijelzőpanel felbontása pedig 2880x1440-ről 3120x1440-re változott. Mindez kifejezetten jó kijelző-alapterület arányt jelent, tehát az LG-nek sikerült továbbvinnie a G4-gyel elkezdett jó tervezői szokást, igaz az irány időközben a konkurensek többségének is megtetszett.

Eközben az LG-nek az iPhone X bevágása (notch) nyerhette el tetszését, amit a kijelzőterület maximalizálásához be is épített a G7-be. A megoldástól idegenkedőknek jó hír, hogy számos beállítási lehetőség társul a hangszórót és előlapi kamerát rejtő kis szekcióhoz, így az a Huawei egyes újabb készülékeinél látottakhoz hasonlóan ügyesen szinte láthatatlanná is tehető. Ebben az esetben az előlap kvázi szimmetrikus, már amennyiben a felső sávban elhelyezkedő fehér állapotjelző ikonoktól (óra, akku, térerő, stb.) eltekintünk.

forrás: AnandTech



A hátlaphoz is hozzányúltak a mérnökök, amely ennek hála egy fokkal elegánsabb lett. A két kamerát a Samsung S9-hez hasonlóan már nem vízszintesen, hanem függőlegesen rendezte el az LG, az ujjlenyomat- olvasó pedig lencsék alá került, amelynek vélhetően a többség örül. Az elrendezés mellett a szenzorokon és a parányi optikákon is változtatott a cég, a felhasznált Sony IMX351 képérzékelők 16 megapixelesek (G6: 13 megapixel). Ezzel párhuzamosan a keskeny látószögű, optikai képstabilizátorral felvértezett főkamera látószöge egy fokkal 70 fokra csökkent, a széles látószögű párjáé pedig 125-ről 107 fokra mérséklődött. Ennek (is) hála a maximális fényerő értéke az előbbinél F/1,8-ról F/1,6-ra, utóbbinál pedig F/2,4-ről F/1,9-re javult.

A hátlap alatt a Qualcomm idei csúcskategóriás slágere, a 4+4 magos Snapdragon 845 dohog, amely mellé 4 gigabájt LPDDR4x memóriát társítottak a mérnökök. A beépített háttértár fixen 64 gigabájtos, ám ez természetesen most is bővíthető egy megfelelő microSD kártyával. Az akkumulátor kapacitása sajnos rossz irányba változott, az ugyanis közel 10 százalékkal 3000 mAh-ra csökkent, ugyanakkor a Qualcomm hatékonyabb alkalmazásprocesszorának hála ezt optimális esetben nem érzik majd a felhasználók. Végül, de nem utolsó sorban a jack csatlakozó, amit a vízállóság ellenére továbbra sem likvidált az LG. Ehhez a G6+-nál látotthoz hasonlóan egy 32 bites ESS HiFi Quad DAC társul, amely vélhetően nagyon jó hangminőséget biztosít. Szoftveres oldalról egyelőre kevés említésre való információ derült ki. A G7 a jelenlegi csúcsot jelentő Android 8-cel érkezik.

Nincs rossz termék, csak rossz ár - szoktuk mondani. Ez persze a prémium szegmensben is igaz, ha az LG versenyképes árcímkét ragaszt a telefonra, úgy sikeres lehet a G7, erre ugyanakkor most is rámehet a profit, igaz, ha rosszmájúak akarunk lenni, akkor a dél-koreai cég ehhez az elmúlt pár évben már hozzászokott. A vállalat hivatalos árat nem közölt, de az első webshopokban már megjelent a telefon, a Galaxy S9-hez közeli, 850 eurós bruttó áron. Az európai megjelenést a cég júniusra időzíti.