Megérkezett az Ubuntu 18.04 LTS

Elérhetővé vált a legújabb Ubuntu kiadás, a Bionic Beaver fantázianéven rajtoló rendszert már bárki letöltheti. A legnépszerűbb Linux disztribúció 18.04-es verziója mellé az LTS plecsni is felkerült, azaz a rendszer hosszú távú, 5 éves támogatást kap, egész pontosan 2023 áprilisáig bezárólag.

A 18.04 LTS kiadás leglátványosabb újítása, ahogy azt a Canonical már tavaly bejelentette, hogy a Unity helyett GNOME felületre vált vissza - illetve természetesen az sem elhanyagolható, hogy a friss rendszer alatt 4.15-ös Linux kernel dolgozik. Ugyancsak fontos változás, hogy a rendszerrel a Canonical már nem támogatja a fősodorbeli Ubuntu esetében a 32 bites telepítő lemezképeket. Ez ugyanakkor nem vonatkozik a különböző Ubuntu variánsokra, mint a Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu és társaik, amelyeknél több esetben továbbra is elérhető marad a 32 bites variáns - már csak azért is, mert ez utóbbiak épp a gyengébb, korosodó hardvert használók körében népszerűek. A fenti "Ubuntu ízekből" egyébként a fő rendszerrel párhuzamosan szintén elérhetővé vált a hosszútávú támogatást élvező Bionic Beaver kiadás. Érthető módon az Ubuntu GNOME variáns a 18.04 LTS-sel megszűnik, az eddigi felhasználók az immár fősodorbeli rendszerre frissíthetnek.

A legfrissebb Ubuntu verzió további újítása, hogy egy minimalista telepítési módot is felajánl az első használatba vételt megelőzően, amely egy sor egyébként előre telepített szoftvertől megválik, az asztali környezeten kívül mindössze egy böngészőt és néhány alapalkalmazást tesz fel. A teljes kiadásban egyébként ott vannak a szokásos szoftvercsomagok is, mint a LibreOffice 6.0-s verziója, illetve a GNOME v3.28-as alkalmazások.

A frissítés több helyen kiterjesztett hardvertámogatást is hoz, így már olyan funkciók is használhatók alatta mint az AMD memóriatitkosítása, vagy a SATA Link Power Management - de egyebek mellett a Thunderbolt 3 és a dedikált driver nélküli nyomtatás is támogatást kap a rendszeren. A Canonical továbbá visszaportolással a Linux 4.16-ból megismert IBM és Intel hardvertámogatást is belecsomagolta az új Ubuntuba. A rendszeren az OpenJDK 10 is helyet kapott alapértelmezett fejlesztőkészletként, ez ugyanakkor várhatóan szeptemberben, az OpenJDK 11 széles körű megjelenésével frissül majd. A Python 2 az új Ubuntun már nem települ alapértelmezetten, a Python 3 pedig 3.6-ra frissült.

Ami a biztonságot illeti, a gcc már alapértelmezetten PIE-ként (Position Independent Executable) fordítja az alkalmazásokat, az ASLR (Address Space Layout Randomization) jobb kihasználása végett. A Canonical a Spectre és Meltdown sebezhetőségek ellen is épített védvonalakat, továbbá a Thunderbolt eszközökhöz tartozó biztonsági funkciók külön kezelésére is lehetőség van. Mindezeken túl az OpenSS-nál már nem lehet 1024 bitnél kisebb RSA kulcsokat használni.

Az újdonságok részletes listájáért érdemes felkeresni a Canonical kapcsolódó oldalát, ahol az Ubuntut és variánsait érintő változások lajstroma is végigböngészhető. Ugyanitt az új verziók telepítőinek letöltésére is lehetőség van.