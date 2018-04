Feje tetejére állt az európai telefonpiac

Nagyon érdekes adatcsokrot produkált az IDC telefonpiaci felmérése az EMEA-régió tavalyi évéről. Ez a régió ugye magában foglalja az Európai Unió országai mellett a nem-EU-s európaiakat is, de ide tartozik a Közel-Kelet, Oroszország és Afrika egésze is - így egy egészen különleges, színes régióról van szó. Az IDC szerint az okostelefonok értékesítése a régióban 374 millióról 361 millióra esett vissza, a "butatelefonoké" viszont nagyot emelkedett, 8,7 százalékkal 206 millióig ugrott, megfordítva a sokéves trendet. Az értékesített okostelefonok összértéke 2017-ben 101 milliárd euróról 96 milliárd euróra zsugorodott, igaz, dollárban gyakorlatilag stagnált (109 milliárd dolláron).

Drágábbat tovább

Az IDC szerint a telefonok csereciklusa elkezdett megnyúlni Európában, a vásárlók tovább használnak egy-egy modellt, mint korábban. De még ezzel együtt is többet költünk okostelefonra, a piac ugyanis egyértelműen a drágább termékek felé fordult, az olcsó, gyorsan avuló modellek helyett egyre inkább a zászlóshajók közül választ az európai, így összértékben nincs akkora visszalépés.

A piacon az Apple alkotott kiemelkedőt 2017-ben, csak az iPhone X-ből 4,3 milliárd dollárnyi fogyott, annak ellenére, hogy csak nagyon későn, novemberben indult. Így mindössze néhány hónapnyi értékesítésről van szó, de az új modell éves szinten az Apple telefonos forgalmának hatodát tudta kitenni, mondhatjuk tehát hogy a piac kitörő lelkesedéssel fogadta a vitatott és megosztó modellt. Az Apple bevételben 34,2 százalékról 37,5 százalékra tudta növelni részesedését, a régióban pedig az iPhone-ok volumene is nőtt, 54,8 millióról 57 millió fölé. Tehát annak ellenére, hogy a cég részesedése Európában messze elmaradt az amerikai szinttől, kontinensünk is kezdi megkedvelni az iPhone-okat.

A versenytárs-duó a Samsung és a Huawei, amelyek az IDC szerint az androidos piac csúcsát sikerrel reformálták meg. A 700 dollárnál drágább androidos modellek értékesítése 20 (!) százalékkal nőtt éves szinten, a prémium modellek piacszerzése tehát itt is szembetűnő. Az EMEA régióban a Samsung a domináns androidos gyártó, a piac ötödét birtokolja, a Huawei előretörése lassult, részesedését (volumenben) csak hajszálnyit tudta növelni 2017-ben - a friss részesedést az IDC nem közli.

Említést érdemel a Nokia-reboot is, a cég ugyan Kínában indította el első modelljét, de az EMEA-régióban is nagyon erős az újrakezdés, a HMD a Nokia márkás telefonok több, mint felét nálunk értékesítette. Az IDC szerint ez nem meglepő, Európában nagyon erősnek számított mindig a Nokia brand, úgy tűnik ebből maradt elegendő 2018-ra is, így akár fel is állhat egy jelentős szereplő a finn telefongyártás romjain.

A fejlődők is beértek

Az okostelefonos piac elképesztő ütemben vált éretté, bő tíz évvel az iPhone megjelenése után már telítődött is a piac. Az IDC szerint ráadásul ez nem csak a fejlett országokra jellemző, hogy stabilizálódott a hihetetlen számokat produkáló értékesítés, a fejlődő országokban, így Afrikában is kezd beállni a piac, látványos növekedésre már ott sem érdemes számítani volumenben. Ez némileg meglepő, az EMEA régióhoz tartozik ugyanis Afrika (nyilván), 1,2 milliárdos lakossággal, amelynek átlagos életszínvonala gyors ütemben emelkedik és szemünk láttára jön létre a középosztály. Ennek ellenére a belépő szintű okostelefonok értékesítése nem bővül - ami meglepte az olyan gyártókat, mint az Alcatel és a Lenovo, amelyek kimondottan erre a szegmensre fókuszáltak.

Szintén nagy meglepetés, hogy a "butatelefonok" olvadása megtorpant, 2017-ben pedig elkezdett nőni ez a szegmens. És nem csak Afrikában jött el a reneszánsz, az európai országokban is nagyot lassult a szegmens zsugorodása.