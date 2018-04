Már a spájzban a HWSW free! fintech fejlesztői meetup!

A meetupon elsőként az OTP áll rajtvonalhoz, aki a 360worlddel közösen fejlesztett Holobank megoldásának miértjét és tanulságait mutatja be, Dankó Zoltán, a pénzintézet Elosztott Rendszerek Fejlesztési Divíziójának vezetője, illetve Mihályfi Zsolt, a 360world vezérigazgatójának tolmácsolásában. A duó bepillantást enged a fejlesztés kulisszatitkaiba és elárulja, hogy hogyan érdemes egy lépéssel a piac előtt járva, a bankszektorban elsőként igába hajtani a virtuális és kiterjesztett valóságot.

Míg sokan még mindig csak kapkodnak a PSD2 élesedéséhez vészesen közeledve, hogy felkészülten tudják várni a megnyíló banki adatvagyont, vannak szolgáltatások amelyek már most elkészítették a házi feladatot: ilyen a Számlázz.hu gondozásában indult Autokassza, amellyel a Magnet bank ügyfeleként működő vállalkozások már most automatizálhatják pénzügyeiket. Hogy milyen volt a gyakorlatban végigzongorázni azt, aminek a legtöbben még csak a kottáját tanulgatják, Stygár László, a Számlázz.hu fejlesztési vezetője és társalapító-tulajdonosa beszél majd.

A játékteret persze nem csak a rendelkezésre álló technológia határozza meg, abban a szabályozónak is fontos szerepe van. Ezen a pályán ugyanakkor a bíró segít a versenyzőknek: az MNB Innovation Hub és szabályozói sandbox programjában nem csak előre szól, hogyan változnak majd a játékszabályok, de azok alakításakor is hallgat a résztvevőkre. Az MNB Makroprudenciális Igazgatóságának vezetője, Fáykiss Péter az előadásban arra is kitér, a sandbox hogyan ad lehetőséget, hogy a rajthoz álló termékeket a fejlesztők az új szabályozások keretei között próbálhassák ki, még azok tényleges élesedése előtt.

Az esemény záróelőadásában az insurtech irányába kerekezünk, Dúró Ákos, az Extreme Net fejlesztési vezetője avatja be a közönséget, hogy milyen kátyúkat kell kerülgetni egy okos bringabiztosítási termék kifejlesztése során, nem csak technológiai, de akár üzleti oldalon. Az előadásokat követően a látogatók a témákat egy sör vagy fröccs mellett személyesen is megvitathatják egymással, és természetesen az előadókkal is. A HWSW free! fintech fejlesztői meetup helyszíne tehát a megszokott AnKERT, az időpont pedig április 24. kedd - ott találkozunk!