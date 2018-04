A ZTE amerikai exportkorlátozása súlyos következménnyel járhat

Mégsem sikerül a ZTE-nek megúsznia a hét éves amerikai exporttilalmat, amelyre 2016-ban büntette az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériuma az Irán elleni amerikai szankciók megsértése miatt. Később a vállalatnak sikerült elérnie egy megállapodást, amelynek betartásával Amerika feloldotta az exportkorlátozást. A Kereskedelmi Minisztérium újabban megjelent rendelete szerint viszont a ngyártó többszörösen megsértette az egyezségi megállapodás, ezért mégis életbe lép a korábban kiszabott súlyos büntetés.

Az ügy még 2012-ben kezdődött, mikor a Reuters feltárta bizonyítékok alapján, hogy a ZTE kijátszotta az Egyesült Államok Irán elleni kereskedelmi szankcióit, és kvázi közvetítőként szállított például Dell, HP, Oracle, IBM és Microsoft hardvereket és szoftvereket a legnagyobb iráni telekommunikációs szolgáltatónak (Telecommunications Company of Iran, TCI) több millió dollár értékben. A Kereskedelmi Minisztérium végül 2016-ban helytállónak találta a tényfeltáró riportot, és ennek megfelelően döntött az exportkorlátozásról és további büntetésekről. A korlátozás különengedélyhez köti a ZTE-nek szánt amerikai műszaki alkatrészek, berendezések exportját - az engedélyt viszont valószínűleg nem adná meg, ha valamelyik cég kérné.

Egy megállapodással azonban sikerült elérnie a ZTE lobbistáinak, hogy felfüggesszék a tilalmat, ha a cég betartja az egyezséget. Ennek részeként a vállalat már kifizette a 890 millió dolláros bírságot, de a bíróság feltételesen további 300 millió dollár megfizetésére kötelezte. Továbbá a vállalat ígértet tett, hogy elbocsájtja az iráni szankciók megszegésében résztvevő négy igazgatósági tagját, ami szintén meg is történt.

Azonban ígéretet tett a gyártó 35 alkalmazott bónuszának csökkentésére is, ami viszont nem történt meg, és továbbra is teljes bónuszt biztosított számukra a vállalat. Ezzel kapcsolatban pedig hamis jelentést küldött a minisztériumnak, amit utólag szintén beismert. Továbbá azt is, hogy a vizsgálat ideje alatt megpróbálta megsemmisíteni az iráni megállapodásokkal kapcsolatos dokumentumokat, amivel szintén szabályt szegett. Az amerikai Kereskedelmi Minisztérium úgy ítélte, hogy a sorozatos megállapodásszegés következtében mégis bevezeti a hét éves exportkorlátozást.

Súlyos következmények

Várható, hogy a ZTE okostelefonos üzletágát az exportkorlátozás erősen érinteni fogja Amerikában és más piacokon is. A Reuters adatai szerint a gyártó jelenleg ugyanis az alkatrészek 25-30 százalékát szerzi be amerikai cégektől. Ráadásul ezek közt olyanok is vannak (például Qualcomm, Altera, Xilinx lapkák), amelyeket a cég nehezen tudna más forrásból helyettesíteni minőségromlás nélkül. Néhány eddigi beszállító, mint például az Acacia, az Oclaro, a Finisar és a Lumentum részvényárfolyama is elkezdett esni a bejelentést követően - bár az esés azóta nagyrészt megállt.

Jelenleg a kínai gyártók közül a Huaweit követően a ZTE a második legnagyobb, az amerikai piacon pedig a negyedik legtöbb értékesített készülékkel rendelkezik - viszont ahogy az IDC 2017 végi adatai alapján rámutattunk, a világszinten vezető ötös listáról már lecsúszott. Az elemzők szerint ha a cégnek nem sikerült megoldani a problémát, akkor a bankok és a cégek többsége nem lesz hajlandó üzletet kötni a ZTE-vel, nem csak Amerikában, hanem máshol sem.

Ezenkívül az is felvetődött, hogy a Google szolgáltatásai, köztük a Play alkalmazásbolt is beleesik a tilalomba egy Reutersnek nyilatkozó elemző és a SlashGear szerint. Ennek következtében pedig a kínai vásárlókon kívül minden más felhasználót is elveszíthet a ZTE, mivel egy androidos telefon Google Play nélkül kvázi elképzelhetetlen. Azonban a korlátozás nem biztos, hogy vonatkozik a szolgáltatásokra is az alkatrészek mellett, 2016-ban legalábbis erről még nem volt szó. A Google viszont egyelőre nem reagált a kérdésre, így nem lehet biztosat tudni az androidos ZTE készülékek sorsáról.

A kínai Kereskedelmi Minisztérium egyelőre csak annyit reagált, hogy megvizsgálja a ZTE-vel kapcsolatos korlátozást, és arra kéri az Egyesült Államokat, hogy pártatlan, tisztességes és stabil jogi, illetve szabályozói környezetet teremtsen a cég számára. A ZTE egy szűkszavú közleményben tudatja, hogy tudomásul vette az intézkedést, értékeli az eseményeket és az esetleges hatásokat, és "prokatív módon" elkezd kommunikálni az érintett felekkel, hogy megfelelően reagáljon.