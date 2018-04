Még mindig tud gyorsulni a Google növekedése

Megjelent a Google 2018-as első pénzügyi negyedéves jelentése, ami kellemesen pozitív meglepetést okozott a befektetőknek. A március végével záruló időszakban 31,15 milliárd dollár volt a kereső óriást birtokló Alphabet bevétele, mindez 26 százalékos növekedést jelent és felülmúlja az elemzők várakozását nagyjából egy milliárd dollárral. Ráadásul a növekedés aránya nagyobb mint az előző év azonos időszakában, mikor a vállalat 22 százalékos növekedést produkált.

Mindemellett pedig a 9,4 milliárd dolláros profit is elég szépnek nevezhető, főleg a tavalyi 5,43 milliárd dollárhoz viszonyítva. Egyrészt ezt most semmilyen külső körülmény nem befolyásolta negatívan, mint ahogy például az adóreform az előző negyedévet. Viszont néhány egyszeri tétel miatt nőtt az eredmény, mivel például ez volt az első olyan félév, amelyben az Ubertől kapott 0,34 százalékos részesedés is megjelenik, amelyet a vállalat egy szenzortechnológiával kapcsolatos adatlopási perben nyert el a konkurens, önvezető technológiával is foglalkozó cégtől. Mivel a vállalat áttért egy újfajta könyvelési megoldásra, ezért a részvényeket az aktuális árfolyamon mindig feltünteti majd a profit és a bevételek között.

Hirdetési fronton továbbra is hihetetlenül erős a vállalat, amely tavaly az összes internetes hirdetés 44 százalékát adta a WARC kimutatása szerint. Ebben a negyedévben összességében 26,6 milliárd dollárt jelentett a cégnek a hirdetésből származó bevétel (24 százalékkal több évről-évre), ami továbbra is a Google bevételének jelentős hányadát, azaz 85 százalékát jelenti. Ezen belül tovább folytatódik az átállás, amelyben az aggregált fizetett kattintások ezúttal 59 százalékkal növekedtek, eközben viszont a mobilos előretörés miatt folyamatosan csökkenő CPC 19 százalékot esett az egy évvel ezelőtti eredményhez, és 7 százalékot az előző hónaphoz képest.

Google CPC változás 2016-tól kezdve (Techcrunch)

Érdemes ezúttal is megemlíteni a TAC (Traffic Acquisition Cost) költségeit, ami szintén a mobilos áttérésre emlékezteti a befektetőket, és hogy a Google-nek még nem igazán sikerült alkalmazkodni a követelményekhez. Ez a tétel jelzi, hogy mennyit fizet a vállalat más cégeknek, hogy a Google keresője legyen az alapértelmezett a készüléken vagy akár a böngészőkben, és a mobilos átállás hatására a felhasználók már inkább a cég számára fizetős hozzáférési pontokon keresztül indítják el a keresést. A TAC költsége 24 százalékos növekedéssel ezúttal 6,29 milliárd dollár, melyből 3,39 milliárd dollár a Google Network tagjainak és 2,9 milliárd dollár a disztribúciós partnereknek jutott, és ezek várhatóan még mindig növekedni fognak a jövőben is.

A hirdetések mellett a kísérleti kezdeményezéseket magába foglaló "egyéb tétek" 150 millió dollárocska bevételt hoztak a vállalatnak, ami szolid növekedésnek számít az előző évhez képest. Az elemzői konferenciahíváson elhangzott információ szerint jelenleg a bevételt főleg a Fiber és a Verily hozta ezen a területen, utóbbi például a kereskedelmi forgalomban (Amerika néhány államában) is megjelent cukorbetegség-kezelő platformjával. A Waymo pedig már több mint 8 millió megtett kilométernél tart a városi forgalomban, és sikerült hosszútávú megállapodást is kötni a Jaguárral. Emellett pedig a működési veszteség is valamivel alacsonyabb volt, de még mindig 571 millió dollár, így a projektek továbbra sem jelentenek nyereséget az Alphatbetnek.

Fontosnak tűnik még, hogy az "egyéb bevételek" mint például a hardveres termékek (Pixel, Google Home) és a felhős szolgáltatások jelenleg 4,35 milliárd dolláros bevételt jelentettek az Alphabetnek, de úgy tűnik, hogy a felhős szolgáltatásokba jelentősen szeretne beruházni a vállalat. Biztosat nem lehet tudni, de az látható, hogy a költések jelentősen megugrottak. A Google-divízió tőkeberuházása 7,67 milliárd dollárt tesznek ki az első három hónapra vonatkozó időszakban, míg a tavalyi azonos negyedévben csak 2,4 milliárd dollár volt ez az összeg. Az elemzői konferenciahíváson Ruth Porat pénzügyi igazgató ezt a beruházást a növekedés melletti "elkötelezettséggel" indokolta, melynek keretében például adatközpontokra, ingatlanokra és tenger alatti kábelekre költött a vállalat.

A befektetőket viszont egyelőre nem túlzottan győzte meg a magyarázat a jövőbeli növekedésről, és a jó eredmények ellenére a részvényárfolyam mindössze fél százalékot emelkedett a gyorsjelentés hatására a zárás utáni kereskedésben.