Mit vitt a Windows 10 Április Frissítés?

Minden Windows 10-alverzió hoz néhány kisebb-nagyobb fejlesztést, de néhány funkciót ilyenkor a Microsoft ki is szokott gyomlálni. A cég most közzétette, hogy a kódnevében márciusi, hivatalos elnevezésében áprilisi, de a gyakorlatban májusi frissítés milyen funkcióitól szabadítja meg a Windows 10-es telepítéseket.

HomeGroup - otthoni hálózat, ami működött

Szubjektív, de a legfájdalmasabb talán a HomeGroup funkció teljes kivezetése. Ezt már decemberben jelezte a Microsoft, hogy el fogja távolítani, elvesztése mégis meglehetősen fájdalmas lesz. A HomeGroup egy viszonylag áttekinthető és egyszerű formát adott a hálózati megosztásnak, amit kevésbé haladó felhasználók is tudtak kezelni. A felhasználási forgatókönyvet a Microsoft kimondottan az otthoni felhasználókra lőtte be, így szerény biztonsági gátakat, de könnyű használhatóságot biztosított bizonyos könyvtárak vagy például a nyomtató megosztására. A hálózati megosztás persze a HomeGroup megjelenése előtt és eltávolítása után is működni fog, ebben érdemi változás nincs, de ez a formátum most eltűnik.

A HomeGroup megközelítésében egyébként lehetett volna még potenciál, ha a Microsoft az időközben szupernépszerű mobilos eszközökre is kiterjesztette volna a hálózati megosztást. Erre viszont sosem került sor, androidos vagy épp iOS-es eszközökre sosem készült alkalmazás a funkcióhoz, így viszont zsákutcának bizonyult, funkcionalitását nagyrészt átvették a felhős fájlmegosztó rendszerek. Ilyennel a Microsoft is rendelkezik a OneDrive formájában, a HomeGroup kiváltására a szabványos Share funkcionalitás és a Microsoft Account mellett ezt javasolja. A gyomlálás nem lett teljes, a HomeGroupra utaló menüpontok sok helyen a rendszerben maradtak.

Apróságok és zsákutcák

Bosszantó lehet, hogy a nyelvi beállítások immár teljesen kikerülnek a Vezérlőpult struktúrájából, helyette a modern Settings felületén kell majd keresni a lokalizációval kapcsolatos paramétereket. Kikerül a korábban leállított Groove Music Pass is a rendszerből, az előfizetős zeneszolgáltatás még 2017-ben leállt, most a Windows 10 megfelelő elemeiből is kikerülnek az erre vonatkozó hivatkozások.

Ennél valamivel kisebb horderejű, hogy a rendszerből kikerül az XPS Viewer, amellyel az ilyen formátumú fájlokat lehetett megjeleníteni - az XPS a Microsoft saját PDF-versenytársa volt, a cég azonban később inkább mégis az Adobe-féle formátumot karolta fel, így az XPS mögül fokozatosan kihátrál a cég. Az alkalmazás eltávolítása nem visszamenőleges, tehát a 1709-ről (vagy korábbiról) frissített Windows 10-en rajta marad az alkalmazás, az újratelepítéskor azonban már nem lesz jelen, ezt majd az Apps and Features menüből kell kérni.

A Microsoft közzétett egy másik listát is, amely a megtartott, de a jövőben fejlesztést már nem kapó funkciókat részletezi - ezek a jövőben várhatóan szintén eltűnésre ítéltettek, de még nem tudni, hogy pontosan mikor. Ezek közül talán a Windows Help Viewer (WinHlp32.exe) az érdekes, amelyet ma is sok alkalmazás (például az Aida64) használ, és a jövőben csak külön letöltés formájában lesz elérhető. Egy másik ilyen a kontaktlista kezelése, a régi Windows Contacts API-t nem fejleszti tovább a cég, helyette a People alkalmazást ajánlja.

Kisebb hibák az erőben

A felhasználók természetesen már elkezdték használatba venni a 1803-at, és rögtön az első visszajelzések is megérkeztek az immár hivatalos kiadáshoz. A leginkább bosszantó probléma a visszajelzések alapján, hogy a rendszer alapértelmezésben letiltja a mikrofonok használatát, azt az adatvédelmi beállítások menüből külön kell újra engedélyezni. Sok felhasználót bosszantott fel a lépés, erről ugyanis a rendszer semmilyen tájékoztatást nem ad, így többen hosszas hibakeresésbe fogtak.

A fórumok tanúsága szerint a UI nem tökéletes, rengeteg apróbb megjelenítési hiba maradt a 1803-ban, de ezek egyike sem drámai.

A rendszer szerény újdonságairól itt írtunk korábban.